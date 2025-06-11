Шнайдер — Бултер. Ставка (к. 2.23) и прогноз на турнир в Лондоне 11 июня 2025 года

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против британки Кэти Бултер во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдёт 11 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Бултер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Россиянка Диана Шнайдер с победы стартовала на турнире в Лондоне. В стартовой игре спортсменка выиграла у польки Магдалены Френх (6:4, 6:1). На корте теннисистки провели 1 час 12 минут.

Шнайдер за это время три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

На Открытом чемпионате Франции Диана Шнайдер не смогла пройти дальше второго круга. Россйская теннисистка на этой стадии мэйджора уступила украинке Даяне Ястремской (5:7, 5:7).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Диана Шнайдер занимает 12 место.

Бултер

2 часа 24 минуты хватило Кэти Бултер, чтобы пройти во второй круг розыгрыша в Лондоне. В стартовом раунде британка переиграла австралийку Айлу Томлянович (7:6, 1:6, 6:4).

Бултер по ходу матча шесть раз подала навылет, допустила девять ошибок на собственной подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести.

В последних пяти матчах Бултер одержала четыре победы.

На данный момент британская теннисистка занимает 34 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Бултер букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: В прошлом сезоне теннисистки встречались между собой на турнире в Гонконге. Российская спортсменка выиграла у британки в двух сетах. Ставим на новую победу Дианы Шнайдер.

Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-3.5) с коэффициентом 2.23.