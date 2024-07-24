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    Коболли и Лайовичу понадобится третий сет?

    Коболли — Лайович. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Умаге 24 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Лайович
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    Флавио Коболли
    Итальянец Флавио Коболли сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 24 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Лайович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Итальянский теннисист в первом раунде одержал уверенную победу над Мариано Навоне — 6:2, 6:3.

    Вопреки ожиданиям, аргентинец оказал серьезного сопротивления. По всей видимости, он все-таки не успел восстановиться после недавнего турнира в Бостаде. В минувшую пятницу Навоне провел четырехчасовой матч против Рафаэля Надаля.

    Коболли на прошлой неделе выиграл один матч на турнире ATP 500 в Гамбурге. Сначала он с трудом выиграл у Даниэля Альтмайера, а потом уступил китайцу Чжичжэню Чжану (1:6, 6:7).

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Коболли выиграл на грунте 11 матчей из 19-ти. Его лучшим результатом на этом покрытии пока остается выход в полуфинал турнира в Женеве.

    Лайович

    Душан на старте турнира одержал победу над австрийцем Филипом Мизоличем — 6:4, 3:6, 6:2.

    Как и Коболли, Лайович тоже прошел один раунд на недавнем турнире в Гамбурге — сначала выиграл у бразильца Фелипе Мелихени-Родригеса, а потом уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу (6:4, 5:7, 2:6).

    В этом году 34-летний Лайович выиграл на грунте 12 матчей из 20-ти. Свой лучший результат в текущем сезоне он показал в Барселоне — дошел до полуфинала, где проиграл Стефаносу Циципасу.

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    Лайович выигрывал турнир в Умаге в 2019 году. Еще в двух случаях он доходил здесь до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.45, победу Лайовича букмекеры предлагают за 2.76.

    Прогноз: пожалуй, здесь все-таки не стоит ставить на исход. Итальянцу будет тяжело подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Коболли — Лайович: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на теннис. Коболли и Лайовичу понадобится третий сет?
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