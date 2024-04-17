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    Сможет ли Надаль выиграть у Де Минора?

    Де Минор — Надаль. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Барселоне 17 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против австралийца Алекса Де Минора во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 17:00 мск. Де Минор — Надаль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Де Минор

    Алекс на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, и это, конечно же, успех для теннисиста, который предпочитает играть на харде.

    На Лазурном берегу австралиец начал с разгромной победы над швейцарцем Стэном Вавринкой (6:3, 6:0), после чего выиграл у нидерландца Таллона Грикспора (2:6, 6:2, 6:3).

    В третьем раунде Де Минор остановил своего соотечественника Алексея Попырина (6:3, 6:4), который перед этим выиграл у Андрея Рублева.

    В четвертьфинале Де Минор уступил Новаку Джоковичу (5:7, 4:6), но это явно не тот случай, где он действительно был хуже.

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    В прошлом году Алекс дошел в Барселоне до четвертьфинала, а в 2022-м — до полуфинала.

    Надаль

    Рафа все-таки вернулся на этой неделе, несмотря на все опасения, что он снова снимется в последний момент.

    Но на этот раз грунтовый король почувствовал, что его тело готово к официальному матчу.

    Примечательно, что Надаль понял это после тренировочного сета против Андрея Рублева, в котором он обыграл российского теннисиста со счетом 6:1.

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    В Барселоне 37-летний Надаль начал с яркой победы над итальянцем Флавио Коболли — 6:2, 6:3. Что ни говори, а Рафа все-таки шикарный атлет. Несмотря на очередной перерыв (три месяца), вышел и спокойно обыграл не самого слабого соперника.

    Правда, сейчас все равно нет уверенности, что Надалю хватит суток на восстановление к следующему матчу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.98, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.83.

    Прогноз: конечно, хочется, чтобы Рафа снова выиграл и продолжил радовать своим теннисом. Но в предстоящем матче его ждет совершенно другой уровень сопротивления — Де Минор все-таки способен тормознуть грунтового короля, который рассматривает текущий турнир, в первую очередь, как один из этапов подготовки к Ролан Гаррос. В общем, лучше не рисковать.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.

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    Ставка и прогноз на матч Де Минор — Надаль с коэффициентом 2.25. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Надаль выиграть у Де Минора?
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