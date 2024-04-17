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    «Ульсан Хендэ» — «Йокогама Ф-Маринос». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 17 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Ульсан Хендэ» — «Йокогама Ф-Маринос»
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    «Йокогама Ф-Маринос»
    17 апреля в 1/2 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ульсан Хендэ» и «Йокогама Ф-Маринос». Начало игры — в 13:00 мск. «Ульсан Хендэ» — «Йокогама Ф-Маринос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Ульсан Хендэ»

    Турнирное положение: «Ульсан Хендэ» нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Сейчас команда пребывает на 3 месте турнирной таблице чемпионата Южной Кореи.

    При этом «Ульсан Хендэ» на 2 очка отстает от лидера чемпионата. Да и выиграла команда только в 4 матчах из 7.

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла три очка. «Ульсан Хендэ» не оставил шансов «Канвону» (4:0).

    Причем команда победила уже во втором матче кряду. Более того, в этих поединках «Ульсан Хендэ» не пропустил ни разу.

    А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда способна пробиться в финале. Правда, с японцами ей придется очень непросто.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит монолитно. Плюс два последних поединка были выиграны с крупным счетом.

    Наверняка «Ульсан Хендэ» постарается сыграть на своих козырях. Средняя результативность команды в чемпионате составляет 2 гола за матч.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться выиграть в первом матче. «Ульсан Хендэ» наверняка будет искать счастья у ворот японцев.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    Турнирное положение: «Йокогама Ф-Маринос» в нынешнем сезоне заметно пробуксовывает. В своем чемпионате команда идет лишь на 5 месте.

    Притом, что «Йокогама Ф-Маринос» на 4 очка отстает от лидера. Да и забила команда всего 12 мячей в 8 поединках.

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    • Последние матчи: в последнем своем поединке команда снова потеряла очки. «Йокогама Ф-Маринос» не сумела одолеть «Сенан» (2:2).

    В Азиатской Лиге чемпионов команда преуспевает. Японцы уже прошли сильный китайский «Шаньдун Тайшань» (2:1, 1:0).

    Наверняка «Йокогама Ф-Маринос» грезит мечтой выйти в финал турнира. Да и ресурсы для этого у японцев имеются.

    Не сыграют: Неймар — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Йокогама Ф-Маринос» выглядит вполне прилично. До последней ничьей команда выиграла 2 раза подряд.

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    В трех своих последних матчах команда неизменно забивала по 2 мяча. Вот только без ошибок в обороне не обошлось.

    Притом, что «Йокогама Ф-Маринос» обладает весьма приличным составом. Да и молодые игроки отлично вписались в общий рисунок.

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Йокогама Ф-Маринос» явно постарается, как минимум, не уступить.

    Статистика для ставок

    • «Йокогама Ф-Маринос» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Ульсан Хендэ» выиграл в двух своих последних поединках

    • Южнокорейцы в 2 последних матчах оставляли свои ворота сухими

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Ф-Маринос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 2.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.97.

    Прогноз: Японцы наверняка будут максимально активно и агрессивно атаковать.

    «Йокогама Ф-Маринос» выглядит сильнее соперника, так что ждем от гостей смелых атакующих акций.

    Ставка: Победа «Йокогамы Ф-Маринос» за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.04

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    Ставка и прогноз на матч «Ульсан Хендэ» — «Йокогама Ф-Маринос» с коэффициентом 2.43. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на викторию японцев!
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