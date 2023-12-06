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    На своем льду «Колорадо» возьмет реванш у «Анахайма»

    «Колорадо» — «Анахайм». Ставка и прогноз (к. 2.42) на хоккейный матч НХЛ 6 декабря 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Анахайм Дакс
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Анахайм»
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    Валерий Ничушкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Болл Арене» 6 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Анахайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Колорадо»

    Несмотря на серию текущих потерь, «Колорадо» остается одним из сильнейших представителей конференции, который продолжает погоню за лидерами, будучи готовым в любой момент занять их место.

    В 24 матчах «Колорадо» набрал 32 очка, с которыми закрепился на третьей позиции в таблице Запада, отставая всего на 2 балла от второго «Ванкувера» и на 3 очка от первого «Вегаса», имея игру в запасе.

    В 20-х числах прошлого месяца команда Джареда Беднара выдала очередную победную серию, в которую вошли четыре матча. Однако декабрь стартовал по меркам «Эвеланш» провально: в трех подряд встречах они проиграли.

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    Все три матча «Колорадо» провел в гостях. Эта серия началась с выезда в Финикс, где фаворит не справился с «Аризоной» (3:4 ОТ). Позже на просторах Калифорнии клуб из Денвера уступил «Анахайму» (3:4 Б) и «Лос-Анджелесу» (1:4).

    «Анахайм»

    В новую кампанию «Анахайм» вошел дерзко, успев оформить неплохую победную серию, которая приблизила его к первой восьмерке. Несмотря на это, «Дакс» остаются одними из аутсайдеров, для которых кубковая квалификация кажется недостижимой.

    По итогам 24 матчей «Анахайм» опустился на 13-е место в Западной конференции с 20 очками. От зоны первой восьмерки, которую на данном этапе замыкает «Сент-Луис», калифорнийцы отстают на 5 баллов.

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    • В течение нескольких предыдущих недель команду Грега Кронина преследовали сплошные неудачи: в период с 16 ноября по 1 декабря «Дакс» потерпели 8 поражений подряд, не сумев набрать ни единого балла.

    В рамках этой серии в ворота «Анахайма» было заброшено от 5 шайб и более в пяти встречах. И только в последнем матче «Дакс» выбрались из этого кошмара. А соперником, с помощью которого удалось прервать цикл провалов, стал «Колорадо» (4:3 Б).

    Прогноз и ставка

    На победу «Колорадо» букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 5.16, а на победу «Анахайма» — 4.43.

    Во время недавнего визита в Калифорнию «Эвеланш» сенсационно проиграли «Дакс», и, безусловно, в преддверии очной встречи на своем катке они об этом помнят, так как произошло все лишь пару дней назад.

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    При этом к игре с аутсайдером «Колорадо» подходит с 3-матчевой серией поражений, прервать которую можно во встрече такого класса.

    Даже не в лучшей форме и с рядом проблем команда Джареда Беднара должна спокойно закрывать вопрос о победителе в предстоящем матче. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» забьет во всех периодах за 2.42.

    2.16
    «Колорадо» не проиграет ни одного периода

    Учитывая результат прошлой встречи, «Эвеланш» явно не станут недооценивать соперника. Наш альтернативный прогноз — «Колорадо» не проиграет ни одного периода за 2.16.

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    «Колорадо» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на хоккей. На своем льду «Колорадо» возьмет реванш у «Анахайма»
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