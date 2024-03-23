В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 23 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Спартак» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спартак»

Путь к плей-офф: В результате пережитого в январе форменного спада «Спартак» потерял шансы на лидерство на Западе и рухнул на четвертую строчку в конференции, набрав 88 очков.

Последние матчи: В первом раунде плей-офф московский клуб вышел на «Северсталь». И хотя в этой серии не все было гладко, команде Алексея Жамнова удалось справиться с крепким середняком за пять матчей.

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Намного хуже сложился стартовый этап четвертьфинала, в рамках которого «Спартак» потерпел два подряд гостевых поражения, не сумев в двух матчах отметиться хотя бы одной заброшенной шайбой (0:4, 0:1).

Однако стоило вернуться на родной каток, как красно-белые сразу напомнили лучшую версию себя: за три периода «Спартак» нанес 43 броска в створ, реализовав 11,63%, а продуктивность тройки Голдобин — Порядин — Морозов позволила состояться крупной победе (5:2) и сократить отставание в серии — 1:2.

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Из-за травмы матч пропустит Патрик Рыбар.

Состояние команды: В последнем матче «Спартак» был лучше в плане давления и остроты моментов, что, к его счастью, отобразилось на итоговом счете. Красно-белые доказали, что в этом противостоянии для них все только начинается.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: До последней минуты регулярного сезона «Металлург» Мг вел борьбу с «Авангардом» за лидерство на Востоке. В итоге первую строчку ему удалось удержать благодаря 95 набранным очкам.

Последние матчи: В 1/8 финала команда Андрея Разина столкнулась с запредельно мотивированным «Амуром», с которым удалось справиться лишь в шестом матче после того, как серия была переведена в Хабаровск.

Четвертьфинальный раунд начался для «Магнитки» идеально: команда добилась двух подряд побед, не пропустив ни разу (0:4, 0:1). В обеих встречах ворота защищал Нобоков, совершивший 34 и 33 сэйва соответственно.

Развить сумасшедший домашний успех в столице вы вышло: несмотря на относительно удачные попытки отыграться, «Металлург» Мг провалил третий период и потерпел крупное поражение (2:5).

Не сыграют: На данный момент потери в составе «Магнитки» отсутствуют.

Состояние команды: В столице «Магнитка» столкнулась с серьезным всплеском активности «Спартака» и ничего не смогла с этим поделать. После небольшого отдыха магнитогорцам, вероятно, предстоит изменить подход к игре на чужой площадке.

Статистика для ставок

В двух последних домашних матчах «Спартак» забивал по 5 голов

Минимум 5 шайб в сумме было заброшено в четырех гостевых матчах «Магнитки» из пяти предыдущих

До игры в Москве «Металлург» Мг выдал победный отрезок из четырех матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.30, а победа «Металлурга» Мг — в 2.84.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 4.5 — за 2.40.

Прогноз: В третьем матче серии «Спартак» разобрал «Магнитку» на мелкие детали, будучи полезнее в каждом ключевом компоненте игры. С таким настроем команда Жамнова имеет все шансы вернуться в серию, но для этого крайне важно четвертую встречу провести по аналогии.

Ставка: «Спартак» победит за 2.22.

Прогноз: В предыдущем матче московский клуб вспомнил о том, что именно он был самым результативным в чемпионате. Вероятно, решая важнейшую турнирную задачу, во второй домашней встрече гости попытаются удержать этот показатель на привычно высоком уровне.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.05.