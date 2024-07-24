Баэс
На прошлой неделе Себастьян дошел до полуфинала на турнире ATP 500 в Гамбурге, благодаря чему поднялся в рейтинге на 18-е место.
Аргентинец в целом подтвердил статус одного из фаворитов, но результатом, скорее всего, остался недоволен.
Дело в том, что в полуфинале Баэс проиграл Артуру Фису со счетом 2:6. 2:6. Француз в итоге и стал победителем турнира.
В текущем сезоне Баэс выиграл на грунте 22 матча из 33-х. Его главными достижениями в 2024-м пока остаются победы на турнирах в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.
Тиранте
Тиаго тем временем в первом круге спокойно переиграл Доминика Тима — 6:2, 6:4.
Австриец, как и ожидалось, находится в ужасной форме. Правда, это не главная причина его очередного поражения.
Тиранте на недавнем турнире в шведском Бостаде сначала выиграл у Андрея Рублева, а потом остановил опытного испанского грунтовика Роберто Карбальеса-Баэну.
На следующей неделе Тиранте вернется в топ-100.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 1.30, победу Тиранте букмекеры предлагают за 3.54.
Прогноз: скорее всего, Баэс обыграет соотечественника. Но не факт, что ему хватит двух сетов. Тиранте в последнее время тоже показывает хороший теннис.
- 1.92Берреттини — Табило: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Рекомендуемая ставка: победа Баэса + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.