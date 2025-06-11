Риндеркнеш — Фучович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 11 июня 2025 года

Риндеркнеш
Артур в первом раунде одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:4, 2:6, 6:0.
Француз третий раз подряд прошел во втором круг в Штутгарте. Правда, до сих пор он ни разу не выигрывал здесь больше одного матча.
В этом году Риндеркнеш выиграл лишь пять матчей на уровне основной сетки ATP.
Ранее в текущем сезоне Риндеркнеш ни разу не проходил дальше второго раунда.
В прошлом году Артур ни разу не выигрывал на траве больше одного матча.
Фучович
Мартон в стартовом матче одержал победу над немцем Янником Ханфманом — 7:5, 6:4.
При этом с учетом квалификации венгерский теннисист провел в Штутгарте уже три матча. В решающем раунде отбора он выиграл у Бейбита Жукаева.
В прошлом году Фучович сыграл лишь один матч на траве — уступил итальянцу Маттео Берреттини на старте Уимблдона.
Но зато в 2023-м Фучович дошел до полуфинала в Штутгарте и до третьего круга на Уимблдона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 2.31, победу Фучовича букмекеры предлагают за 1.61.
Прогноз: несмотря на то, что француз почти всегда проигрывает во втором раунде, в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи. Фучович все-таки тоже не может похвастаться результатами.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.