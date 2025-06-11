Португалия (U21) — Франция (U21). Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 11 июня 2025 года

11 июня в 1-м туре группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Португалия (U21) и Франция (U21). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия (U21) — Франция (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Португалия (U21)

Турнирное положение: Молодые португальцы в последнее время выглядят не столь грозно. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

При этом Португалия (U21) не побеждает уже полгода. А вот состав команды привычно начинен качественными исполнителями.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые португальцы уступили Англии (2:4).

При этом чуть ранее Португалия (U21) минимально уступила румынам. А вот поединок со Словакией завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Португалия (U21) добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Молодые португальцы испытывают огромные проблемы в надежности тылов. Команда неизменно пропускала в 6 своих последних матчах.

При всем при этом Португалия (U21) традиционно неудачно противостоит «трехцветным». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех коллизиях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Молодые португальцы намерены успешно стартовать на молодежном Евро.

Франция (U21)

Турнирное положение: Французы привычно сильны и амбициозны. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Причем Франция (U21) не проигрывает уже более полугода. Да и состав команды по именам выглядит весьма впечатляюще.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Французы переиграли узбеков (2:1).

До того команда нанесла поражение словацким сверстникам (4:0). А вот чуть раньше она в перестрелке одолела англичан (5:3).

Вообще же, Франция (U21) в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 15 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе французы находятся на подъеме. Команда шикарно атакует, да и Матис Тель прогрессирует семимильными шагами.

При этом Франция (U21) уже почти 14 лет не проигрывала португальцам. Да и цели у команды исторически максимальные.

Французы весьма сильны, плюс нынче прибавили. При этом команда способна прибавить во всех игровых компонентах.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Французы не боятся никого, да и Тель явно скажет свое веское слово.

Статистика для ставок

Молодые португальцы уступили в 2 последних поединках

Французы победили в трех своих последних матчах

Франция (U21) не знает гречи поражений уже больше полугода

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: Номинальные гости выглядят предпочтительнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать.

Молодые французы в последних матчах смотрелись весьма выгодно, к тому же способны поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа Франции (U21) за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75