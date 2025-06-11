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    Томпсон и Диалло дойдут до решающего тай-брейка?

    Томпсон — Диалло. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Диалло
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    Габриэль Диалло
    Австралиец Джордан Томпсон сыграет против канадца Габриэля Диалло во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Диалло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Томпсон

    Джордан в стартовом матче одержал победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:4, 6:4.

    Австралиец до сих пор провел в этом году лишь 15 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и семь поражений.

    Томпсону пришлось пропустить некоторые турниры из-за травмы, которая начала беспокоить его еще после Australian Open.

    Прогнозы на теннис

    Но сейчас также стоит обратить внимание на то, что Томпсон отлично играет на траве. После 2020 года он провел на этом покрытии 57 матчей.

    При этом он дважды доходил до финала в Хертогенбосе — в 2019-м и 2023 году.

    Диалло

    Габриэль в первом круге выиграл у австралийца Александра Вукича — 7:5, 7:6.

    В этом году канадский теннисист наконец-то начал регулярно играть на уровне основного турнира.

    Более того, весной Диалло был близок к дебюту в топ-50. Долгожданный прорыв в рейтинге случился по итогам грунтового «Мастерса» в Мадриде, на котором североамериканец дошел до четвертьфинала.

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    Правда, на остальных турнирах ATP в текущем сезоне Диалло ни разу не проходил дальше второго круга.

    На траве Диалло ранее выигрывал больше одного матча только на уровне «челленджеров».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.56, победу Диалло букмекеры предлагают за 2.43.

    Прогноз: несмотря на огромный опыт австралийца, оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи. Диалло в последнее время добился существенного прогресса.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Томпсон — Диалло?

    Матч Томпсон — Диалло состоится 11 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Томпсон — Диалло?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Томпсон — Диалло?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Томпсон — Диалло?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Томпсон — Диалло?

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.56, победу Диалло букмекеры предлагают за 2.43.

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    Томпсон — Диалло: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 11.06.202512:00. Томпсон и Диалло дойдут до решающего тай-брейка?
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