В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Арене-2000» 14 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Витязь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Локомотив»

Турнирное положение: В 49 матчах «Локомотив» набрал 70 очков. С таким количеством баллов он занимает первое место в Западной конференции и опережает второе «Динамо» Москва исключительно по дополнительным показателям, имея игру в запасе.

Последние матчи: В заключительной серии матчей декабря «Локомотив» оформил пять побед подряд. Успешный цикл был прерван в дебютной игре 2024-го: дома ярославцы сенсационно уступили «Барысу» (4:5 Б).

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После матча с гостями из Астаны команда Игоря Никитина обыграла СКА (2:1) и «Трактор» (3:1), а затем не смогла справиться с «Магниткой» в битве лидеров (3:5). В последней встрече «Локомотив» добился очередной победы. Произошло это на катке «Лады» (3:2 Б).

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Не сыграют: Защитник Никита Черепанов, нападающий Егор Аверин — травмы.

Состояние команды: Несмотря на то что «Локомотиву» не удается поставить победы на длительные серийные потоки, нынешний темп позволяет ему уверенно держаться на позиции лидера Запада, параллельно обыгрывая прямых конкурентов.

«Витязь»

Турнирное положение: Без каких-либо шансов спасти этот сезон «Витязь», набрав 36 очков в 49 встречах, занимает десятое место в таблице Западной конференции. От зоны первой восьмерки его отделяют 11 баллов.

Последние матчи: К предстоящему выезду в Ярославль подмосковный клуб готовится с очередной серией поражений, в которую вошли четыре матча.

В каждой игре упомянутого отрезка «Витязь» остался без набранных очков и пропустил от четырех до шести голов. Так, команда Дмитрия Рябыкина уступила СКА (1:6, 0:4), «Северстали» (3:4) и «Нефтехимику» (2:4).

Не сыграют: Нападающий Скотт Уилсон — травма.

Состояние команды: На текущий момент «Витязь» является одним из трех бесперспективных аутсайдеров Запада, который в своей конференции остается худшим по заброшенным шайбам и одним из худших по игре в обороне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается в 1.39, ничья — в 5.50, а победа «Витязя» — в 7.60.

На данном этапе регулярки любая незначительная ошибка в контексте итогового результата может стоить «Локомотиву» лидерства на Западе, которым охотно завладеют другие желающие.

Очевидно, что во встречах с соперниками уровня «Витязя» команда Игоря Никитина должна исключить все риски потери очков, особенно если речь идет о домашних матчах.