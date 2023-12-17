В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 17 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эдмонтон»

После крайне провального отрезка и смены тренера «Эдмонтон», который по умолчанию входит в список элитных представителей чемпионата, стремится компенсировать все то, что потерял ранее.

В частности, целью канадцев из Альберты на ближайшие дни будет попадание в зону первой восьмерки, от которой их отделяют всего 2 балла. Сейчас «Эдмонтон» занимает десятое место с 27 очками после 27 проведенных встреч.

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С 24 ноября по 13 декабря «Ойлерз», которые ранее раздавали очки всем вокруг, вообще не вспоминали о поражениях. Команда Криса Кноблауха добилась восьми побед подряд.

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В пяти встречах ей удалось разгромить разного калибра соперников с гандикапом в 3+ шайбы. Первое за несколько недель поражение «Эдмонтон» потерпел 15 декабря дома, где не сумел сдержать «Тампу-Бэй» (4:7).

«Флорида»

В нынешнем сезоне «Флорида» будет пытаться повторить сказку предыдущего, однако с одной ключевой поправкой — в плей-офф она намерена войти максимально уверенно, сведя к нулю все риски, чего не было в прошлой кампании.

Так, в 29 матчах клубу из Санрайза удалось набрать 36 очков, с которыми он оказался на четвертом месте в таблице Восточной конференции, отстав по дополнительным пунктам от «Торонто».

В период с 7 по 10 декабря команда Пола Мориса оформила три победы подряд: поочередно она разделалась с «Далласом» (5:4), «Питтсбургом» (3:1) и «Коламбусом» (5:2). С момента старта сезона для «Пантерз» это была вторая по продолжительности серия.

Однако после цикла успешных матчей «Флориду» традиционно начали преследовать новые неудачи. На чужой территории она всухую была разгромлена сперва «Сиэтлом» (0:4), а затем «Ванкувером» (0:4).

Прогноз и ставка

На победу «Эдмонтона» букмекеры дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.80, а на победу «Флориды» — 2.81.

До матча с «Тампой-Бэй» «Эдмонтон» провел свой лучший отрезок в текущем сезоне, да и в целом выдал одну из мощнейших серий на Западе, которая, помимо побед, запомнилась безумной результативностью .

Даже после обнуления цикла без поражений «Ойлерз» остаются фаворитами с учетом того, в каких кондициях находится «Флорида» со второй половины месяца.

На данном этапе чемпионата канадцы решительно настроены на вхождение в топ-8, и едва ли «Пантерз» способны помешать их промежуточному успеху. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит за 2.22.

Ни в одном матче из пяти предыдущих Макдэвид и компания не забрасывали менее четырех шайб. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 за 2.00.