Во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 3 марта. Начало встречи — в 13:30 (мск). «Авангард» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: Длительный отрезок регулярки омичи провели в соперничестве с «Металлургом» Мг за лидерство на Востоке. Но в этом вопросе преуспел конкурент, а команда Кравеца оказалась второй с 92 очками.

В плей-офф «Авангард» встретился с «Ладой», которая по раскладам считалась одним из самых простых соперников. В дебютном матче эта легкость была доказана событиями на катке: фаворит одержал разгромную победу (5:1), в серии повел Омск — 1:0.

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Последние матчи: В преддверии кубкового этапа «Авангард» провел не очень удачный отрезок, в рамках которого пять матчей из семи закончились поражением.

Более того, регулярный сезон команда Михаила Кравеца завершила 3-матчевым безуспешным циклом. Проиграл «Авангард» «Ладе» (2:3 ОТ), «Трактору» (2:3 Б) и «Металлургу» Мг (1:3).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Иван Телегин и Роман Абросимов не сыграют из-за травм.

Состояние команды: В первом матче серии «Авангард» с лихвой подтвердил статус фаворита пары. На текущий момент нет никаких игровых факторов, которые могли бы помешать ему удвоить преимущество перед командировкой в Тольятти.

«Лада»

Турнирное положение: В осенней части сезона тольяттинцы сенсационно находились в первой тройке, после чего произошел откат, в результате которого команда расположилась на седьмом месте на Востоке, набрав 78 очков.

Форма, в которой «Лада» находилась перед плей-офф, вызывала опасения, а когда кубковая кампания вошла в активную фазу, они подтвердились: в Омске гости проиграли без шансов (1:5).

Последние матчи: За несколько недель до завершения регулярки позиции «Лады» были ослаблены из-за 7-мочевой серии поражений.

Однако завершить сезон команда Олега Браташа смогла на победной ноте. Так, она сформировала серию, в рамках которой одержала верх над «Авангардом» (3:2 ОТ), «Барысом» (4:1) и «Торпедо» (5:4 ОТ).

Не сыграют: «Ладе» не помогут Алексей Ожгихин и Иван Романов.

Состояние команды: Еще в конце регулярного сезона, несмотря на три победы в рамках финального аккорда, «Лада» стала одной из команд, которая в плей-офф вошла не в оптимальных кондициях. И в ее случае это моментально отразилось на результате.

Статистика для ставок

«Авангард» одержал четыре победы в пяти последних матчах дома с разницей в 2+ шайбы

Только в одной игре из шести предыдущих «Авангард» пропустил больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 4.70, а победа «Лады» — в 5.55.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 4.5 — за 1.96.

Прогноз: Помимо преимущества в счете, «Авангард» в дебютной встрече существенно превзошел «Ладу» по всем важным атакующим показателям. На домашнем льду команда Кравеца взяла матч под полный контроль и выключила гостей из игры.

В преддверии еще одной встречи в Омске нет никаких предпосылок к тому, что «Авангард» замедлит темп, набранный на старте серии.

Ставка: «Авангард» победит + ТБ 3.5 за 1.86.

Прогноз: В прошлой встрече атакующие звенья хозяев не поленились создавать остроту в течение трех периодов, отказавшись от модели удержания. Вторую игру команда Кравеца, вероятно, проведет по аналогии.

Ставка: «Авангард» забьет в каждом периоде за 2.95.