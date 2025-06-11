Канада — Кот-д’Ивуар. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2025 года

Канада
Кот-д Ивуар
Канада
Турнирное положение: Канадцы нынче смотрятся весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.
При этом Канада уже попала на Мундиаль, как одна из хозяек турнира. Да и подбор игроков у «кленовых» вполне-себе качественный.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Канадцы нанесли поражение Украине (4:2).
При этом чуть ранее Канада переиграла США (2:1). А вот поединок с мексиканцами завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Канада добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Канадцы не столь монолитны в обороне. При этом команда способна прибавить во всех компонентах.
При всем при этом Канада зачастую испытывает проблемы в матчах с крепкими соперниками. Да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Джонатан Дэвид и его партнеры способны преуспеть в плане реализации.
Кот-д’Ивуар
Турнирное положение: Ивуарийцы нынче выглядят не столь грозно. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.
Причем Кот-д’Ивуар крайне нестабилен в плане игры и результатов. Да и в плане реализации у команды не все так позитивно.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ивуарийцы уступили Новой Зеландии (0:1).
До того команда нанесла поражение Гамбии (1:0). А еще чуть раньше она с минимальным счетом расправилась с Бурунди.
Вообще же, Кот-д’Ивуар в 5 своих последних матчах добыла 3 виктории. Забила в них команда 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе ивуарийцы не преуспевают в плане созидания. Зато оборонительные редуты весьма монолитны.
При этом Кот-д’Ивуар имеет вполне качественный подбор игроков. Да и в текущем календарном году команда уступила лишь однажды.
Ивуарийцы до последней встречи не пропускали в 2 матчах подряд. Да и Николас Пепе способен выдать яркий поединок.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Ивуарийцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- Канада победила в 2 своих последних матчах
- Ивуарийцы до последней коллизии победили дважды кряду
- Канадцы в двух последних матчах забили 6 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Канада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.78.
- 1.94Беларусь — Россия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.20Кыргызстан — ОАЭ: прогноз и ставкаСегодня в 16:45
- 3.30Нидерланды — Мальта: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Канадцы намерены продолжить свой победный сериал, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа Канады за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.03