Мексика — Турция. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2025 года

Мексика
Турция
Мексика
Турнирное положение: Мексиканцы сильны, но нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом Мексика уже попала на Мундиаль, как одна из хозяек турнира. Вот только в контрольных матчах команда явно не блещет.
Мексика — Турция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Мексиканцы уступили Швейцарии (2:4).
При этом чуть ранее Мексика переиграла Панаму (2:1). Да и поединок с Канадой завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мексиканцы имеют весьма качественный подбор игроков. При этом команда способна прибавить во всех компонентах.
При всем при этом Мексика зачастую испытывает проблемы в матчах с крепкими соперниками. Да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Сантьяго Хименес и компания любят и умеют забивать.
Турция
Турнирное положение: Турки нынче находятся на моральном подъеме. Команда победила в 3 своих последних матчах.
Причем Турция не проигрывает уже более полугода. Да и в плане реализации у команды все относительно позитивно.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Турки смогли обыграть США (2:1).
До того команда нанесла поражение Венгрии (3:0). А еще чуть раньше она уверенно одолела те же венгров (3:1).
Вообще же, Турция в 5 своих последних матчах добыла 3 виктории. Забила в них команда 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе турки вполне преуспевают в плане результатов. Да и оборонительные редуты весьма монолитны.
При этом Турция имеет вполне качественный подбор игроков. Да и в текущем календарном году «янычары» пока только побеждали.
Турки заметно прибавили в последнее время. Да и больше гола команда последний раз пропускала еще в октябре.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Турки постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- Турция победила в 3 последних матчах
- Мексиканцы до последней коллизии победили дважды кряду
- Турки не проигрывают уже полгода
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Мексиканцы намерены вернуться на победный путь, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа Мексики за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25