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    «Калгари» подарит сенсацию в матче с «Тампой-Бэй»?

    «Калгари» — «Тампа-Бэй». Ставка и прогноз (к. 1.96) на хоккейный матч НХЛ 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Тампа-Бэй»
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    Диллон Дюбе
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 17 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Калгари» — «Тампа-Бэй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 17 Декабря 2023 года

    «Калгари»

    В преддверии сезона «Калгари» пророчили сложную кампанию, а его шансы на кубковую квалификацию считались почти нулевыми. По итогам 30 матчей все эти прогнозы оправдываются в полной мере.

    В 30 играх канадцы из Альберты набрали 27 очков, оказавшись на 11-м месте на Западе. Всего 2 балла отделяют их от восьмого «Сент-Луиса». Возможно, дистанция не такая большая, но потихоньку к зоне плей-офф подбираются и более статусные соперники. В частности, «Эдмонтон» и «Миннесота».

    Коэффициенты матча Калгари — Тампа-Бэй

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    К домашней игре с «Тампой-Бэй» команда Райана Гуски готовится, держа в памяти текущую 4-матчевую серию поражений. Если же говорить о декабрьской кампании, то «Флеймз» добились всего пары побед в восьми встречах.

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    Последний раз 2 очка канадцы брали в домашнем матче с «Каролиной», за которым и последовала упомянутая серия. Так, «Калгари» проиграл «Нью-Джерси» (2:4), «Колорадо» (5:6), «Вегасу» (4:5 ОТ) и «Миннесоте» (2:3 Б).

    «Тампа-Бэй»

    Потеря вратаря и катастрофа в обороне стали причиной провала «Тампы-Бэй» на старте кампании. Несмотря на это, команда по умолчанию остается одним из элитных претендентов на кубковую квалификацию.

    Однако текущие результаты не дают «Тампе-Бэй» войти и закрепиться в зоне первой восьмерки, хотя по итогам 31 игры она, будучи девятой с 33 очками, приблизилась к «Каролине», от которой отстает по дополнительным пунктам.

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    • На данном этапе регулярки команда Джона Купера проводит гостевую серию, в ходе которой уже откатала четыре встречи, поделив пополам победы и поражения.

    Самым неудачным для «Лайтнинг» оказался выезд в Теннесси, где они крупно проиграли «Нэшвиллу» (1:5). Затем — после победы над «Сиэтлом» — «Тампа-Бэй» была разгромлена «Ванкувером» (1:4). В последнем матче гости из Флориды разобрались с «Эдмонтоном» (7:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Калгари» букмекеры дают коэффициент 2.51. Аналогичный коэффициент многие аналитики предлагают на победу «Тампы-Бэй». Ничья оценивается в 4.58.

    Бесспорно, нынешний «Калгари» не может восприниматься всерьез в контексте конкурентной борьбы вдолгую, однако совершить единичную сенсацию он вполне способен, что с недавних пор готовы подтвердить «Вегас», «Даллас» и «Каролина».

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    «Флеймз» в текущем сезоне могут стать главными на Западе охотниками на фаворитов, а с учетом сохраняющих актуальность проблем «Тампы-Бэй», потенциальный успех канадцев не станет причиной особого удивления.

    На днях «Флеймз» забросили по 4+ шайбы в ворота «Колорадо» и «Вегаса», а о разладе в обороне у «Тампы» все знают уже давно. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Калгари» больше 3 за 1.96.

    В двух предыдущих встречах канадцы не проигрывали в основное время. Поэтому в качестве альтернативы можно взять ставку — «Калгари» победит с форой 0 за 1.91.

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    «Калгари» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Калгари» подарит сенсацию в матче с «Тампой-Бэй»?
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