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    Уругвайцы будут торопиться

    Уругвай — Венесуэла. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Венесуэла
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    Мануэль Угарте
    11 июня в 16-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Уругвай и Венесуэла. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Венесуэла, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 11 Июня 2025 года

    Уругвай

  • Монтевидео
    •  Уругвай 02:00 Венесуэла

    Венесуэла

  • Каракас
    •

    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвайцы находятся в одном шаге от выхода на чемпионат мира. Команда нынче находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом Уругвай в 15 матчах квалификации набрал 21 очко. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

    Уругвай — Венесуэла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Уругвайцы уступили Парагваю (0:2).

    При этом чуть ранее Уругвай подписал боевую мировую с Боливией (0:0). А вот поединок с Аргентиной завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Уругвай добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Уругвайцы испытывают огромные проблемы в плане реализации. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.

    При всем при этом Уругвай традиционно успешно противостоит Венесуэле. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех ничьих.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Уругвайцы намерены как можно скорее закрыть вопрос с выходом на Мундиаль.

    Венесуэла

    Турнирное положение: Венесуэльцы бьются за прямое попадание на Мундиаль. Команда пребывает на 7 месте в группе.

    Причем Венесуэла в 15 поединках квалификации добыла 18 зачетных баллов. Причем забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Венесуэльцы переиграли Боливию (2:0).

    До того команда нанесла поражение Перу (1:0). А вот чуть раньше она с боем уступила сборной Эквадора (1:2).

    Вообще же, Венесуэла в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе венесуэльцы находятся на подъеме. Команда победила в двух последних поединках.

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    При этом Венесуэла имеет не столь грозный по именам подбор игроков. Вот только пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

    Венесуэльцы достаточно сильны, плюс нынче прибавили. При этом команда не пропускала в двух своих последних поединках.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Венесуэльцы будут всеми силами цепляться за очки.

    Статистика для ставок

    • Уругвайцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • Венесуэльцы победили в двух своих последних матчах

    • Уругвай не забивал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: Номинальные хозяева намерены вернуться на забивной путь, и наверняка будут активно атаковать.

    Уругвайцы мотивированы как можно скорее квалифицироваться на чемпионат мира, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа Уругвая в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Уругвай — Венесуэла?

    Матч Уругвай — Венесуэла состоится 11 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Уругвай — Венесуэла?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Уругвай — Венесуэла?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Уругвай — Венесуэла?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Уругвай — Венесуэла?

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

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