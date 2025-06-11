Экспресс дня 11 июня. Ставки и прогнозы на футбол

«Токио Верди» — «Тотиги»
Футбол. Кубок Японии
«Токио Верди» неудачно начал текущий месяц. Команда потерпела два поражения кряду. Ранее «Токио Верди» дважды уступил клубу «Касива Рейсол».
В мае-июне «Токио Верди» из четырех домашних матчей выиграл два. Также были зафиксированы два поражения. Удастся ли одолеть «Тотиги»?
В нынешнем месяце «Тотиги» провел одну встречу. Команда потерпела поражение в рамках японской Джей-Лиги 3. «Тотиги» дома уступил клубу «Зеспа Гумма» со счетом 0:1.
В предстоящей встрече букмекеры выделили хозяев поля явными фаворитами. У представителя элитного дивизиона вряд ли возникнут проблемы. «Токио Верди» должен отпраздновать уверенную победу.
Ставка: Победа «Токио Верди» с форой (-1.5) за 1.94.
«Виссел Кобе» — «Кочи Юнайтед»
Футбол. Кубок Японии
«Виссел Кобе» в Джей-Лиге находится на 5-й строчке в таблице. Команда набрала 13 очков в семи встречах. У «Виссел Кобе» 4 победы, одна ничья и два поражения.
«Виссел Кобе» находится в хорошей форме. Команда одержала три победы в последних четырех матчах. В предстоящей встрече у «Виссел Кобе» очень высокие шансы добиться успеха.
«Кочи Юнайтед» в таблице Джей-Лиги 3 располагается на 13-м месте. В активе команды 17 набранных очков. «Кочи Юнайтед» выиграл 4 матча, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.
В гостях «Кочи Юнайтед» не побеждает на протяжении четырех встреч подряд. Последний раз команда выигрывала на выезде 20 апреля. Тогда удалось одолеть «Фукусиму Юнайтед» со счетом 4:3.
Ставка: ТБ 3 за 1.58.
«Киото Санга» — «Нара»
Футбол. Кубок Японии
«Киото Санга» борется за то, чтобы в следующем сезоне выступить в азиатской Лиге чемпионов. Шансы на это очень неплохие. После 20 матчей «Киото Санга» находится на втором месте, набрав 34 очка.
В мае «Киото Санга» провел четыре домашних встречи. Но на своем поле удалось победить лишь в одной игре. 31 мая «Киото Санга» в родных стенах разгромил «Токио» со счетом 3:0.
«Нара» не может победить с 3 мая. Безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей. Скорее всего, в предстоящем поединке Кубка Японии «Нару» ждет очередная неудача.
До этого у «Нары» были два поражения кряду. В рамках Джей-Лиги 3 клуб уступил «Нагано Парсейро» и «Кочи Юнайтед». «Нара» серьезно уступает в классе команде «Киото Санга». Вряд ли у фанатов гостей будет повод для радости.
Ставка: Обе не забьют за 1.53.
Общий коэффициент — 4.68.