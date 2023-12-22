В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Амур». Игра пройдет на арене «Металлург» 22 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Амур»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 41 игре «Металлург» Мг сумел набрать 55 очков, с которыми по-прежнему остается первым в Восточной конференции, опережая второй «Авангард» по дополнительным показателям. Однако омичи имеют две встречи (на момент написания) в запасе.

Последние матчи: С 31 октября по 28 ноября «Металлург» Мг выдал фантастическую серию, разросшуюся до 11 побед подряд. Однако в конце осени и до паузы в чемпионате ситуация качнулась в худшую сторону: лидер Востока проиграл четырежды кряду.

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Отрицательная серия команды Андрея Разина началась с выездного матча с «Барысом» (2:5), за которым последовали домашние поражения от СКА (2:3 Б), ЦСКА (0:3) и «Торпедо» (2:3).

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Не сыграют: Нападающий Данила Квартальнов — травма.

Состояние команды: Почти месяц «Магнитка» не знала забот, демонстрируя образцовую форму, однако за циклом уверенных матчей последовал форменный спад, который в такой ситуации является естественным.

«Амур»

Турнирное положение: В 41 игре «Амуру» удалось набрать 41 очко. Так, представитель Хабаровска занимает девятое место в Восточной конференции, все еще отставая от восьмой «Сибири» на 4 балла, имея на ее фоне матч в запасе.

Последние матчи: В декабре «Амур», который и так не славился стабильностью, чередует один победный матч с непременным поражением. В таком ритме он провел пять встреч, в трех из которых выиграл.

Месяц для команды Андрея Мартемьянова начался с победы над «Динамо» Минск (2:1) и поражения от «Авангарда», после чего она провела три встречи с «Адмиралом». В дерби Дальнего Востока «Амур» дважды выиграл (4:3 Б, 2:1 ОТ) и один раз остался без очков (0:1).

Не сыграют: Вратарь Янис Калниньш, нападающие Кирилл Панюков и Петр Хохряков — травмы.

Состояние команды: В нынешнем сезоне перед «Амуром», который находится в процессе перестройки, стоит одна цель — пробраться в плей-офф, заняв восьмое место. При этом в заочном соперничестве с «Сибирь» на данный момент хабаровчане имеют небольшие успехи.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.75, ничья — в 4.10, а победа «Амура» — в 4.24.

Перед паузой лидер (на момент публикации) Востока потерпел четыре подряд поражения, продемонстрировав форменный спад после безумной серии побед.

Вероятно, перерыв должен был стать для команды Андрея Разина точкой перезагрузки, благодаря которой она вернется в нужный ритм . «Амур», оставаясь проблемным и нестабильным, будет иметь откровенно мало шансов на успешный результат в гостях.

На своем катке «Магнитка» должна уверенно разбираться с командами вроде «Амура». Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТБ 4.5 за 2.24.

После ряда неудач хозяевам важно провести максимально уверенную встречу. Наш альтернативный прогноз — «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 1.96.