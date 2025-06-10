2-й таймАнглия — СенегалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Исторический покер Гладышева во втором матче за сборную: Россия разгромила Беларусь

    Вингер «Динамо» выдал абсолютно гениальный матч в Минске

    Футбол Футбол России Сборная России РФС УЕФА Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнАнглия — Сенегал. Онлайн, прямая трансляция Денис БояринцевДенис Бояринцев: Футбол становится всё хуже, а зарплаты игроков наоборот — все больше Ярослав ГладышевИсторический покер Гладышева во втором матче за сборную: Россия разгромила Беларусь
  • 22:33
    • Официально: Шерки стал игроком «Манчестер Сити»
  • 21:55
    • Покер Гладышева обеспечил России победу над Беларусью
    Все новости спорта
    Ярослав Гладышев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ярослав Гладышев
    На фоне архитектурного блеска нового стадиона в Минске сборная России устроила футбольный спектакль, главную роль в котором исполнил 22-летний форвард «Динамо» Ярослав Гладышев. Победа со счётом 4:1 стала для команды Валерия Карпина эффектной точкой в насыщенном сезоне, а возможно — и началом новой эры, которую главный тренер вскоре может начать уже в клубе.
    Футбол. BetBoom Матчи сборной России
    Беларусь — Россия 1:4
    Голы: 0:1 Ярослав Гладышев (21'), 0:2 Ярослав Гладышев (24'), 0:3 Ярослав Гладышев (33'), 0:4 Ярослав Гладышев (52'), 1:4 Pigas V. (54') Предупреждение: Gromyko V. (63')

    Товарищеский матч против белорусов стал очередной проверкой для «второго состава» сборной России. В отличие от недавней встречи с Нигерией, где играли лидеры, в Минске Карпин сделал полную рокировку. В старт вышли Кисляк, Абдулкадыров, Гладышев, Горшков, Адамов — молодые, амбициозные, но не обременённые опытом международных встреч.

    Тем не менее именно они задали тон матчу. Особенно — Матвей Кисляк. 19-летний игрок ЦСКА играл очень зрело, дирижируя темпом и координируя атаки из глубины.

    Беларусь — Россия
    https://t.me/teamrussia

    12 минут на хет-трик. Гладышев разорвал в первом тайме

    Когда мяч оказался в воротах белорусов в третий раз — на табло ещё горели цифры первой половины, а фамилия Гладышева звучала как рефрен. Он сам начал первую комбинацию и завершил её изящной подсечкой. Он оказался первым на добивании после дальнего удара Сергеева. И он же — завершал прострел Пиняева. 12 минут — и хет-трик. Сравнимо с Саленко в 1994-м.

    Ярослав Гладышев забивает гол в ворота Беларуси
    https://t.me/teamrussia

    Во втором тайме Ярослав довёл счёт своих голов до четырёх, воспользовавшись ошибкой белорусов под высоким прессингом. Опять ассистировал Сергеев — на его счету в этой игре три голевые передачи. И, что любопытно, за день до матча появились слухи о его переходе в «Динамо». Взаимопонимание с Гладышевым он продемонстрировал в полной мере, собеседование пройдено?

    Покер за сборную России — редкость. До Гладышева этим отличались только Саленко на ЧМ-94 и Николай Писарев в 1992 году. Но ни один из них не забивал так быстро: Ярославу хватило 52 минут. Более того, это его дебют в стартовом составе национальной команды.

    Беларусь — Россия
    https://t.me/teamrussia

    Когда он покидал поле на 79-й минуте под аплодисменты, казалось, что Карпин лично снял его, чтобы сохранить рекорд Саленко. Пусть это и шутка — а может, и нет — но тренер точно получил развёрнутый «презентационный файл» от форварда, которого уже на следующей неделе может увидеть на тренировках «Динамо».

    Беларусь — Россия
    https://t.me/teamrussia

    Минский антураж, белорусский настрой и одна радость для хозяев

    Матч стал первым для сборной Беларуси на новой национальной арене, построенной китайскими подрядчиками. Стадион действительно впечатлил — и архитектурой, и аншлагом. 28 тысяч зрителей для белорусского футбола — событие. Команда Карлоса Алоса, наставника, в своё время работавшего с Аршавиным, вышла в хорошем настрое и при поддержке трибун провела бодрый первый отрезок.

    Но силы закончились, как только Гладышев начал шоу. Единственный ответ хозяев — гол Пигаса во втором тайме. Мог быть и второй, но россияне вовремя пришли в себя, не позволив сопернику сократить разницу.

    Валерий Карпин
    https://t.me/teamrussia

    Яркий конец сезона

    Россия завершает сезон на высокой ноте. Победа над Беларусью стала 17-й игрой подряд без поражений под руководством Валерия Карпина. Команда демонстрирует гибкость, молодёжь — прогресс, а большего и невозможно узнать в условиях отстранения.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    И если Карпин действительно станет главным тренером «Динамо», он уже знает, кому в этой атаке можно доверять. Гладышев с Сергеевым буквально показали демо-версию своей свзяки, на которую невозможно не обратить внимания.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 11 июня
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Эрбер
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Фучович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Макдональд — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Овьедо — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Португалия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Штруфф — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Диалло
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры