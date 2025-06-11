Уругвай — Венесуэла. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 11 июня 2025 года

11 июня в 16-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Уругвай и Венесуэла. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Венесуэла, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвайцы находятся в одном шаге от выхода на чемпионат мира. Команда нынче находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом Уругвай в 15 матчах квалификации набрал 21 очко. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Уругвайцы уступили Парагваю (0:2).

При этом чуть ранее Уругвай подписал боевую мировую с Боливией (0:0). А вот поединок с Аргентиной завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Уругвай добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Уругвайцы испытывают огромные проблемы в плане реализации. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.

При всем при этом Уругвай традиционно успешно противостоит Венесуэле. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех ничьих.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Уругвайцы намерены как можно скорее закрыть вопрос с выходом на Мундиаль.

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэльцы бьются за прямое попадание на Мундиаль. Команда пребывает на 7 месте в группе.

Причем Венесуэла в 15 поединках квалификации добыла 18 зачетных баллов. Причем забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Венесуэльцы переиграли Боливию (2:0).

До того команда нанесла поражение Перу (1:0). А вот чуть раньше она с боем уступила сборной Эквадора (1:2).

Вообще же, Венесуэла в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе венесуэльцы находятся на подъеме. Команда победила в двух последних поединках.

При этом Венесуэла имеет не столь грозный по именам подбор игроков. Вот только пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Венесуэльцы достаточно сильны, плюс нынче прибавили. При этом команда не пропускала в двух своих последних поединках.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Венесуэльцы будут всеми силами цепляться за очки.

Статистика для ставок

Уругвайцы в среднем пропускают реже гола за матч

Венесуэльцы победили в двух своих последних матчах

Уругвай не забивал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: Номинальные хозяева намерены вернуться на забивной путь, и наверняка будут активно атаковать.

Уругвайцы мотивированы как можно скорее квалифицироваться на чемпионат мира, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа Уругвая в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40