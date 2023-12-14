В матче Кубка Первого канала «Россия 25» встретится с командой «Звезды и ВХЛ». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 14 декабря. Начало запланировано на 18:30 мск. «Россия 25» — «Звезды и ВХЛ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Россия 25»

В прошлом Кубке Первого канала Россия провела два матча, в которых добилась одной победы и заработала 4 балла. Однако лидером в турнирной таблице оказалась Белоруссия, которой россияне уступили по буллитам (4:5 Б), разгромив до этого Казахстан (6:2).

В преддверии предстоящего Кубка организаторы представили новый трофей, а команда, которой будет руководить Роман Ротенберг, имеет в своем составе хороший подбор хоккеистов, хотя не обошлось без изменений.

Несмотря на отсутствие Николая Голдобина и Павла Порядина — одних из лучших бомбардиров текущего сезона КХЛ — «Россия 25» имеет в своем составе достаточно опытных молодых ребят и неплохую оборонительную линию.

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Стоит также напомнить, что весной этого года «Россия 25» провела серию матчей с Белоруссией, в шести из которых добилась побед и один раз потерпела поражение.

«Звезды и ВХЛ»

«Звезды и ВХЛ» — это команда, которая ранее нигде не играла. Сформирована она была ради предстоящего турнира, став четвертым участником Кубка из-за отсутствия Китая, отказавшегося от участия.

В преддверии начала соревнования в составе «Звезд и ВХЛ» также произошли изменения. В частности, в Санкт-Петербурге не сыграет Матчей Мичков, зато ряды команды пополнит Арсений Грицюк.

Сам же коллектив слеплен из представителей КХЛ и МХЛ, а тренировать импровизированную сборную будет Николай Воеводин. Средний возраст «Звезд и ВХЛ» не превышает 21 год.

Молодой состав «Звезд и ВХЛ», бесспорно, навяжет борьбу более статусным и привычным командам, но, кажется, вряд ли проведет предстоящую кампанию успешно на фоне «сырости» и экспериментального характера.

Прогноз и ставка

На победу «России 25» букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью — 5.25, а на победу «Звезд и ВХЛ — 6.20.

Предстоящий матч оба коллектива едва ли будут рассматривать серьезно в контексте ожесточенной борьбы и решения значимых задач. Скорее, в очной встрече каждый игрок постарается проявить себя и представить публике свои навыки. Следовательно, отсутствие страха турнирной потери положительно скажется на зрелищности и событийности .

В последних двух играх в рамках Кубка Первого канала с участием России было заброшено по 8 шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.80.

Основываясь на результатах предыдущих встреч на этом же турнире, в качестве альтернативы можно выбрать вариант — "Россия 25" забьет во всех периодах за 2.17.