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    Сумеют ли мексиканцы одолеть Турцию?

    Мексика — Турция. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мексика — Турция
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    11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Турция. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Турция, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Июня 2025 года

    Мексика

  • Мехико
    •  Мексика 03:30 Турция

    Турция

  • Анкара
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    Мексика

    Турнирное положение: Мексиканцы сильны, но нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    При этом Мексика уже попала на Мундиаль, как одна из хозяек турнира. Вот только в контрольных матчах команда явно не блещет.

    Мексика — Турция: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Мексиканцы уступили Швейцарии (2:4).

    При этом чуть ранее Мексика переиграла Панаму (2:1). Да и поединок с Канадой завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мексиканцы имеют весьма качественный подбор игроков. При этом команда способна прибавить во всех компонентах.

    При всем при этом Мексика зачастую испытывает проблемы в матчах с крепкими соперниками. Да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Сантьяго Хименес и компания любят и умеют забивать.

    Турция

    Турнирное положение: Турки нынче находятся на моральном подъеме. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    Причем Турция не проигрывает уже более полугода. Да и в плане реализации у команды все относительно позитивно.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Турки смогли обыграть США (2:1).

    До того команда нанесла поражение Венгрии (3:0). А еще чуть раньше она уверенно одолела те же венгров (3:1).

    Вообще же, Турция в 5 своих последних матчах добыла 3 виктории. Забила в них команда 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе турки вполне преуспевают в плане результатов. Да и оборонительные редуты весьма монолитны.

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    При этом Турция имеет вполне качественный подбор игроков. Да и в текущем календарном году «янычары» пока только побеждали.

    Турки заметно прибавили в последнее время. Да и больше гола команда последний раз пропускала еще в октябре.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Турки постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Турция победила в 3 последних матчах

    • Мексиканцы до последней коллизии победили дважды кряду

    • Турки не проигрывают уже полгода

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Мексиканцы намерены вернуться на победный путь, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа Мексики за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мексика — Турция?

    Матч Мексика — Турция состоится 11 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Мексика — Турция?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мексика — Турция?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мексика — Турция?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мексика — Турция?

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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