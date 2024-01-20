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    «Трактор» проведет уверенный матч против «Сочи»

    «Трактор» — «Сочи». Ставка (к. 2.38) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Сочи»
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    «Трактор» в матче с «Ак Барсом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Трактор Арене» 20 января. Начало встречи — в 15:30 мск. «Трактор» — «Сочи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 20 Января 2024 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 15:30 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Трактор»

    Турнирное положение: На момент публикации «Трактор» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 62 балла в 53 матчах, в то время как «Ак Барс» остается его основным прямым конкурентом.

    Последние матчи: На прошлой неделе «Трактор» провел встречу с казанцами на своем катке, где оказался сильнее в плане игры в обороне и явно лучше в реализации, благодаря чему добился значимой победы (3:1).

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    Но за встречей с «Ак Барсом» последовали две неудачи. На выезде команда Алексея Заварухина уступила минскому «Динамо» (1:3), а у себя дома — проиграла «Северстали» в овертайме (0:1 Б).

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    Не сыграют: Нападающий Андрей Чибисов — травма.

    Состояние команды: В ходе довольно высокой динамики борьбы «Трактору» становится тяжелее выигрывать на дистанции. Тем не менее соперники также ошибаются, поэтому челябинцы остаются в гонке за более высокие позиции в преддверии старта плей-офф.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Уже в который раз «Сочи» свалился на последнее место в таблице Западной конференции без особых перспектив продвинуться выше и уж тем более подобраться к зоне плей-офф. В 52 играх он набрал 36 очков.

    Последние матчи: В течение пары месяцев «Сочи» только проигрывал. Его очередная серия разрослась до 15 матчей и включала в себя несколько встреч, в которых южане пропускали от шести до восьми голов.

    Не дать серии продолжиться и приблизиться в дальнейшем к антирекордной команда Дмитрия Козырева решилась в матче с «Ак Барсом», сенсационно обыграв его на своем катке 16 января (3:1).

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    • Не сыграют: Вратари Максим Третьяк, Никита Тулинов, нападающие Кирилл Рассказов, Антон Сагадеев, Тимур Хафизов — травмы, под вопросом участие нападающих Матвея Мичкова и Артема Николаева из-за болезни.

    Состояние команды: Свой очередной сезон «Сочи», скорее всего, закончит в статусе последнего клуба чемпионата, имея худшую среди всех представителей КХЛ статистику набора очков и пропущенных шайб.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается в 1.36, ничья — в 6.10, а победа «Сочи» — в 7.20.

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    Серия недавних поражений, безусловно, не может устраивать «Трактор» в контексте непрекращающейся борьбы на Востоке, но в предстоящем матче перед ним открывается перспектива слегка улучшить положение дел.

    Недавняя победа не делает «Сочи» сильнее или более надежнее в обороне, поэтому вполне логично ждать от хозяев искрометную и продуктивную игру впереди. Наши прогноз и ставка — «Трактор» забьет во всех периодах за 2.38.

    В шести предыдущих матчах друг против друга общая результативность подбиралась к отметке в 5 голов или превышала ее. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 1.90.

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    «Трактор» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Трактор» проведет уверенный матч против «Сочи»
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