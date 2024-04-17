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    Быстрая капитуляция киргизов?!

    «Абдыш-Ата» — «Централ Кост Маринерс». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок АФК, 17 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Абдыш-Ата» — «Централ Кост Маринерс»
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    «Абдыш-Ата»
    17 апреля в 1/2 финала плей-офф Кубка АФК по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Централ Кост Маринерс». Начало игры — в 15:00 мск. «Абдыш-Ата» — «Централ Кост Маринерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» нынешний сезон начал блестяще. Сейчас команда пребывает на 1 месте турнирной таблице своего чемпионата.

    При этом «Абдыш-Ата» победил в 3 стартовых турах чемпионата Кыргызстана. Причем забила команда 12 мячей при 1 пропущенном в свои ворота.

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла викторию. «Абдыш-Ата» разбил «Кыргызалтын» (5:0).

    Причем до того «Абдыш-Ата» с таким же счетом разнес «Илбирс». А вот с «Алаем» вышло сложнее — победа 2:1.

    В Кубке АФК команда вполне способна блеснуть. Да и атака киргизов выглядит очень даже впечатляюще.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не весьма монолитно. Да и лидерство в чемпионате говорит о многом.

    Вот и в этом матче «Абдыш-Ата» явно не собирается изменять своим принципам. Да и австралийцы не выглядит непроходимым соперником.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться соорудить задел перед ответным матчем. «Абдыш-Ата» наверняка будет действовать активно.

    «Централ Кост Маринерс»

    Турнирное положение: «Централ Кост Маринерс» в нынешнем сезоне выступает успешно. В своем чемпионате команда находится на 1 строчке таблицы.

    Притом, что «Централ Кост Маринерс» лидирует лишь по дополнительным показателям. В 25 матчах своего чемпионата команда выиграла 15 раз.

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    • Последние матчи: в последнем своем поединке команда одержала викторию. «Централ Кост Маринерс» переиграл «Вестерн Юнайтед» (2:0).

    Средняя результативность команды в чемпионате Австралии не достигает и 2 голов за поединок. А вот пропускает «Централ Кост Маринерс» в среднем гол за матч.

    Зато в 3 своих последних матчах команда победила. Причем во всех этих матчах она неизменно забивала по 2 мяча.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Централ Кост Маринерс» выглядит весьма неплохо. Команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.

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    А вот беспроигрышная серия составляет всего 3 матча. Вот только крупные победы добываются крайне редко.

    Притом, что «Централ Кост Маринерс» обладает неплохим по именам составом. Австралийцы явно настроены пройти в финал турнира.

    Наверняка гости постараются добыть позитивный результат. «Централ Кост Маринерс» явно рассчитывает на эффективность своих контратак.

    Статистика для ставок

    • «Централ Кост Маринерс» имеет трехматчевую победную серию

    • «Абдыш-Ата» выиграл в 3 своих последних поединках

    • «Абдыш-Ата» не пропускал в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Централ Кост Маринерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

    Прогноз: Австралийцы явно будут максимально активно и агрессивно атаковать.

    «Централ Кост Маринерс» выглядит сильнее соперника, так что ждем от гостей высокой стартовой активности.

    Ставка: Победа «Централ Кост Маринерс» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.51

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    Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Централ Кост Маринерс» с коэффициентом 2.30. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на футбол. Быстрая капитуляция киргизов?!
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