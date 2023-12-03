НХЛ. «Даллас» уничтожил «Тампу», «Вегас» разгромил «Вашингтон», а «Бостон» выиграл у «Торонто»

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 8:1

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в первых двух периодах, после чего был заменен. Россиянин отразил 19 из 25 бросков.

Серия поражений «Тампы» достигла четырех матчей. На этом отрезке она пропустила 19 шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Тампа-Бэй» — 8:1 (3:1, 3:0, 2:0) Голы: Сегин — 8 (Марчмент, Хейсканен), 1:01 — 1:0. Робертсон — 7 (Павелски), 6:28 — 2:0. Бенн — 5 (Джонстон, Хаканпяя), 7:39 — 3:0. Хедман — 5 (бол., Кучеров), 12:25 — 3:1. Марчмент — 7 (Хаканпяя, Линделл), 23:42 — 4:1. Павелски — 11 (бол., Харли, Хинтц), 32:25 — 5:1. Робертсон — 8 (бол., Бенн, Хинтц), 34:23 — 6:1. Харли — 5 (Павелски, Сутер), 53:27 — 7:1. Стил — 2 (Факса), 54:26 — 8:1Вратари: Эттингер — Василевский (Йоханссон, 40:00)Штраф: 12 — 4Броски: 34 (11+14+9) — 33 (10+10+13)

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 8:1

«Виннипег» — «Чикаго» — 3:1

«Виннипег» прервал серию из трех поражений. «Чикаго» проиграл три из четырех последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Чикаго» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Бедард — 11 (Курашев), 4:39 — 0:1. Шайфли — 8 (бол., Виларди, Моррисси), 10:43 — 1:1. Бэррон — 4 (Элерс, Демело), 26:23 — 2:1. Перфетти — 9 (Самберг, Чисхолм), 50:06 — 3:1Вратари: Хеллибак — Содерблум (58:14 — 58:17, 58:25)Штраф: 4 — 8Броски: 28 (6+11+11) — 21 (5+6+10)

«Виннипег» — «Чикаго» — 3:1

«Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 3:4

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 38 бросков соперника из 41. Россиянин одержал десятую победу в сезоне.

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин на этот раз не отметился результативными действиями.

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 3:4 (2:0, 1:3, 0:1) Голы: О`Райлли — 11 (Фоуди, Томасино), 6:19 — 1:0. Йоси — 5 (бол., Нюквист, О`Райлли), 15:52 — 2:0. Труба — 2 (Трочек, Бродзински), 20:31 — 2:1. Сиссонс — 7 (мен., Тренин), 27:28 — 3:1. Крайдер — 14 (Трочек, Фокс), 28:52 — 3:2. Трочек — 6 (бол., Зибанежад, Фокс), 29:11 — 3:3. Линдгрен — 1 (Фокс, Бродзински), 45:10 — 3:4Вратари: Ланкинен — ШестеркинШтраф: 4 — 8Броски: 41 (18+9+14) — 27 (8+9+10)

«Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 3:4

«Флорида» — «Айлендерс» — 3:4

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 42 из 45 бросков соперника. Россиянин был признан третьей звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Айлендерс» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) Голы: Ли — 5 (бол., Палмиери, Нельсон), 12:36 — 0:1. Райнхарт — 16 (Родригес, Монтур), 13:42 — 1:1. Энгвалль — 3 (Романов, Нельсон), 24:37 — 1:2. Хольмстрем — 7 (Готье, Хорват), 29:12 — 1:3. Ткачак — 4 (Верхэге), 33:14 — 2:3. Готье — 1 (Хорват), 43:43 — 2:4. Верхэге — 11 (Форслинг, Экблад), 49:36 — 3:4Вратари: Столарз — СорокинШтраф: 4 — 4Броски: 45 (16+11+18) — 27 (8+13+6)

«Флорида» — «Айлендерс» — 3:4

«Каролина» — «Баффало» — 6:2

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. В его активе 11 (1+10) очков в 14 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Баффало» — 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) Голы: Ахо — 7 (Джарвис, Слэвин), 15:26 — 1:0. Друри — 3 (Нечас, Чатфилд), 16:36 — 2:0. Ахо — 8 (бол., Свечников, Бернс), 21:06 — 3:0. Ноесен — 6 (Нечас, Слэвин), 34:12 — 4:0. Терявяйнен — 11 (бол., Свечников, Бернс), 38:04 — 5:0. Миттельштадт — 5 (Так, Йокихарью), 44:08 — 5:1. Шей — 4 (мен., Терявяйнен), 48:05 — 6:1. Джост — 2 (Кребс), 49:24 — 6:2Вратари: Кочетков — КомриШтраф: 19 — 13Броски: 35 (10+11+14) — 22 (7+7+8)

«Каролина» — «Баффало» — 6:2

«Монреаль» — «Детройт» — 4:5 ОТ

«Детройт» выиграл пять из шести последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Детройт» — 4:5 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 0:1) Голы: Велено — 6 (Раймонд, Уолман), 7:21 — 0:1. Фишер — 2 (мен., Расмуссен), 11:44 — 0:2. Спронг — 6 (Зайдер), 19:20 — 0:3. Бэррон — 5 (Сузуки), 19:53 — 1:3. Армиа — 3 (мен.), 24:07 — 2:3. Дебринкэт — 13 (бол., Зайдер, Спронг), 24:54 — 2:4. Сузуки — 7 (бол., Мэтисон), 44:12 — 3:4. Линдстрем — 3 (Андерсон, Эванс), 56:01 — 4:4. Уолман — 4 (Ларкин, Дебринкэт), 60:54 — 4:5Вратари: Аллен — ХуссоШтраф: 8 — 10Броски: 30 (7+8+15+0) — 33 (11+9+10+3)

«Монреаль» — «Детройт» — 4:5 ОТ

«Оттава» — «Сиэтл» — 2:0

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, прервав серию из четырех матчей без набранных очков. При этом россиянин не смог забить в 13-й игре подряд.

Лучшим в этом матче был вратарь «Оттавы» Антон Форсберг, оформивший шатаут из 39 спасений.

«Сиэтл» проиграл четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Сиэтл» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Джозеф — 5, 17:21 — 1:0. Батерсон — 7 (Штюцле, Тарасенко), 33:37 — 2:0Вратари: Форсберг — Даккорд (57:17)Штраф: 6 — 6Броски: 28 (14+11+3) — 39 (11+13+15)

«Оттава» — «Сиэтл» — 2:0

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 3:4 Б

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором результативного паса в эпизоде с третьим голом своей команды. Россиянин набрал 21 (10+11) очков в 23 матчах текущей «регулярки».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Филадельфия» — 3:4 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1) Голы: Летанг — 2, 34:31 — 1:0. Типпетт — 8 (Форстер), 36:47 — 1:1. Гюнцель — 8 (Карлссон, Раст), 41:50 — 2:1. Лотон — 2 (мен., Силер), 47:01 — 2:2. Форстер — 3 (бол., Йорк, Кутюрье), 53:52 — 2:3. Гюнцель — 9 (Раст, Малкин), 59:39 — 3:3Победный буллит: КутюрьеВратари: Джерри — ЭрссонШтраф: 8 — 10Броски: 32 (3+8+15+6) — 34 (7+15+11+1)

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 3:4 Б

«Торонто» — «Бостон» — 3:4 ОТ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил 15-ю и 16-ю шайбы в текущем сезоне. Американец занимает второе место в списке снайперов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Бостон» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) Голы: Пастрняк — 14 (Карло, Линдхольм), 10:44 — 0:1. Шаттенкирк — 1 (Пастрняк, Дебраск), 27:31 — 0:2. Мэттьюс — 15 (Нюландер, Найз), 32:06 — 1:2. Доми — 1 (Робертсон, Ярнкрок), 42:11 — 2:2. Фредерик — 6 (Форборт, Гики), 53:10 — 2:3. Мэттьюс — 16 (Марнер, Таварес), 59:54 — 3:3. Маршан — 8 (Пастрняк), 64:52 — 3:4Вратари: Уолл — УльмаркШтраф: 2 — 2Броски: 40 (10+13+12+5) — 37 (7+10+9+11)

«Торонто» — «Бостон» — 3:4 ОТ

«Аризона» — «Сент-Луис» — 4:1

«Аризона» продлила победную серию до четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сент-Луис» — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) Голы: Карконе — 11 (Керфут), 0:40 — 1:0. Шмальц — 7 (бол., Керфут, Келлер), 15:49 — 2:0. Маччелли — 5 (Крауз, Кессельринг), 19:22 — 3:0. Саад — 5 (Сундквист, Ледди), 49:35 — 3:1. Керфут — 2 (п.в., Крауз), 58:45 — 4:1Вратари: Ингрэм — Хофер (56:02 — 58:45)Штраф: 8 — 6Броски: 22 (9+7+6) — 32 (3+15+14)

«Аризона» — «Сент-Луис» — 4:1

«Анахайм» — «Колорадо» — 4:1 Б

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей. В активе 20-летнего россиянина 13 (1+12) очков в 24 матчах сезона.

Российский вратарь «Колорадо» Иван Просветов отразил 34 из 37 бросков.

«Анахайм» прервал серию из восьми поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Колорадо» — 4:3 Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Байрам — 4 (Вуд, Колтон), 0:36 — 0:1. Байрам — 5 (Олофссон, Мэнсон), 8:59 — 0:2. Хенрик — 3 (бол., Строум, Ватрано), 14:05 — 1:2. Тэйвз — 4 (Рантанен, Маккиннон), 19:17 — 1:3. Карлссон — 7 (Киллорн), 22:58 — 2:3. Киллорн — 2 (бол., Карлссон, Минтюков), 30:22 — 3:3Победный буллит: КарлссонВратари: Гибсон — ПросветовШтраф: 6 — 6Броски: 37 (14+10+8+5) — 37 (14+9+12+2)

«Анахайм» — «Колорадо» — 4:1 Б

«Вегас» — «Вашингтон» — 4:1

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в шестом матче подряд. В текущем сезоне 38-летний россиянин набрал 14 (5+9) очков в 21 матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Маршессо — 10 (бол., Айкел, Томпсон), 8:53 — 1:0. Айкел — 10 (Хаттон), 27:56 — 2:0. Стоун — 7 (Айкел, Барбашев), 40:49 — 3:0. Уилсон — 8 (Строум, Карлсон), 56:46 — 3:1. Маршессо — 11 (п.в., Коттер, Карлссон), 58:03 — 4:1Вратари: Томпсон — Кемпер (56:32 — 56:46, 57:43)Штраф: 4 — 10Броски: 36 (10+18+8) — 21 (5+4+12)

«Вегас» — «Вашингтон» — 4:1

«Калгари» — «Ванкувер»

Одним из героев матча стал защитник Никита Задоров, который несколько дней назад перешел из «Калгари» в «Ванкувер». Россиянин забросил победную шайбу за две минуты до финальной сирены.

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Ванкувер» — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1) Голы: Хьюз — 9 (Босер, Гронек), 2:03 — 0:1. Лафферти — 6 (Михеев, Гронек), 8:38 — 0:2. Баклунд — 5 (бол., Ружичка, Уигар), 12:18 — 1:2. Михеев — 8 (Петтерссон, Лафферти), 39:32 — 1:3. Линдхольм — 6 (Шарангович, Танев), 55:39 — 2:3. Задоров — 2 (п.в., Майерс), 58:40 — 2:4. Юбердо — 5 (бол., Хэнифин, Андерссон), 59:06 — 3:4Вратари: Маркстрем (57:54 — 58:40, 58:54 — 59:06, 59:13) — ДемкоШтраф: 8 — 10Броски: 22 (7+7+8) — 23 (7+9+7)