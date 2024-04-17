ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Бавария»ЛЧ. Вторая серия классики от «Ман Сити» и «Реала», «Атлетико» против «Желтой стены» и непобедимая «Бавария» Джамал МусиалаТрансферный дайджест. 9-15 апреля Стефанос ЦиципасЦиципас — новый король Монте-Карло, Медведев — главный скандалист, а Рублев — неудачник
  • 23:59
    • «Челси» уничтожил на своем поле «Эвертон»
    Все новости спорта

    «Аркадаг» учинит разгром «Мерву»

    «Аркадаг» — «Мерв». Ставка (к. 2.64) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 17 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Аркадаг» — «Мерв»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аркадаг»
    17 апреля в 8-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Аркадаг» и «Мерв». Начало игры — в 15:00 мск. «Аркадаг» — «Мерв»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Аркадаг»

    Турнирное положение: «Аркадаг» стартовал в чемпионате сверхпродуктивно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аркадаг» победил в 6 стартовых матчах чемпионата. Забила команда 32 мяча, пропустив в свои ворота всего 2.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда добыла яркую викторию. «Аркадаг» уверенно одолел «Энергетик» (7:0).

    Все победы в чемпионате были разгромными. Меньше 3 мячей соперникам «Аркадаг» попросту не отгружает.

    Оборона команды в последних матчах действует фактически образцово. Да и вообще, игра лидера чемпионата смотрится мощно!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит стопроцентным фаворитом чемпионата. Наверняка «Аркадаг» продолжит свой мощный ход!

    Матчи против «Мерва» для команды исторически складываются успешно. В трех очных поединках «Аркадаг» неизменно побеждал.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. «Аркадаг» выглядит на две головы сильнее всех своих оппонентов в чемпионате.

    «Мерв»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команда провела довольно неплохо. Ныне «Мерв» располагается на 4 месте таблицы.

    Притом, что «Мерв» набрал 12 очков в 6 стартовых турах. В 6 матчах чемпионата команда забила всего 6 раз при 3 пропущенных в свои ворота мячах.

  • Как «Байер» выиграл Бундеслигу: магия Алонсо, объединение команды и умные трансферы
  • За счет чего леверкузенский клуб завоевал первый чемпионский титул за свою 120-летнюю историю
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Мерв» переиграл «Шагадам» со счетом 2:0.

    А вот до того команда минимально одолела «Энергетик». Вообще же, победный сериал «Мерва» увеличился до 3 матчей подряд.

    Очевидно, что команда будет сражаться за медали чемпионата. Да и оборона «Мерва» выглядит вполне монолитно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Мерв» выглядит довольно симпатично. Правда, в среднем команда забивает всего 1 гол за матч.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В 2 своих последних поединках «Мерв» оставлял свои ворота сухими. Да и вообще, игра команды смотрится достаточно интересно.

    Вот только «Мерв» еще никогда не обыгрывал «Аркадаг». Да и при текущей диспозиции такой исход явно маловероятен.

    Наверняка гости будут действовать сугубо от обороны. Даже один заработанный балл для команды будет считаться успехом.

    Статистика для ставок

    • «Аркадаг» выиграл в 6 стартовых матчах чемпионата

    • «Мерв» выиграл в 3 своих последних матчах

    • «Мерв» проиграл «Аркадагу» все 3 очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.10, а победа оппонента — в скромные 12.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.21.

    Прогноз: Номинальные хозяева на голову сильнее «Мерва», так что наверняка будут активно атаковать.

    «Аркадаг» сейчас сносит всех и вся на своем пути, к тому же традиционно успешно противостоит «Мерву».

    Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.64.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Аркадаг» выиграет у «Мерва» с разницей в 4 и более мячей.

    Ставка: Фора «Аркадага» -3.5 за 4.80

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Алай Ош
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Дордой — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гахов — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коболли — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Айн — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Аль-Ахед — Аль-Нахда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  8.10
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.86
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Аркадаг» — «Мерв» с коэффициентом 2.64. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на футбол. «Аркадаг» учинит разгром «Мерву»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры