В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет «Спартак». Игра пройдет на «Арене-2000» 12 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив»— «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» не оставляет попыток сместить СКА и занять его место в гонке лидеров, однако неудачи последних дней не позволяют ему добиться даже промежуточного успеха.

В 62 матчах «Локомотив» набрал 85 очков, с которыми занимает второе место в таблице Запада, отставая от СКА по дополнительным показателям. При этом санкт-петербуржцы имеют игру в запасе.

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Последние матчи: В период с 31 января по 7 февраля «Локомотив» в который раз напомнил лучшую версию себя самого — команда Игоря Никитина добилась четырех побед подряд, почти каждый раз демонстрируя эталонную игру в защите.

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Но в двух последних матчах ярославцев накрыл новый форменный кризис, который начался с поражения от «Адмирала» (1:2), а продолжился потерей одного очка в игре с «Северсталью» (2:3 Б).

Не сыграют: Нападающие Егор Аверин и Максим Березкин пропустят этот матч из-за травм.

Состояние команды: В заключительном этапе сезона «Локомотив» имел достаточно возможностей вернуться на первую позицию, но неоднократно их упускал. Теперь же ярославцы близки к тому, чтобы потерять даже текущее положение, если череда необязательных потерь очков будет продолжена.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» планомерно возвращается из игрового кризиса и вновь становится одним из претендентов на первую позицию.

По итогам 62 матчей столичный клуб поднялся на третье место в таблице Запада. Разрыв между СКА и «Локомотивом» на данный момент составляет 3 балла. Динамовцев красно-белые опережают по лучшим дополнительным показателям.

Последние матчи: В конце января «Спартак» выдал 3-матчевую победную серию, которая, 31-го числа, была прервана именно в игре с «Локомотивом» на «Мегаспорт Арене» (1:2).

Однако после поражения от прямого конкурента команда Алексея Жамнова вернула утраченный темп и выиграла еще трижды. Так, красно-белые разобрались с «Автомобилистом» (3:0), «Авангардом» (5:3) и «Барысом» (4:1).

Не сыграют: Предстоящий матч из-за травм пропустят вратарь Патрик Рыбар, защитник Джоуи Кин и нападающий Андрей Локтионов.

Состояние команды: «Спартак», несмотря на ранее пережитую затяжную серию неудач, сохраняет шансы на то, чтобы закончить регулярку на первом месте в таблице Запада. Однако помимо 3-очкового разрыва между лидером, одним из ключевых может стать разница матчей, что помешает столичному клубу достичь желаемого.

Статистика для ставок

Только в трех матчах из десяти последних «Локомотив» забросил три шайбы или более

Три последних встречи «Спартака» на выезде закончились его победой в основное время и индивидуальным тоталом 4+

Ни в одной очной игре с декабря 2021 (8 матчей) не было ничьей в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 3.80, а победа «Спартака» — в 3.35.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: Последние два результата, да и в целом более длинная серия, свидетельствуют о проблемах «Локомотива», что должно сыграть на руку мотивированному «Спартаку», который будет пытаться обойти ярославцев в таблице и попутно взять реванш за недавнее поражение.

Ставка: «Спартак» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.12.

Прогноз: В пяти последних выигранных встречах из шести столичная команда сняла все вопросы в основное время. Но даже потенциальная ничья в Ярославле едва ли смутит гостей.

Ставка: «Спартак» победит в матче за 2.30.