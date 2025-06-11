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    Канада не оставит шансов ивуарийцам

    Канада — Кот-д’Ивуар. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Кот-д’Ивуар
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    Альфонсо Дэвис
    11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Канада и Кот-д’Ивуар. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Кот-д’Ивуар, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Июня 2025 года

    Канада

  • Оттава
    •  Канада 03:30 Кот-д Ивуар

    Кот-д Ивуар

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •

    Канада

    Турнирное положение: Канадцы нынче смотрятся весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    При этом Канада уже попала на Мундиаль, как одна из хозяек турнира. Да и подбор игроков у «кленовых» вполне-себе качественный.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Канадцы нанесли поражение Украине (4:2).

    При этом чуть ранее Канада переиграла США (2:1). А вот поединок с мексиканцами завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Канада добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Канадцы не столь монолитны в обороне. При этом команда способна прибавить во всех компонентах.

    При всем при этом Канада зачастую испытывает проблемы в матчах с крепкими соперниками. Да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Джонатан Дэвид и его партнеры способны преуспеть в плане реализации.

    Кот-д’Ивуар

    Турнирное положение: Ивуарийцы нынче выглядят не столь грозно. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

    Причем Кот-д’Ивуар крайне нестабилен в плане игры и результатов. Да и в плане реализации у команды не все так позитивно.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ивуарийцы уступили Новой Зеландии (0:1).

    До того команда нанесла поражение Гамбии (1:0). А еще чуть раньше она с минимальным счетом расправилась с Бурунди.

    Вообще же, Кот-д’Ивуар в 5 своих последних матчах добыла 3 виктории. Забила в них команда 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе ивуарийцы не преуспевают в плане созидания. Зато оборонительные редуты весьма монолитны.

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    При этом Кот-д’Ивуар имеет вполне качественный подбор игроков. Да и в текущем календарном году команда уступила лишь однажды.

    Ивуарийцы до последней встречи не пропускали в 2 матчах подряд. Да и Николас Пепе способен выдать яркий поединок.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Ивуарийцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Канада победила в 2 своих последних матчах

    • Ивуарийцы до последней коллизии победили дважды кряду

    • Канадцы в двух последних матчах забили 6 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Канада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.78.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Канадцы намерены продолжить свой победный сериал, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа Канады за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Канада — Кот-д’Ивуар?

    Матч Канада — Кот-д’Ивуар состоится 11 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Канада — Кот-д’Ивуар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Канада — Кот-д’Ивуар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада — Кот-д’Ивуар?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Канада — Кот-д’Ивуар?

    Коэффициенты букмекеров: Канада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

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    Канада — Кот-д’Ивуар: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 11.06.202503:30. Канада не оставит шансов ивуарийцам
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