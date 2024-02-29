В первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 29 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: На финишной прямой регулярного сезона «Локомотив» не смог выиграть конкуренцию у «Динамо» Москва и СКА, закончив кампанию на третьем месте в таблице Запада с 93 очками.

Последние матчи: Во второй половине месяца «Локомотив» провел серию из четырех побед подряд, хотя его борьба за лидерство фактически была завершена из-за нескольких поражений ранее.

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В рамках беспроигрышного цикла команда Игоря Никитина взяла верх над ЦСКА (5:4 ОТ), «Салаватом Юлаевым» (3:0), «Ак Барсом» (4:2) и «Нефтехимиком» (3:2 ОТ). В последнем матче «Локо» уступил «Автомобилисту» (0:2).

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Не сыграют: На момент публикации в составе «Локомотива» нет тех, кто пропустит предстоящий матч.

Состояние команды: Февральская серия поражений и потеря лидерства не делают «Локомотив» слабее в контексте борьбы за выход в финал конференции. На текущий момент ярославцы являются одними из сильнейших представителей Запада, которые будут претендовать на Кубок.

ЦСКА

Турнирное положение: В заключительной фазе регулярки ЦСКА повезло оказаться на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 баллов. На одно очко столичный клуб обошел в этой гонке «Торпедо».

Последние матчи: Даже на финише сезона ЦСКА не удавалось избежать ненужных потерь очков, последняя из которых произошла 19 февраля, когда на своем льду «армейцы» проиграли «Витязю» (1:2).

За встречей с соперником, которому от сезона уже ничего не нужно, последовали победы над «Сибирью» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (2:1). В последнем матче команде Сергея Федорова удалось вырвать важнейший в турнирном плане балл в дерби с «Динамо» Москва (4:3 ОТ).

Не сыграют: В этой игре ЦСКА не поможет защитник Марсель Ибрагимов.

Состояние команды: Шестое место по итогам регулярки явно свидетельствует о проблемах ЦСКА в преддверии защиты чемпионского титула.

Проведя посредственную регулярку, команда вряд ли перестроится в раунде плей-офф. В текущих кондициях «армейцы» не рассматриваются в качестве реального кандидата на очередную победу.

Статистика для ставок

«Локомотив» одержал четыре победы в пяти последних матчах, включая игру с ЦСКА (5:4 ОТ)

В трех последних очных встречах сильнее была команда Игоря Никитина

В пяти гостевых матчах ЦСКА из предыдущих шести общая результативность доходила до 5+ заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 3.85, а победа ЦСКА — в 2.80.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 4.5 — за 1.85.

Прогноз: В текущем сезоне «Локомотив» разрушил стереотип о закрытой манере игры, в которой преобладает плотная оборона, а сами матчи получаются скучными в плане голевой насыщенности.

По ходу регулярки ярославцы неоднократно доказывали обратное, забрасывая по 3 шайбы и более. Учитывая, что к ним в гости едет проблемный действующий чемпион, который может легко развалиться в защите, «Локомотив» получит дополнительную мотивацию, способную заставить его активничать впереди.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 за 2.12.

Прогноз: Нередко в нынешнем сезоне ЦСКА рассыпался, когда соперник был хорош в атаке. Безусловно, «Локомотив» изучил этот вопрос перед плей-офф. Если у ярославцев пойдет игра у чужих ворот, столичные гости не смогут их остановить.

Ставка: «Локомотив» победит за 2.32.