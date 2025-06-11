Риндеркнеш — Фучович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 11 июня 2025 года

Француз Артур Риндеркнеш сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Фучович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Риндеркнеш

Артур в первом раунде одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:4, 2:6, 6:0.

Француз третий раз подряд прошел во втором круг в Штутгарте. Правда, до сих пор он ни разу не выигрывал здесь больше одного матча.

В этом году Риндеркнеш выиграл лишь пять матчей на уровне основной сетки ATP.

Прогнозы на теннис

Ранее в текущем сезоне Риндеркнеш ни разу не проходил дальше второго раунда.

В прошлом году Артур ни разу не выигрывал на траве больше одного матча.

Фучович

Мартон в стартовом матче одержал победу над немцем Янником Ханфманом — 7:5, 6:4.

При этом с учетом квалификации венгерский теннисист провел в Штутгарте уже три матча. В решающем раунде отбора он выиграл у Бейбита Жукаева.

В прошлом году Фучович сыграл лишь один матч на траве — уступил итальянцу Маттео Берреттини на старте Уимблдона.

Но зато в 2023-м Фучович дошел до полуфинала в Штутгарте и до третьего круга на Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 2.31, победу Фучовича букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: несмотря на то, что француз почти всегда проигрывает во втором раунде, в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи. Фучович все-таки тоже не может похвастаться результатами.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.