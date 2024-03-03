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    «Авангард» удвоит преимущество над «Ладой»

    «Авангард» — «Лада». Ставка (к. 1.86) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 3 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Лада»
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    Игорь Мартынов
    Во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 3 марта. Начало встречи — в 13:30 (мск). «Авангард» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 03 Марта 2024 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 13:30 Лада Лада
  • КХЛ. Кубок Гагарина
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    «Авангард»

    Турнирное положение: Длительный отрезок регулярки омичи провели в соперничестве с «Металлургом» Мг за лидерство на Востоке. Но в этом вопросе преуспел конкурент, а команда Кравеца оказалась второй с 92 очками.

    В плей-офф «Авангард» встретился с «Ладой», которая по раскладам считалась одним из самых простых соперников. В дебютном матче эта легкость была доказана событиями на катке: фаворит одержал разгромную победу (5:1), в серии повел Омск — 1:0.

    Авангард — Лада: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В преддверии кубкового этапа «Авангард» провел не очень удачный отрезок, в рамках которого пять матчей из семи закончились поражением.

    Более того, регулярный сезон команда Михаила Кравеца завершила 3-матчевым безуспешным циклом. Проиграл «Авангард» «Ладе» (2:3 ОТ), «Трактору» (2:3 Б) и «Металлургу» Мг (1:3).

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    Не сыграют: Иван Телегин и Роман Абросимов не сыграют из-за травм.

    Состояние команды: В первом матче серии «Авангард» с лихвой подтвердил статус фаворита пары. На текущий момент нет никаких игровых факторов, которые могли бы помешать ему удвоить преимущество перед командировкой в Тольятти.

    «Лада»

    Турнирное положение: В осенней части сезона тольяттинцы сенсационно находились в первой тройке, после чего произошел откат, в результате которого команда расположилась на седьмом месте на Востоке, набрав 78 очков.

    Форма, в которой «Лада» находилась перед плей-офф, вызывала опасения, а когда кубковая кампания вошла в активную фазу, они подтвердились: в Омске гости проиграли без шансов (1:5).

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  • 29/02/2024

    • Последние матчи: За несколько недель до завершения регулярки позиции «Лады» были ослаблены из-за 7-мочевой серии поражений.

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    Однако завершить сезон команда Олега Браташа смогла на победной ноте. Так, она сформировала серию, в рамках которой одержала верх над «Авангардом» (3:2 ОТ), «Барысом» (4:1) и «Торпедо» (5:4 ОТ).

    Не сыграют: «Ладе» не помогут Алексей Ожгихин и Иван Романов.

    Состояние команды: Еще в конце регулярного сезона, несмотря на три победы в рамках финального аккорда, «Лада» стала одной из команд, которая в плей-офф вошла не в оптимальных кондициях. И в ее случае это моментально отразилось на результате.

    Статистика для ставок

    • «Авангард» одержал четыре победы в пяти последних матчах дома с разницей в 2+ шайбы

    • Только в одной игре из шести предыдущих «Авангард» пропустил больше двух голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 4.70, а победа «Лады» — в 5.55.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 4.5 — за 1.96.

    Прогноз: Помимо преимущества в счете, «Авангард» в дебютной встрече существенно превзошел «Ладу» по всем важным атакующим показателям. На домашнем льду команда Кравеца взяла матч под полный контроль и выключила гостей из игры.

    В преддверии еще одной встречи в Омске нет никаких предпосылок к тому, что «Авангард» замедлит темп, набранный на старте серии.

    Ставка: «Авангард» победит + ТБ 3.5 за 1.86.

    Прогноз: В прошлой встрече атакующие звенья хозяев не поленились создавать остроту в течение трех периодов, отказавшись от модели удержания. Вторую игру команда Кравеца, вероятно, проведет по аналогии.

    Ставка: «Авангард» забьет в каждом периоде за 2.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Лада» с коэффициентом 1.86. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» удвоит преимущество над «Ладой»
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