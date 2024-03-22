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    На выходных в Москве отменены все массовые мероприятия

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    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене массовых мероприятий, которые были запланированы 23 и 24 марта.

    Сергей Собянин
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    Сергей Собянин

    «Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в телеграм-канале.

    Причиной этого стал инцидент в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске. Там началась стрельба, произошли взрывы, начался пожар.

    Сейчас известно о нескольких десятках пострадавших.

    На 23 марта в столице был запланирован четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина, в котором должны были встретиться «Спартак» и «Металлург», а также футбольный матч Первой лиги «Торпедо» — «Кубань».

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