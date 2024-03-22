На выходных в Москве отменены все массовые мероприятия

Мэр Москвыподписал указ об отмене массовых мероприятий, которые были запланированы 23 и 24 марта.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в телеграм-канале.

Причиной этого стал инцидент в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске. Там началась стрельба, произошли взрывы, начался пожар.

Сейчас известно о нескольких десятках пострадавших.

На 23 марта в столице был запланирован четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина, в котором должны были встретиться «Спартак» и «Металлург», а также футбольный матч Первой лиги «Торпедо» — «Кубань».