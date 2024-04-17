Испанец Рафаэль Надаль сыграет против австралийца Алекса Де Минора во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 17:00 мск. Де Минор — Надаль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Де Минор

Алекс на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, и это, конечно же, успех для теннисиста, который предпочитает играть на харде.

На Лазурном берегу австралиец начал с разгромной победы над швейцарцем Стэном Вавринкой (6:3, 6:0), после чего выиграл у нидерландца Таллона Грикспора (2:6, 6:2, 6:3).

В третьем раунде Де Минор остановил своего соотечественника Алексея Попырина (6:3, 6:4), который перед этим выиграл у Андрея Рублева.

В четвертьфинале Де Минор уступил Новаку Джоковичу (5:7, 4:6), но это явно не тот случай, где он действительно был хуже.

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В прошлом году Алекс дошел в Барселоне до четвертьфинала, а в 2022-м — до полуфинала.

Надаль

Рафа все-таки вернулся на этой неделе, несмотря на все опасения, что он снова снимется в последний момент.

Но на этот раз грунтовый король почувствовал, что его тело готово к официальному матчу.

Примечательно, что Надаль понял это после тренировочного сета против Андрея Рублева, в котором он обыграл российского теннисиста со счетом 6:1.

В Барселоне 37-летний Надаль начал с яркой победы над итальянцем Флавио Коболли — 6:2, 6:3. Что ни говори, а Рафа все-таки шикарный атлет. Несмотря на очередной перерыв (три месяца), вышел и спокойно обыграл не самого слабого соперника.

Правда, сейчас все равно нет уверенности, что Надалю хватит суток на восстановление к следующему матчу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.98, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.83.

Прогноз: конечно, хочется, чтобы Рафа снова выиграл и продолжил радовать своим теннисом. Но в предстоящем матче его ждет совершенно другой уровень сопротивления — Де Минор все-таки способен тормознуть грунтового короля, который рассматривает текущий турнир, в первую очередь, как один из этапов подготовки к Ролан Гаррос. В общем, лучше не рисковать.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.