Макдональд — Хачанов. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 11 июня 2025 года

Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Макдональд — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Макдональд

Маккензи третий год подряд прошел в Хертогенбосе первый раунд.

Лучшим результатом американца на этом турнире пока остается выход в четвертьфинал — до этой стадии он добирался в 2018 и 2023 году.

В первом матче на текущем турнире Макдональд выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 6:1, 6:7, 6:3.

При этом с учетом квалификации Макдональд провел уже три матча. В отборе он обыграл британца Райана Пенистона и нидерландца Тайса Бугарда.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Маккензи еще ни разу не выигрывал большего одного матча на уровне основного тура.

Хачанов

Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

После поражения от Даниила Медведева на старте «Мастерса» в Монте-Карло Хачанов на следующих пяти турнирах обязательно выигрывал хотя бы один матч.

В прошлом году Хачанов слабо провел серию турниров на траве, не пройдя ни раунда в Хертогенбосе и Лондоне и проиграв французу Кантену Алису во втором круге Уимблдона.

В 2023-м Карен и вовсе не играл на траве из-за травмы спины. Но в оптимальной форме он вполне способен демонстрировать неплохие результаты и на этом покрытии. Достаточно вспомнить, что в 2021 году Хачанов дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 3.20, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: Карен ранее никогда не проигрывал американцу. Сейчас в этом противостоянии счет 4-0 в пользу российского теннисиста. В 2021-м он обыграл Маккензи на старте Уимблдона. Скорее всего, Хачанов продлит серию побед над Макдональдом, но не факт, что ему хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов больше 20,5 за 2.07.