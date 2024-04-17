«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» нынешний сезон начал блестяще. Сейчас команда пребывает на 1 месте турнирной таблице своего чемпионата.
При этом «Абдыш-Ата» победил в 3 стартовых турах чемпионата Кыргызстана. Причем забила команда 12 мячей при 1 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла викторию. «Абдыш-Ата» разбил «Кыргызалтын» (5:0).
Причем до того «Абдыш-Ата» с таким же счетом разнес «Илбирс». А вот с «Алаем» вышло сложнее — победа 2:1.
В Кубке АФК команда вполне способна блеснуть. Да и атака киргизов выглядит очень даже впечатляюще.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не весьма монолитно. Да и лидерство в чемпионате говорит о многом.
Вот и в этом матче «Абдыш-Ата» явно не собирается изменять своим принципам. Да и австралийцы не выглядит непроходимым соперником.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться соорудить задел перед ответным матчем. «Абдыш-Ата» наверняка будет действовать активно.
«Централ Кост Маринерс»
Турнирное положение: «Централ Кост Маринерс» в нынешнем сезоне выступает успешно. В своем чемпионате команда находится на 1 строчке таблицы.
Притом, что «Централ Кост Маринерс» лидирует лишь по дополнительным показателям. В 25 матчах своего чемпионата команда выиграла 15 раз.
Последние матчи: в последнем своем поединке команда одержала викторию. «Централ Кост Маринерс» переиграл «Вестерн Юнайтед» (2:0).
Средняя результативность команды в чемпионате Австралии не достигает и 2 голов за поединок. А вот пропускает «Централ Кост Маринерс» в среднем гол за матч.
Зато в 3 своих последних матчах команда победила. Причем во всех этих матчах она неизменно забивала по 2 мяча.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Централ Кост Маринерс» выглядит весьма неплохо. Команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.
А вот беспроигрышная серия составляет всего 3 матча. Вот только крупные победы добываются крайне редко.
Притом, что «Централ Кост Маринерс» обладает неплохим по именам составом. Австралийцы явно настроены пройти в финал турнира.
Наверняка гости постараются добыть позитивный результат. «Централ Кост Маринерс» явно рассчитывает на эффективность своих контратак.
Статистика для ставок
- «Централ Кост Маринерс» имеет трехматчевую победную серию
- «Абдыш-Ата» выиграл в 3 своих последних поединках
- «Абдыш-Ата» не пропускал в 2 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Централ Кост Маринерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.
- 2.18Барселона — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Боруссия Д — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 7.50ЦСКА — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Австралийцы явно будут максимально активно и агрессивно атаковать.
«Централ Кост Маринерс» выглядит сильнее соперника, так что ждем от гостей высокой стартовой активности.
Ставка: Победа «Централ Кост Маринерс» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.51