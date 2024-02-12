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    «Спартак» готов разобраться с нынешним «Локомотивом»?

    «Локомотив»— «Спартак». Ставка (к. 2.12) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 12 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив»— «Спартак»
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    «Спартак» в матче с «Авангардом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет «Спартак». Игра пройдет на «Арене-2000» 12 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив»— «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Февраля 2024 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Локомотив» не оставляет попыток сместить СКА и занять его место в гонке лидеров, однако неудачи последних дней не позволяют ему добиться даже промежуточного успеха.

    В 62 матчах «Локомотив» набрал 85 очков, с которыми занимает второе место в таблице Запада, отставая от СКА по дополнительным показателям. При этом санкт-петербуржцы имеют игру в запасе.

    Коэффициенты матча Локомотив — Спартак

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  • 2.353.802.90Бонус$9500
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    Последние матчи: В период с 31 января по 7 февраля «Локомотив» в который раз напомнил лучшую версию себя самого — команда Игоря Никитина добилась четырех побед подряд, почти каждый раз демонстрируя эталонную игру в защите.

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    Но в двух последних матчах ярославцев накрыл новый форменный кризис, который начался с поражения от «Адмирала» (1:2), а продолжился потерей одного очка в игре с «Северсталью» (2:3 Б).

    Не сыграют: Нападающие Егор Аверин и Максим Березкин пропустят этот матч из-за травм.

    Состояние команды: В заключительном этапе сезона «Локомотив» имел достаточно возможностей вернуться на первую позицию, но неоднократно их упускал. Теперь же ярославцы близки к тому, чтобы потерять даже текущее положение, если череда необязательных потерь очков будет продолжена.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» планомерно возвращается из игрового кризиса и вновь становится одним из претендентов на первую позицию.

    По итогам 62 матчей столичный клуб поднялся на третье место в таблице Запада. Разрыв между СКА и «Локомотивом» на данный момент составляет 3 балла. Динамовцев красно-белые опережают по лучшим дополнительным показателям.

    Последние матчи: В конце января «Спартак» выдал 3-матчевую победную серию, которая, 31-го числа, была прервана именно в игре с «Локомотивом» на «Мегаспорт Арене» (1:2).

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    • Однако после поражения от прямого конкурента команда Алексея Жамнова вернула утраченный темп и выиграла еще трижды. Так, красно-белые разобрались с «Автомобилистом» (3:0), «Авангардом» (5:3) и «Барысом» (4:1).

    Не сыграют: Предстоящий матч из-за травм пропустят вратарь Патрик Рыбар, защитник Джоуи Кин и нападающий Андрей Локтионов.

    Состояние команды: «Спартак», несмотря на ранее пережитую затяжную серию неудач, сохраняет шансы на то, чтобы закончить регулярку на первом месте в таблице Запада. Однако помимо 3-очкового разрыва между лидером, одним из ключевых может стать разница матчей, что помешает столичному клубу достичь желаемого.

    Статистика для ставок

    • Только в трех матчах из десяти последних «Локомотив» забросил три шайбы или более

    • Три последних встречи «Спартака» на выезде закончились его победой в основное время и индивидуальным тоталом 4+

    • Ни в одной очной игре с декабря 2021 (8 матчей) не было ничьей в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 3.80, а победа «Спартака» — в 3.35.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

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    Прогноз: Последние два результата, да и в целом более длинная серия, свидетельствуют о проблемах «Локомотива», что должно сыграть на руку мотивированному «Спартаку», который будет пытаться обойти ярославцев в таблице и попутно взять реванш за недавнее поражение.

    Ставка: «Спартак» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.12.

    Прогноз: В пяти последних выигранных встречах из шести столичная команда сняла все вопросы в основное время. Но даже потенциальная ничья в Ярославле едва ли смутит гостей.

    Ставка: «Спартак» победит в матче за 2.30.

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