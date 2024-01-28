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    «Авангард» оформит еще одну убедительную победу?

    «Авангард» — «Трактор». Ставка (к. 3.05) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Трактор»
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    Райан Спунер
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 28 января. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Трактор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Авангард»

    Турнирное положение: Погоня «Авангарда» за лидером Востока продолжается. В 55 матчах омский клуб набрал 79 очков, закрепился на втором месте, а дистанция между «Магниткой» все еще находится в пределах одного балла.

    Последние матчи: В конце прошлой недели «Авангард» неудачно съездил в Ярославль, где устроился на 1:4 от «Локомотива» и попрощался с 7-матчевой серией без поражений, которую выдал ранее.

    Однако за провалом на «Арене-2000» последовали новые успехи. Так, днями ранее команда Михаила Кравеца уничтожила «Северсталь» (6:2), после чего вырвала победу у «Ак Барса» (4:2).

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    Не сыграют: Нападающий Владимир Ткачев — травма.

    Состояние команды: Образцовая форма на дистанции, минимальный разрыв между «Магниткой» и две встречи в запасе на ее фоне дают «Авангарду» хороший задел на будущее в контексте битвы за первую позицию на Востоке.

    «Трактор»

    Турнирное положение: В 56 матчах «Трактор» набрал 68 очков, с которыми в очередной раз поднялся на пятое место в таблице Востока. Такое же количество баллов набрала шестая «Лада», проведшая на игру больше.

    Последние матчи: После ряда неудачных в плане итоговых результатов матчей челябинцы выдали неплохую серию, в которую вошли три победы.

    Цикл новых успехов стартовал с домашних матчей с «Сочи» (6:1) и «Сибирью» (3:1), за которыми последовал триллер на катке «Нефтехимика», где соперники положили 10 шайб на двоих, а победу в серии буллитов вырвала команда Олега Леонтьева (6:5 Б).

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    • Не сыграют: На момент публикации о потерях в составе «Трактора» информации нет.

    Состояние команды: В своем нынешнем формате «Трактор» является железным представителем среднего класса Востока, который при самых удачных раскладах способен претендовать на место в первой четверке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается в 2.14, ничья — в 3.80, а победа «Трактора» — в 3.29.

    На текущий момент форма «Авангарда» близка к идеальной: команда Михаила Кравеца делает акцент на быстрых атаках, а в нужные моменты может вытащить игру на морально-волевых.

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    Сейчас омичи вполне способны замахнуться на лидерство на Востоке, поэтому в домашних встречах вроде предстоящей им необходимо брать максимум, что они и попытаются сделать в воскресенье.

    «Трактор» также идет по сезону неплохо, но разница в классе внесет свой вклад в успех команды Кравеца. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТБ 4.5 за 3.05.

    В семи матчах из предыдущих восьми результативность омичей непременно подбиралась к отметке в 3 шайбы или преодолевала ее. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.88.

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    «Авангард» — «Трактор»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» оформит еще одну убедительную победу?
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