Уругвай — Венесуэла. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 11 июня 2025 года

Уругвай
Венесуэла
Уругвай
Турнирное положение: Уругвайцы находятся в одном шаге от выхода на чемпионат мира. Команда нынче находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом Уругвай в 15 матчах квалификации набрал 21 очко. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Уругвай — Венесуэла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Уругвайцы уступили Парагваю (0:2).
При этом чуть ранее Уругвай подписал боевую мировую с Боливией (0:0). А вот поединок с Аргентиной завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Уругвай добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уругвайцы испытывают огромные проблемы в плане реализации. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.
При всем при этом Уругвай традиционно успешно противостоит Венесуэле. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех ничьих.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Уругвайцы намерены как можно скорее закрыть вопрос с выходом на Мундиаль.
Венесуэла
Турнирное положение: Венесуэльцы бьются за прямое попадание на Мундиаль. Команда пребывает на 7 месте в группе.
Причем Венесуэла в 15 поединках квалификации добыла 18 зачетных баллов. Причем забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Венесуэльцы переиграли Боливию (2:0).
До того команда нанесла поражение Перу (1:0). А вот чуть раньше она с боем уступила сборной Эквадора (1:2).
Вообще же, Венесуэла в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе венесуэльцы находятся на подъеме. Команда победила в двух последних поединках.
При этом Венесуэла имеет не столь грозный по именам подбор игроков. Вот только пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Венесуэльцы достаточно сильны, плюс нынче прибавили. При этом команда не пропускала в двух своих последних поединках.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Венесуэльцы будут всеми силами цепляться за очки.
Статистика для ставок
- Уругвайцы в среднем пропускают реже гола за матч
- Венесуэльцы победили в двух своих последних матчах
- Уругвай не забивал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.
- 1.94Беларусь — Россия: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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- 3.30Нидерланды — Мальта: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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Прогноз: Номинальные хозяева намерены вернуться на забивной путь, и наверняка будут активно атаковать.
Уругвайцы мотивированы как можно скорее квалифицироваться на чемпионат мира, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.
Ставка: Победа Уругвая в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.40