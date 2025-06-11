Овьедо — Альмерия: прогноз ставки на Сегунду 11 июня 2025 года

«Овьедо»
Турнирное положение: «Овьедо» по итогам регулярного розыгрыша второго дивизиона занял третью строчку и вышел в плей-офф за право сыграть в Ла Лиге.
Команда на 10 баллов опередила седьмую строчку, что вне зоны стыковых матчей, а также на два очка отстала от второго места, которое напрямую выводит в элиту.
Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в полуфинале плей-офф, клуб увёз выездную победу со счётом 2:1 над нынешним соперником.
Ранее в рамках 42-го тура второго дивизиона национального чемпионата коллектив теперь уже в домашних стенах набрал максимум очков, обыграв «Кадис» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Шаир, Лемос и Виньяс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на Сегунду, «Овьедо» не проиграл при восьми победах и трех ничьих.
Это говорит о хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на проход в финал плей-офф, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Алемао — лучший бомбардир команды в Сегунде прошедшего сезона с 14-ю голами.
«Альмерия»
Турнирное положение: «Альмерия» по итогам 42-х туров испанской Ла Лиги 2 заняла шестую строчку в регулярном первенстве и поэтому попала в плей-офф.
Команда на восемь очков отстала от зоны прямого повышения в классе (топ-2), а также лишь на четыре балла опередила седьмую строчку, что вне зоны стыковых матчей.
Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в полуфинале плей-офф второго дивизиона, гости дома проиграли 1:2, поэтому теперь им нужно выигрывать на выезде.
Перед этим в 42-м туре национального первенства клуб набрал три балла, когда в домашних стенах одержал победу над «Тенерифе» с результатом 2:0.
Не сыграют: травмированы — Иддрису Баба и Лукас Робертоне, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Сегунду, «Альмерия» проиграл два раза при двух победах и одной ничьей.
Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Луис Суарес — лучший бомбардир команды и Сегунды текущего сезона с 27-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Овьедо» выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Альмерии» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Альмерии» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Овьедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.40, победа «Альмерии» — в 2.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.
Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забивал, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Альмерии».
Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.05