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    «Виссел Кобе» выдаст результативный матч, «Токио Верди» разберется с «Тотиги»

    Экспресс дня 11 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Виссел Кобе»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи Кубка Японии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Токио Верди» — «Тотиги»

    Футбол. Кубок Японии

    «Токио Верди» неудачно начал текущий месяц. Команда потерпела два поражения кряду. Ранее «Токио Верди» дважды уступил клубу «Касива Рейсол».

    В мае-июне «Токио Верди» из четырех домашних матчей выиграл два. Также были зафиксированы два поражения. Удастся ли одолеть «Тотиги»?

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    • В нынешнем месяце «Тотиги» провел одну встречу. Команда потерпела поражение в рамках японской Джей-Лиги 3. «Тотиги» дома уступил клубу «Зеспа Гумма» со счетом 0:1.

    В предстоящей встрече букмекеры выделили хозяев поля явными фаворитами. У представителя элитного дивизиона вряд ли возникнут проблемы. «Токио Верди» должен отпраздновать уверенную победу.

    Ставка: Победа «Токио Верди» с форой (-1.5) за 1.94.

    «Виссел Кобе» — «Кочи Юнайтед»

    Футбол. Кубок Японии

    «Виссел Кобе» в Джей-Лиге находится на 5-й строчке в таблице. Команда набрала 13 очков в семи встречах. У «Виссел Кобе» 4 победы, одна ничья и два поражения.

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    «Виссел Кобе» находится в хорошей форме. Команда одержала три победы в последних четырех матчах. В предстоящей встрече у «Виссел Кобе» очень высокие шансы добиться успеха.

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    • «Кочи Юнайтед» в таблице Джей-Лиги 3 располагается на 13-м месте. В активе команды 17 набранных очков. «Кочи Юнайтед» выиграл 4 матча, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В гостях «Кочи Юнайтед» не побеждает на протяжении четырех встреч подряд. Последний раз команда выигрывала на выезде 20 апреля. Тогда удалось одолеть «Фукусиму Юнайтед» со счетом 4:3.

    Ставка: ТБ 3 за 1.58.

    «Киото Санга» — «Нара»

    Футбол. Кубок Японии

    «Киото Санга» борется за то, чтобы в следующем сезоне выступить в азиатской Лиге чемпионов. Шансы на это очень неплохие. После 20 матчей «Киото Санга» находится на втором месте, набрав 34 очка.

    В мае «Киото Санга» провел четыре домашних встречи. Но на своем поле удалось победить лишь в одной игре. 31 мая «Киото Санга» в родных стенах разгромил «Токио» со счетом 3:0.

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    • «Нара» не может победить с 3 мая. Безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей. Скорее всего, в предстоящем поединке Кубка Японии «Нару» ждет очередная неудача.

    До этого у «Нары» были два поражения кряду. В рамках Джей-Лиги 3 клуб уступил «Нагано Парсейро» и «Кочи Юнайтед». «Нара» серьезно уступает в классе команде «Киото Санга». Вряд ли у фанатов гостей будет повод для радости.

    Ставка: Обе не забьют за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.68.

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    Экспресс дня 11 июня: прогноз и ставка за 4.68, статистика, коэффициенты матча 11.06.202513:00. «Виссел Кобе» выдаст результативный матч, «Токио Верди» разберется с «Тотиги»
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