17 апреля в 8-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Аркадаг» и «Мерв». Начало игры — в 15:00 мск. «Аркадаг» — «Мерв»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» стартовал в чемпионате сверхпродуктивно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Аркадаг» победил в 6 стартовых матчах чемпионата. Забила команда 32 мяча, пропустив в свои ворота всего 2.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда добыла яркую викторию. «Аркадаг» уверенно одолел «Энергетик» (7:0).

Все победы в чемпионате были разгромными. Меньше 3 мячей соперникам «Аркадаг» попросту не отгружает.

Оборона команды в последних матчах действует фактически образцово. Да и вообще, игра лидера чемпионата смотрится мощно!

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит стопроцентным фаворитом чемпионата. Наверняка «Аркадаг» продолжит свой мощный ход!

Матчи против «Мерва» для команды исторически складываются успешно. В трех очных поединках «Аркадаг» неизменно побеждал.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. «Аркадаг» выглядит на две головы сильнее всех своих оппонентов в чемпионате.

«Мерв»

Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команда провела довольно неплохо. Ныне «Мерв» располагается на 4 месте таблицы.

Притом, что «Мерв» набрал 12 очков в 6 стартовых турах. В 6 матчах чемпионата команда забила всего 6 раз при 3 пропущенных в свои ворота мячах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Мерв» переиграл «Шагадам» со счетом 2:0.

А вот до того команда минимально одолела «Энергетик». Вообще же, победный сериал «Мерва» увеличился до 3 матчей подряд.

Очевидно, что команда будет сражаться за медали чемпионата. Да и оборона «Мерва» выглядит вполне монолитно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Мерв» выглядит довольно симпатично. Правда, в среднем команда забивает всего 1 гол за матч.

В 2 своих последних поединках «Мерв» оставлял свои ворота сухими. Да и вообще, игра команды смотрится достаточно интересно.

Вот только «Мерв» еще никогда не обыгрывал «Аркадаг». Да и при текущей диспозиции такой исход явно маловероятен.

Наверняка гости будут действовать сугубо от обороны. Даже один заработанный балл для команды будет считаться успехом.

Статистика для ставок

«Аркадаг» выиграл в 6 стартовых матчах чемпионата

«Мерв» выиграл в 3 своих последних матчах

«Мерв» проиграл «Аркадагу» все 3 очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.10, а победа оппонента — в скромные 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.21.

Прогноз: Номинальные хозяева на голову сильнее «Мерва», так что наверняка будут активно атаковать.

«Аркадаг» сейчас сносит всех и вся на своем пути, к тому же традиционно успешно противостоит «Мерву».

Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Аркадаг» выиграет у «Мерва» с разницей в 4 и более мячей.

Ставка: Фора «Аркадага» -3.5 за 4.80