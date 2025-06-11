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    Хачанов продлит серию побед над Макдональдом?

    Макдональд — Хачанов. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Макдональд — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 11 Июня 2025 года

    Маккензи Макдональд

  • США
    •  Маккензи Макдональд 11:00 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
    •

    Макдональд

    Маккензи третий год подряд прошел в Хертогенбосе первый раунд.

    Лучшим результатом американца на этом турнире пока остается выход в четвертьфинал — до этой стадии он добирался в 2018 и 2023 году.

    В первом матче на текущем турнире Макдональд выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 6:1, 6:7, 6:3.

    При этом с учетом квалификации Макдональд провел уже три матча. В отборе он обыграл британца Райана Пенистона и нидерландца Тайса Бугарда.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Маккензи еще ни разу не выигрывал большего одного матча на уровне основного тура.

    Хачанов

    Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

    После поражения от Даниила Медведева на старте «Мастерса» в Монте-Карло Хачанов на следующих пяти турнирах обязательно выигрывал хотя бы один матч.

    В прошлом году Хачанов слабо провел серию турниров на траве, не пройдя ни раунда в Хертогенбосе и Лондоне и проиграв французу Кантену Алису во втором круге Уимблдона.

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    В 2023-м Карен и вовсе не играл на траве из-за травмы спины. Но в оптимальной форме он вполне способен демонстрировать неплохие результаты и на этом покрытии. Достаточно вспомнить, что в 2021 году Хачанов дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 3.20, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: Карен ранее никогда не проигрывал американцу. Сейчас в этом противостоянии счет 4-0 в пользу российского теннисиста. В 2021-м он обыграл Маккензи на старте Уимблдона. Скорее всего, Хачанов продлит серию побед над Макдональдом, но не факт, что ему хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов больше 20,5 за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Макдональд — Хачанов?

    Матч Макдональд — Хачанов состоится 11 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Макдональд — Хачанов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Хачанова + тотал геймов больше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Макдональд — Хачанов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Хачанова + тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Макдональд — Хачанов?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Макдональд — Хачанов?

    Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 3.20, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.35.

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    Макдональд — Хачанов: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 11.06.202512:00. Хачанов продлит серию побед над Макдональдом?
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