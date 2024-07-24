Итальянец Флавио Коболли сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 24 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Лайович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коболли

Итальянский теннисист в первом раунде одержал уверенную победу над Мариано Навоне — 6:2, 6:3.

Вопреки ожиданиям, аргентинец оказал серьезного сопротивления. По всей видимости, он все-таки не успел восстановиться после недавнего турнира в Бостаде. В минувшую пятницу Навоне провел четырехчасовой матч против Рафаэля Надаля.

Коболли на прошлой неделе выиграл один матч на турнире ATP 500 в Гамбурге. Сначала он с трудом выиграл у Даниэля Альтмайера, а потом уступил китайцу Чжичжэню Чжану (1:6, 6:7).

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Коболли выиграл на грунте 11 матчей из 19-ти. Его лучшим результатом на этом покрытии пока остается выход в полуфинал турнира в Женеве.

Лайович

Душан на старте турнира одержал победу над австрийцем Филипом Мизоличем — 6:4, 3:6, 6:2.

Как и Коболли, Лайович тоже прошел один раунд на недавнем турнире в Гамбурге — сначала выиграл у бразильца Фелипе Мелихени-Родригеса, а потом уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу (6:4, 5:7, 2:6).

В этом году 34-летний Лайович выиграл на грунте 12 матчей из 20-ти. Свой лучший результат в текущем сезоне он показал в Барселоне — дошел до полуфинала, где проиграл Стефаносу Циципасу.

Лайович выигрывал турнир в Умаге в 2019 году. Еще в двух случаях он доходил здесь до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.45, победу Лайовича букмекеры предлагают за 2.76.

Прогноз: пожалуй, здесь все-таки не стоит ставить на исход. Итальянцу будет тяжело подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.