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    Риндеркнеш — Фучович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Риндеркнеш — Фучович
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    Мартон Фучович
    Француз Артур Риндеркнеш сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Фучович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Риндеркнеш

    Артур в первом раунде одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:4, 2:6, 6:0.

    Француз третий раз подряд прошел во втором круг в Штутгарте. Правда, до сих пор он ни разу не выигрывал здесь больше одного матча.

    В этом году Риндеркнеш выиграл лишь пять матчей на уровне основной сетки ATP.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в текущем сезоне Риндеркнеш ни разу не проходил дальше второго раунда.

    В прошлом году Артур ни разу не выигрывал на траве больше одного матча.

    Фучович

    Мартон в стартовом матче одержал победу над немцем Янником Ханфманом — 7:5, 6:4.

    При этом с учетом квалификации венгерский теннисист провел в Штутгарте уже три матча. В решающем раунде отбора он выиграл у Бейбита Жукаева.

    В прошлом году Фучович сыграл лишь один матч на траве — уступил итальянцу Маттео Берреттини на старте Уимблдона.

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    Но зато в 2023-м Фучович дошел до полуфинала в Штутгарте и до третьего круга на Уимблдона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 2.31, победу Фучовича букмекеры предлагают за 1.61.

    Прогноз: несмотря на то, что француз почти всегда проигрывает во втором раунде, в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи. Фучович все-таки тоже не может похвастаться результатами.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Риндеркнеш — Фучович?

    Матч Риндеркнеш — Фучович состоится 11 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Риндеркнеш — Фучович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Риндеркнеш — Фучович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Риндеркнеш — Фучович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Риндеркнеш — Фучович?

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 2.31, победу Фучовича букмекеры предлагают за 1.61.

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