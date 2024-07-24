Итальянец Маттео Берреттини сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира в австрийском Кицбюэле. Матч пройдет 24 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Берреттини

Маттео в первом круге одержал победу над Павлом Котовым. Оба сета в этом матче завершились тай-брейком — 7:6, 7:6.

В первом сете итальянец сразу отдал гейм на подаче, потом сделал обратный брейк и спас сетбол на тай-брейке при счете 5:6.

Вторая партия получилась не менее напряженной, но здесь Берреттини вообще не ошибался на подаче. Точность на первом мяче была заоблачные 97 процентов.

Прогнозы на теннис

Берреттини продлил победную серию до шести матчей. На прошлой неделе он взял титул в швейцарском Гштаде.

Табило

Алехандро на этой неделе попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Для чилийца это будет первый матч на грунте после поражения от американца Тейлора Фрица в третьем круге Уимблдона.

Табило проводит удивительный сезон. В январе он выиграл турнир в новозеландском Окленде, в марте дошел до финала на грунте в Сантьяго, в мае добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Риме, а в конце июня взял титул на травяном турнире на Мальорке.

В новой версии рейтинга ATP 27-летний Табило занимает 21-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.50, победу Табило букмекеры предлагают за 2.60.

Прогноз: три года назад Маттео выиграл у чилийца на харде в Индиан-Уэллс — 6:4, 7:5.

Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет минимум два напряженных сета, только не факт, что на этот раз выиграет Берреттини. В этом сезоне Табило чересчур опасен.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.