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    Игра в Магнитогорске доберется до высоких рубежей результативности?

    «Металлург» Мг — «Амур». Ставка (к. 2.06) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 9 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Амур»
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    Максим Мухаметов
    В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Металлург» 9 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Металлург» Мг — «Амур»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 09 Марта 2024 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 14:30 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Уверенный заключительный отрезок и победа над «Авангардом» в последнем матче позволили «Магнитке» закончить сезон на первом месте в Восточной конференции.

    Последние матчи: С впечатляющими вводными команда влетела в плей-офф, где казалось, не оставит шансов «Амуру». Но планам фаворита не суждено было сбыться: на текущий момент в серии равенство — 2:2.

    Металлург Мг — Амур: коэффициенты букмекеров

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    В первом матче «Металлург» Мг добился победы в довольно сдержанной в плане атакующей остроты игре (2:1), но уже через пару дней события на льду развернулись несколько иначе: в более результативной встрече «Магнитка» не воспользовалась колоссальным преимуществом и потерпела поражение (2:3).

    Вырваться вперед в серии получилось в Хабаровске, где за счет средней реализации (8,33%) удалось выстоять при всем том давлении, которое на гостей оказывал «Амур» (3:2).

    Выехать лишь за счет точности команде Андрея Разина не вышло в четвертой игре, в которой 40 бросковых попыток не уберегли «Магнитку» от крупного поражения (2:5).

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    Не сыграют: На данный момент потери в составе «Металлурга» Мг отсутствуют.

    Состояние команды: Пока серия складывается не так, как лидер Востока это представлял. Тем не менее после изнурительной командировки в Хабаровск магнитогорцы всеми силами будут цепляться за домашнюю победу, которая им так необходима.

    «Амур»

    Турнирное положение: На финише регулярного сезона «Амур» выиграл гонку у «Нефтехимика» и «Сибири», которых опередил на 2+ очка, заняв восьмую строчку в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Перед стартом плей-офф хабаровчане вышли на пик своей формы, благодаря которой к этому моменту серия еще продолжается, да еще и без преимущества фаворита.

    После поражения, но достойной в целом игры в матче 1 марта (1:2) «Амур» показал свои оборонительные навыки во встрече №2: при 21 бросках и реализации в 14,29% по воротам хабаровчан бросили 47 раз, а игру при этом забрали именно гости (3:2).

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    • Еще один достойный матч состоялся 5 марта на «Платинум Арене», где команда Андрея Мартемьянова открыла счет, но не смогла развить преимущество, хотя имела возможности, за что поплатилась результатом (2:3).

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    Развеять страхи по поводу того, что хабаровчане теперь развалятся, удалось в последнем матче. Реализовав 16,67% моментов, «Амур» добился важнейшей в контексте дальнейшей борьбы победы (5:2).

    Не сыграют: Евгений Грачев, Сергей Лапин, Кэмерон Ли и Петр Хохряков не сыграют из-за травм.

    Состояние команды: В четырех матчах «Амур» продемонстрировал то, ради чего он так упорно боролся на финише регулярки. Самоотдача и в хорошем смысле дерзость дают хабаровчанам право претендовать на громкую сенсацию первого раунда.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Мг выиграл в пяти домашних матчах из шести. В каждой такой встрече он ни разу не пропустил больше гола

    • Поражением «Амура» закончились четыре гостевых матча из последних пяти

    • Минимум 5 голов было забито в шести очных встречах из последних восьми

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.69, ничья — в 4.40, а победа «Амура» — в 4.71.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

    Прогноз: «Амур» уже доказал, что с фаворитом пары он готов разговаривать на понятном ему языке — языке динамичного хоккея с высокой результативностью.

    Несмотря на привычную роль аутсайдера, отказываться от этой модели он не намерен с учетом того, какие перспективы могут появиться в случае успешного выезда в Магнитогорск.

    Ставка: Тотал больше 5 за 2.06.

    Прогноз: В этой серии «Амур» ни разу не проиграл крупно. И едва ли в пятом матче что-то в этом плане должно поменяться — команда Мартемьянова не даст гостям много свободы на катке, особенно когда дело дойдет до атакующих действий.

    Ставка: «Амур» победит с форой +1 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Амур» с коэффициентом 2.06. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на хоккей. Игра в Магнитогорске доберется до высоких рубежей результативности?
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