17 апреля в 1/2 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ульсан Хендэ» и «Йокогама Ф-Маринос». Начало игры — в 13:00 мск. «Ульсан Хендэ» — «Йокогама Ф-Маринос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ульсан Хендэ»

Турнирное положение: «Ульсан Хендэ» нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Сейчас команда пребывает на 3 месте турнирной таблице чемпионата Южной Кореи.

При этом «Ульсан Хендэ» на 2 очка отстает от лидера чемпионата. Да и выиграла команда только в 4 матчах из 7.

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла три очка. «Ульсан Хендэ» не оставил шансов «Канвону» (4:0).

Причем команда победила уже во втором матче кряду. Более того, в этих поединках «Ульсан Хендэ» не пропустил ни разу.

А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда способна пробиться в финале. Правда, с японцами ей придется очень непросто.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит монолитно. Плюс два последних поединка были выиграны с крупным счетом.

Наверняка «Ульсан Хендэ» постарается сыграть на своих козырях. Средняя результативность команды в чемпионате составляет 2 гола за матч.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться выиграть в первом матче. «Ульсан Хендэ» наверняка будет искать счастья у ворот японцев.

«Йокогама Ф-Маринос»

Турнирное положение: «Йокогама Ф-Маринос» в нынешнем сезоне заметно пробуксовывает. В своем чемпионате команда идет лишь на 5 месте.

Притом, что «Йокогама Ф-Маринос» на 4 очка отстает от лидера. Да и забила команда всего 12 мячей в 8 поединках.

Последние матчи: в последнем своем поединке команда снова потеряла очки. «Йокогама Ф-Маринос» не сумела одолеть «Сенан» (2:2).

В Азиатской Лиге чемпионов команда преуспевает. Японцы уже прошли сильный китайский «Шаньдун Тайшань» (2:1, 1:0).

Наверняка «Йокогама Ф-Маринос» грезит мечтой выйти в финал турнира. Да и ресурсы для этого у японцев имеются.

Не сыграют: Неймар — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Йокогама Ф-Маринос» выглядит вполне прилично. До последней ничьей команда выиграла 2 раза подряд.

В трех своих последних матчах команда неизменно забивала по 2 мяча. Вот только без ошибок в обороне не обошлось.

Притом, что «Йокогама Ф-Маринос» обладает весьма приличным составом. Да и молодые игроки отлично вписались в общий рисунок.

Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Йокогама Ф-Маринос» явно постарается, как минимум, не уступить.

Статистика для ставок

«Йокогама Ф-Маринос» не проигрывает 4 матча кряду

«Ульсан Хендэ» выиграл в двух своих последних поединках

Южнокорейцы в 2 последних матчах оставляли свои ворота сухими

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Ф-Маринос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.97.

Прогноз: Японцы наверняка будут максимально активно и агрессивно атаковать.

«Йокогама Ф-Маринос» выглядит сильнее соперника, так что ждем от гостей смелых атакующих акций.

Ставка: Победа «Йокогамы Ф-Маринос» за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.04