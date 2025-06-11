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    Команде Анчелотти снова придется непросто

    Бразилия — Парагвай. Ставка (к. 1.83) и прогноз на отборочный матч ЧМ-2026 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия — Парагвай
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    Карло Анчелотти
    11 июня в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Бразилия и Парагвай. Начало встречи — 3:45 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия — Парагвай, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 11 Июня 2025 года

    Бразилия

  • Бразилиа
    •  Бразилия 03:45 Парагвай

    Парагвай

  • Асунсьон
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    Бразилия

    Турнирное положение: сейчас Бразилия занимает четвертое место с 22 очками в отборе на ЧМ-2026.

    Последние матчи: в прошлом туре Бразилия в гостях не смогла победить Эквадор (0:0). Игра получилась вообще без моментов и местами даже сильнее смотрелись хозяева, которые имели один неплохой момент. Бразилия же с Анчелотти пока явно далека от своей лучшей формы.

    Бразилия — Парагвай: коэффициенты букмекеров

    Ранее было разгромное поражение от Аргентины (1:4) и победа над Колумбией (2:1).

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    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: первый матч Карло Анчелотти во главе сборной Бразилии получился комом, а команда выглядела откровенно неважно. Итальянский специалист испытывал временной цейтнот и имел мало возможности для знакомства с игроками. В игре с Эквадором он использовал традиционную для себя схему 4-3-3 и задействовал всех сильнейших футболистов, но пока не пошло.

    Парагвай

    Турнирное положение: после 15 туров Парагвай располагается на третьей строчке в таблице южноамериканской зоны с 24 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: против Уругвая команда показала очень качественный футбол и абсолютно по делу выиграла со счетом 2:0. Уже на 13-й минуте Парагвай вышел вперед после точного удара Галарсы. Точку же в матче поставил в конце матча Энсисо с пенальти. Соперник же за всю игру смог всего пять раз пробить по воротам.

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    До этого была ничья в гостях с Колумбией (2:2) и победа дома над Чили (1:0).

    Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: с лета 2024 года с Парагваем очень успешно работает аргентинский специалист Густаво Альфаро. При нем команда имеет отличные шансы отобраться на ЧМ-2026, сейчас идя на третьем месте. По традиции Парагвай играет в очень плотный и закрытый футбол, всего в 15 матчах сборная пропустила 9 голов и забила 13 мячей. Есть в этом составе и два игрока московского «Динамо» (Бальбуэна и Касерес), а также Хуниор Алонсо, ранее игравший в «Краснодаре».

    Статистика для ставок

    • В первом круге Парагвай на своем поле выиграл со счетом 1:0

    • В группе на Кубке Америки-2024 Бразилия разгромила Парагвай (4:1)

    • В 2022 году в отборе на ЧМ Бразилия дома легко выиграла (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Бразилии дают 1,44, а на Парагвай — 9,60, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,83, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

    Прогноз: Парагвай в этом матче закроется и вряд ли даст много сделать у своих ворот бразильцам. Анчелотти всегда был отличным мотиватором и тактиком, но ему надо время освоиться в сборной Бразилии, а также лучше узнать возможности своих подопечных.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,83.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что Бразилия не сможет забить два гола и более. Звездной Аргентине удалось отличиться всего один раз, а у бразильцев на острие атаки все-таки играет Ришарлисон, а не Лаутаро или Альварес, а Винисиус явно не Месси.

    Дополнительная ставка: Бразилия забьет меньше одного гола за 2,15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бразилия — Парагвай?

    Матч Бразилия — Парагвай состоится 11 июня 2025 года в 03:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бразилия — Парагвай?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бразилия — Парагвай?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия — Парагвай?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бразилия — Парагвай?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу Бразилии дают 1,44, а на Парагвай — 9,60, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

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    Бразилия — Парагвай: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 11.06.202503:45. Команде Анчелотти снова придется непросто
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