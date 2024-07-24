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    Баэс дожмет Тиранте только в третьем сете?

    Баэс — Тиранте. Ставка (к. 1.88) и и прогно на турнир в Кицбюэле 24 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Тиранте
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    Себастьян Баэс
    Аргентинцы Себастьян Баэс и Тиаго Тиранте встретятся во втором круге турнира в австрийском Кицбюэле. Матч пройдет 24 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Тиранте, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Баэс

    На прошлой неделе Себастьян дошел до полуфинала на турнире ATP 500 в Гамбурге, благодаря чему поднялся в рейтинге на 18-е место.

    Аргентинец в целом подтвердил статус одного из фаворитов, но результатом, скорее всего, остался недоволен.

    Дело в том, что в полуфинале Баэс проиграл Артуру Фису со счетом 2:6. 2:6. Француз в итоге и стал победителем турнира.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Баэс выиграл на грунте 22 матча из 33-х. Его главными достижениями в 2024-м пока остаются победы на турнирах в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

    Тиранте

    Тиаго тем временем в первом круге спокойно переиграл Доминика Тима — 6:2, 6:4.

    Австриец, как и ожидалось, находится в ужасной форме. Правда, это не главная причина его очередного поражения.

    Тиранте на недавнем турнире в шведском Бостаде сначала выиграл у Андрея Рублева, а потом остановил опытного испанского грунтовика Роберто Карбальеса-Баэну.

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    На следующей неделе Тиранте вернется в топ-100.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 1.30, победу Тиранте букмекеры предлагают за 3.54.

    Прогноз: скорее всего, Баэс обыграет соотечественника. Но не факт, что ему хватит двух сетов. Тиранте в последнее время тоже показывает хороший теннис.

    Рекомендуемая ставка: победа Баэса + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.

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    Баэс — Тиранте: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на теннис. Баэс дожмет Тиранте только в третьем сете?
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