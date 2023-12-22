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    «Металлург» Мг вернется в регулярку с уверенной победой

    «Металлург» Мг — «Амур». Ставка (к. 2.24) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Амур»
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    Кирилл Жуков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Амур». Игра пройдет на арене «Металлург» 22 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Амур»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 22 Декабря 2023 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: В 41 игре «Металлург» Мг сумел набрать 55 очков, с которыми по-прежнему остается первым в Восточной конференции, опережая второй «Авангард» по дополнительным показателям. Однако омичи имеют две встречи (на момент написания) в запасе.

    Последние матчи: С 31 октября по 28 ноября «Металлург» Мг выдал фантастическую серию, разросшуюся до 11 побед подряд. Однако в конце осени и до паузы в чемпионате ситуация качнулась в худшую сторону: лидер Востока проиграл четырежды кряду.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Амур

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    Отрицательная серия команды Андрея Разина началась с выездного матча с «Барысом» (2:5), за которым последовали домашние поражения от СКА (2:3 Б), ЦСКА (0:3) и «Торпедо» (2:3).

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    Не сыграют: Нападающий Данила Квартальнов — травма.

    Состояние команды: Почти месяц «Магнитка» не знала забот, демонстрируя образцовую форму, однако за циклом уверенных матчей последовал форменный спад, который в такой ситуации является естественным.

    «Амур»

    Турнирное положение: В 41 игре «Амуру» удалось набрать 41 очко. Так, представитель Хабаровска занимает девятое место в Восточной конференции, все еще отставая от восьмой «Сибири» на 4 балла, имея на ее фоне матч в запасе.

    Последние матчи: В декабре «Амур», который и так не славился стабильностью, чередует один победный матч с непременным поражением. В таком ритме он провел пять встреч, в трех из которых выиграл.

    Месяц для команды Андрея Мартемьянова начался с победы над «Динамо» Минск (2:1) и поражения от «Авангарда», после чего она провела три встречи с «Адмиралом». В дерби Дальнего Востока «Амур» дважды выиграл (4:3 Б, 2:1 ОТ) и один раз остался без очков (0:1).

    Не сыграют: Вратарь Янис Калниньш, нападающие Кирилл Панюков и Петр Хохряков — травмы.

    Состояние команды: В нынешнем сезоне перед «Амуром», который находится в процессе перестройки, стоит одна цель — пробраться в плей-офф, заняв восьмое место. При этом в заочном соперничестве с «Сибирь» на данный момент хабаровчане имеют небольшие успехи.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.75, ничья — в 4.10, а победа «Амура» — в 4.24.

    Перед паузой лидер (на момент публикации) Востока потерпел четыре подряд поражения, продемонстрировав форменный спад после безумной серии побед.

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    Вероятно, перерыв должен был стать для команды Андрея Разина точкой перезагрузки, благодаря которой она вернется в нужный ритм. «Амур», оставаясь проблемным и нестабильным, будет иметь откровенно мало шансов на успешный результат в гостях.

    На своем катке «Магнитка» должна уверенно разбираться с командами вроде «Амура». Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТБ 4.5 за 2.24.

    После ряда неудач хозяевам важно провести максимально уверенную встречу. Наш альтернативный прогноз — «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 1.96.

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    «Металлург» Мг — «Амур»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг вернется в регулярку с уверенной победой
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