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    Шнайдер — Бултер. Ставка (к. 2.23) и прогноз на турнир в Лондоне 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Бултер
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против британки Кэти Бултер во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдёт 11 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Бултер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шнайдер

    Россиянка Диана Шнайдер с победы стартовала на турнире в Лондоне. В стартовой игре спортсменка выиграла у польки Магдалены Френх (6:4, 6:1). На корте теннисистки провели 1 час 12 минут.

    Шнайдер за это время три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

    На Открытом чемпионате Франции Диана Шнайдер не смогла пройти дальше второго круга. Россйская теннисистка на этой стадии мэйджора уступила украинке Даяне Ястремской (5:7, 5:7).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Диана Шнайдер занимает 12 место.

    Бултер

    2 часа 24 минуты хватило Кэти Бултер, чтобы пройти во второй круг розыгрыша в Лондоне. В стартовом раунде британка переиграла австралийку Айлу Томлянович (7:6, 1:6, 6:4).

    Бултер по ходу матча шесть раз подала навылет, допустила девять ошибок на собственной подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести.

    В последних пяти матчах Бултер одержала четыре победы.

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    На данный момент британская теннисистка занимает 34 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Бултер букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: В прошлом сезоне теннисистки встречались между собой на турнире в Гонконге. Российская спортсменка выиграла у британки в двух сетах. Ставим на новую победу Дианы Шнайдер.

    Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-3.5) с коэффициентом 2.23.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шнайдер — Бултер?

    Матч Шнайдер — Бултер состоится 11 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шнайдер — Бултер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Шнайдер (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шнайдер — Бултер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Шнайдер (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шнайдер — Бултер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шнайдер — Бултер?

    Коэффициенты букмекеров: : На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Бултер букмекеры предлагают за 2.38.

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