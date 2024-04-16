Александрова
Екатерина начала грунтовый сезон с неудачного выступления в Чарльстоне.
В первом же матче российская теннисистка уступила американке Тейлор Таунсенд со счетом 5:7, 2:6.
Незадолго до этого Александрова дошла до полуфинала на «тысячнике» в Майами. Здесь она обыграла Донну Векич, Анастасию Павлюченкову, Игу Свентек и Джессику Пегулу, после чего уступила будущей чемпионке Даниэль Коллинз.
Примечательно, что перед этим Александрова не выиграла ни матча в Дубае и Индиан-Уэллс, уступив Магдалене Фрех и Юлии Путинцевой соответственно.
Жабер
Онс в этом году до сих пор провела восемь матчей, в которых одержала лишь две победы.
Серия поражений бывшей второй ракетки мира составляет уже пять матчей.
Главная причина спада — проблемы с коленом, которые беспокоят Жабер еще с прошлого года.
В начале апреля Онс проиграла американке Даниэль Коллинз (3:6, 6:1, 3:6) на старте турнира в Чарльстоне.
В марте Жаберт уступила Кэти Волынец в Индиан-Уэллс и Элине Аванесян на «тысячнике» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты и букмекеры: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.76, победу Жабер букмекеры предлагают за 2.07.
Прогноз: Екатерина выиграла шесть из восьми матчей против Онс. Правда, большая часть этих матчей состоялась еще задолго до того, как теннисистка из Туниса поднялась в топ-10.
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Но с учетом всех проблем Жабер вполне вероятно, что россиянка снова одержит победу.
Вообще, это очень сложный матч для ставок из-за отсутствия какой-либо информации о состоянии соперницы Александровой. Но мы все-таки рискнем предположить, что Екатерина выиграет и выйдет в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Александровой с форой по геймам (-1,5) за 1.92.