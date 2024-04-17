«Ульсан Хендэ»
Турнирное положение: «Ульсан Хендэ» нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Сейчас команда пребывает на 3 месте турнирной таблице чемпионата Южной Кореи.
При этом «Ульсан Хендэ» на 2 очка отстает от лидера чемпионата. Да и выиграла команда только в 4 матчах из 7.
Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла три очка. «Ульсан Хендэ» не оставил шансов «Канвону» (4:0).
Причем команда победила уже во втором матче кряду. Более того, в этих поединках «Ульсан Хендэ» не пропустил ни разу.
А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда способна пробиться в финале. Правда, с японцами ей придется очень непросто.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит монолитно. Плюс два последних поединка были выиграны с крупным счетом.
Наверняка «Ульсан Хендэ» постарается сыграть на своих козырях. Средняя результативность команды в чемпионате составляет 2 гола за матч.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться выиграть в первом матче. «Ульсан Хендэ» наверняка будет искать счастья у ворот японцев.
«Йокогама Ф-Маринос»
Турнирное положение: «Йокогама Ф-Маринос» в нынешнем сезоне заметно пробуксовывает. В своем чемпионате команда идет лишь на 5 месте.
Притом, что «Йокогама Ф-Маринос» на 4 очка отстает от лидера. Да и забила команда всего 12 мячей в 8 поединках.
Последние матчи: в последнем своем поединке команда снова потеряла очки. «Йокогама Ф-Маринос» не сумела одолеть «Сенан» (2:2).
В Азиатской Лиге чемпионов команда преуспевает. Японцы уже прошли сильный китайский «Шаньдун Тайшань» (2:1, 1:0).
Наверняка «Йокогама Ф-Маринос» грезит мечтой выйти в финал турнира. Да и ресурсы для этого у японцев имеются.
Не сыграют: Неймар — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Йокогама Ф-Маринос» выглядит вполне прилично. До последней ничьей команда выиграла 2 раза подряд.
В трех своих последних матчах команда неизменно забивала по 2 мяча. Вот только без ошибок в обороне не обошлось.
Притом, что «Йокогама Ф-Маринос» обладает весьма приличным составом. Да и молодые игроки отлично вписались в общий рисунок.
Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Йокогама Ф-Маринос» явно постарается, как минимум, не уступить.
Статистика для ставок
- «Йокогама Ф-Маринос» не проигрывает 4 матча кряду
- «Ульсан Хендэ» выиграл в двух своих последних поединках
- Южнокорейцы в 2 последних матчах оставляли свои ворота сухими
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Ф-Маринос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.97.
- 2.18Барселона — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Боруссия Д — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 7.50ЦСКА — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Японцы наверняка будут максимально активно и агрессивно атаковать.
«Йокогама Ф-Маринос» выглядит сильнее соперника, так что ждем от гостей смелых атакующих акций.
Ставка: Победа «Йокогамы Ф-Маринос» за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.04