Перу — Эквадор. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 11 июня 2025 года

11 июня в квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Перу и Эквадор. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Перу — Эквадор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Перу

Турнирное положение: Перу не хватает звезд с неба. Подбор исполнителей у команды оставляет желать лучшего.

Бело-красные располагаются на девятой строчке в таблице. Набрано 11 очков.

Последние матчи: В 2025 году Перу провел три матча. 21 марта была зафиксирована победа над Боливией со счетом 3:1.

26 марта Перу в гостях уступил Венесуэле (0:1). 6 июня команда разошлась миром с Колумбией. Встреча закончилась вничью 0:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Сборная Перу слабо проводит квалификацию. Одержаны лишь две победы в 15 матчах. Команда испытывает серьёзные проблемы в атаке, а также нестабильна в обороне, особенно в решающие моменты.

Несмотря на смену тренера и кадровые перестановки, видимых улучшений в игре пока не наблюдается. Последняя ничья с Колумбией на выезде стала скорее редким успехом, чем признаком прогресса. Даже домашние матчи, где перуанцы традиционно выступают увереннее, не приносят стабильных результатов.

Последний раз команды встречались 11 сентября 2024 года. Тогда Эквадор на своем поле взял верх над Перу со счетом 1:0.

Эквадор

Турнирное положение: Сборная Эквадора считалась одним из основных претендентов на прямую путевку на ЧМ-2026.

После 15 туров эквадорцы находятся на 2-й строчке в таблице. В активе команды 24 набранных очка.

Последние матчи: В этом году Эквадор одержал одну победу в трех матчах. 21 марта удалось взять верх над Венесуэлой со счетом 2:1.

Затем у эквадорцев были две нулевые ничьи кряду. Сборная разошлась миром с Чили и Бразилией.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сборная Эквадора под руководством Себастьяна Беккасесе набрала отличную форму. Команда не проигрывает уже восемь встреч подряд, а в последних пяти матчах пропустила лишь один мяч.

В атаке по-прежнему выделяется опытный Эннер Валенсия, однако ставка делается не только на индивидуальное мастерство, но и на коллективную организованность — крепкая оборона и быстрые переходы в нападение стали визитной карточкой Эквадора.

Даже в матче с Бразилией команда показала конкурентный футбол и добилась ничьей. В предстоящем выездном матче с Перу эквадорцы выйдут на поле в статусе фаворитов, намеренных укрепить свое место в тройке лидеров турнирной таблицы.

Статистика для ставок

Перу одержал лишь две победы в 15 встречах

Эквадор не проигрывает уже восемь матчей кряду

11 сентября 2024 года Эквадор дома взял верх над Перу со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа Перу — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.75 и 1.45.

Прогноз: Эквадор очень мотивирован. Команда нацелена как можно скорее квалифицироваться на чемпионат мира. У гостей неплохие шансы на победу.

Ставка: Победа Эквадора за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече команды забьют на двоих минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.75