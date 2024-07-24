Аргентинцы Себастьян Баэс и Тиаго Тиранте встретятся во втором круге турнира в австрийском Кицбюэле. Матч пройдет 24 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Тиранте, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Баэс

На прошлой неделе Себастьян дошел до полуфинала на турнире ATP 500 в Гамбурге, благодаря чему поднялся в рейтинге на 18-е место.

Аргентинец в целом подтвердил статус одного из фаворитов, но результатом, скорее всего, остался недоволен.

Дело в том, что в полуфинале Баэс проиграл Артуру Фису со счетом 2:6. 2:6. Француз в итоге и стал победителем турнира.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Баэс выиграл на грунте 22 матча из 33-х. Его главными достижениями в 2024-м пока остаются победы на турнирах в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

Тиранте

Тиаго тем временем в первом круге спокойно переиграл Доминика Тима — 6:2, 6:4.

Австриец, как и ожидалось, находится в ужасной форме. Правда, это не главная причина его очередного поражения.

Тиранте на недавнем турнире в шведском Бостаде сначала выиграл у Андрея Рублева, а потом остановил опытного испанского грунтовика Роберто Карбальеса-Баэну.

На следующей неделе Тиранте вернется в топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 1.30, победу Тиранте букмекеры предлагают за 3.54.

Прогноз: скорее всего, Баэс обыграет соотечественника. Но не факт, что ему хватит двух сетов. Тиранте в последнее время тоже показывает хороший теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Баэса + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.