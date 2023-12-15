НХЛ. «Тампа» разбила «Эдмонтон», «Вашингтон» уступил «Филадельфии», Овечкин обновил антирекорд без голов

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Торонто» — «Коламбус» — 5:6 ОТ

«Торонто» уступал 0:5 после двух периодов, но после этого забросил пять шайб и перевел игру в овертайм. В дополнительное время автором победного броска стал нападающий гостей Кент Джонсон.

«Коламбус» стал первым клубом в истории лиги, выигравшим матч после потери преимущества в пять шайб в третьем периоде.

В составе «Коламбуса» голом и результативной передачей отметился нападающий Егор Чинахов. Защитник Иван Проворов сделал два ассиста.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 35.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Коламбус» — 5:6 ОТ (0:2, 0:3, 5:0, 0:1) Голы: Лайне — 6 (Джонсон), 6:19 — 0:1. Джонсон — 2 (Пик), 11:56 — 0:2. Дэнфорт — 7 (Проворов, Иржичек), 28:16 — 0:3. Чинахов — 7 (Проворов, Иржичек), 30:45 — 0:4. Годро — 5 (бол., Чинахов, Веренски), 34:19 — 0:5. Нюландер — 14 (Мэттьюс, Лагессон), 40:38 — 1:5. Марнер — 12 (Таварес, Макманн), 43:49 — 2:5. Маккейб — 1 (бол., Тимминс, Робертсон), 54:21 — 3:5. Мэттьюс — 22 (Нюландер, Марнер), 58:45 — 4:5. Мэттьюс — 23 (Марнер, Таварес), 59:15 — 5:5. Джонсон — 3 (Веренски, Дэнфорт), 63:26 — 5:6Вратари: Самсонов — МерзликинcШтраф: 6 — 6Броски: 48 (10+15+21+2) — 35 (11+15+7+2)

«Торонто» — «Коламбус» — 5:6 ОТ

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:3 Б

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в 11-м матче подряд. 38-летний россиянин обновил антирекорд по количеству игр без заброшенных шайб. В текущем сезоне он набрал 16 (5+11) очков в 26 матчах.

«Филадельфия» выиграла пять из шести последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Бринк — 5 (Стаал, Фрост), 22:14 — 1:0. Макмайкл — 6 (Протас, Манта), 23:00 — 1:1. Уилсон — 10 (бол., Строум, Оши), 35:29 — 1:2. Фараби — 11 (Пелинг), 45:25 — 2:2. Строум — 12 (Протас, Уилсон), 49:05 — 2:3. Типпетт — 10 (Фрост), 57:01 — 3:3Победный буллит: БринкВратари: Эрссон — ЛиндгренШтраф: 6 — 10Броски: 32 (2+14+13+3) — 30 (7+11+8+4)

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:3 Б

«Детройт» — «Каролина» — 1:2

В составе «Каролины» одним из лучших был вратарь Петр Кочетков, отразивший 25 бросков из 26. Россиянин стал первой звездой матча.

«Каролина» выиграла второй матч подряд после серии из четырех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Каролина» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Друри — 4 (Ноесен, Нечас), 4:48 — 0:1. Расмуссен — 7 (Копп, Берггрен), 25:20 — 1:1. Стаал — 4 (Фаст, Пеши), 31:49 — 1:2Вратари: Хуссо (53:48 — 54:16, 59:20) — КочетковШтраф: 8 — 6Броски: 26 (8+11+7) — 39 (10+15+14)

«Детройт» — «Каролина» — 1:2

«Миннесота» — «Калгари» — 3:2 Б

«Миннесота» продлила серию поражений «Калгари» до четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Калгари» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Болди — 8, 4:42 — 1:0. Шарангович — 10 (бол., Линдхольм, Зари), 33:18 — 1:1. Коулмэн — 9 (мен., Шарангович), 44:13 — 1:2. Росси — 10 (Голигоски, Юханссон), 44:58 — 2:2Победный буллит: БолдиВратари: Густавссон — ВладаржШтраф: 8 — 8Броски: 33 (10+10+11+2) — 38 (8+17+11+2)

«Миннесота» — «Калгари» — 3:2 Б

«Сент-Луис» — «Оттава» — 4:2

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал автором гола и результативной передачи. Россиянин набрал 23 (10+13) очка в 27 матчах сезона.

«Сент-Луис», проводивший первый матч после увольнения Крэйга Беруби, прервал серию из четырех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Оттава» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Голы: Томас — 11 (Фолк, Бучневич), 8:20 — 1:0. Томас — 12 (Фолк, Крюг), 25:17 — 2:0. Саад — 7 (Ледди, Капанен), 28:42 — 3:0. Кубалик — 6 (Батерсон, Чикран), 30:22 — 3:1. Бучневич — 10 (Кайру, Томас), 47:07 — 4:1. Джозеф — 6 (Грейг, Чикран), 58:26 — 4:2Вратари: Биннингтон — КорписалоШтраф: 9 — 11Броски: 30 (14+12+4) — 34 (6+15+13)

«Сент-Луис» — «Оттава» — 4:2

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 4:7

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос забросил четыре шайбы в этой игре. Канадец оформил первый покер в НХЛ.

Первой звездой матча стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Россиянин отбил 53 броска из 57.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал два ассиста. Россиянин первым в текущей регулярке достиг отметки в 50 набранных очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 4:7 (0:2, 3:0, 1:5) Голы: Стэмкос — 11 (бол., Пол, Кучеров), 1:07 — 0:1. Мотт — 1 (Раддиш, Эйссимонт), 7:17 — 0:2. Нерс — 5 (мен., Нюджент-Хопкинс, Райан), 21:23 — 1:2. Макдэвид — 11 (бол.), 27:20 — 2:2. Хаймэн — 18 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 30:02 — 3:2. Стэмкос — 12 (Флери, Шири), 46:48 — 3:3. Кучеров — 20 (Пойнт, Сергачев), 52:47 — 3:4. Стэмкос — 13 (Шири), 54:02 — 3:5. Нюджент-Хопкинс — 7 (Бушар, Макдэвид), 57:38 — 4:5. Чирелли — 8 (п.в.), 58:27 — 4:6. Стэмкос — 14 (п.в., Кучеров, де Хаан), 59:53 — 4:7Вратари: Скиннер (57:46 — 58:27, 58:41 — 59:53) — ВасилевскийШтраф: 4 — 8Броски: 54 (15+23+16) — 24 (7+7+10)

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 4:7

«Ванкувер» — «Флорида» — 4:0

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы после 17 бросков.

Одну из четырех шайб в ворота гостей забросил российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко.

«Ванкувер» продлил победную серию до четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Флорида» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Голы: Кузьменко — 6 (Гарлэнд), 4:03 — 1:0. Джошуа — 5 (Блюгерс), 13:52 — 2:0. Джошуа — 6, 30:08 — 3:0. Босер — 22 (бол., Миллер, Петтерссон), 35:41 — 4:0Вратари: Демко — Бобровский (Столарз, 40:00)Штраф: 6 — 6Броски: 18 (9+8+1) — 36 (15+6+15)

«Ванкувер» — «Флорида» — 4:0

«Сиэтл» — «Чикаго» — 7:1

«Сиэтл» выиграл второй матч подряд после серии из восьми поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Чикаго» — 7:1 (2:0, 3:1, 2:0) Голы: Ямамото — 5 (Борген), 3:07 — 1:0. Ямамото — 6 (Данн, Ларссон), 17:47 — 2:0. Рэддиш — 5 (Бовилье), 23:03 — 2:1. Бьоркстранд — 9 (Эванс), 24:22 — 3:1. Картье — 6 (Борген, Танев), 34:43 — 4:1. Толванен — 8 (Гурд, Бьоркстранд), 37:09 — 5:1. Маккэн — 14 (бол., Эванс, Бьоркстранд), 43:07 — 6:1. Белльмар — 4 (Шор, Дюмулин), 43:28 — 7:1Вратари: Даккорд — СодерблумМразек, 43:28, 43:28)Штраф: 2 — 4Броски: 30 (7+12+11) — 22 (5+8+9)