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    Очередная коллизия «штатников»?

    США — Швейцария. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на США — Швейцария
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    Кристиан Пулишич
    11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Швейцария. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Швейцария, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Июня 2025 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 03:00 Швейцария

    Швейцария

  • Берн
    •

    США

    Турнирное положение: Американцы нынче смотрятся весьма бледно. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

    При этом США уже попала на Мундиаль, как одна из хозяек турнира. Да и подбор игроков у «штатников» достаточно качественный.

    США — Швейцария: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Американцы были биты Турцией (1:2).

    При этом чуть ранее сборная США уступила Канаде (2:1). Да и поединок с Панамой завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах сборная США добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Американцы не столь монолитны в обороне. При этом пока не отошла от серии последних неудач.

    При всем при этом США исторически сложно противостоит Швейцарии. Из четырех очных поединков соперники по разу обменялись победами.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Кристиан Пулишич и его партнеры способны преуспеть в плане реализации.

    Швейцария

    Турнирное положение: Швейцарцы нынче выглядят довольно симпатично. Команда победила в двух своих последних матчах.

    Причем Швейцария не проигрывает 3 матча кряду. Зато в плане реализации у команды не достаточно позитивно.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Швейцарцы переиграли Мексику (4:2).

    До того команда нанесла поражение Люксембургу (3:1). А еще чуть раньше она не смогла одолеть Северную Ирландию (1:1).

    Вообще же, Швейцария в 5 своих последних матчах добыла 2 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе швейцарцы преуспевают в плане созидания. Притом, что оборонительные редуты не столь монолитны.

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    При этом Швейцария имеет вполне качественный подбор игроков. Да и в текущем календарном году команда еще не знала горечи поражений.

    Швейцарцы в двух последних матчах настреляли 7 мячей в ворота соперников. Вообще же, забивная серия команды составляет 6 матчей.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Швейцарцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • Сборная США уступила в 3 своих последних матчах

    • Швейцарцы победили в 2 последних поединках

    • Американцы почти 18 лет не обыгрывают Швейцарию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швейцария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

    Прогноз: Номинальные гости весьма сильны в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Швейцарцы намерены продолжить свой победный сериал, тогда как «штатники» уступили в трех своих последних матчах.

    Ставка: Победа Швейцарии за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч США — Швейцария?

    Матч США — Швейцария состоится 11 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч США — Швейцария?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче США — Швейцария?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча США — Швейцария?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче США — Швейцария?

    Коэффициенты букмекеров: Швейцария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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