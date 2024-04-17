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    Сможет ли Циципас пройти первый круг в Барселоне?

    Офнер — Циципас. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Барселоне 17 апреля 2024 года

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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против Себастьяна Офнера во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Офнер — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 17 Апреля 2024 года

    Офнер

    Себастьян на старте турнира одержал волевую победу над Павлом Котовым — 5:7, 6:3, 6:2.

    Россиянин неплохо провел первый сет, но в дальнейшем ситуацию на корт контролировал австриец.

    Во второй партии Офнер забрал на первой подаче 87 процентов очков, а в третьей — 92.

    На прошлой неделе Офнер уверенно выиграл у британца Дэна Эванса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. В следующем матче 43-я ракетка мира уступил Александру Звереву.

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    В этом году Себастьян до сих пор прошел дальше второго раунда только на турнире в Гонконге.

    Циципас

    Стефанос отправился в Барселону после сенсационного триумфа в Монте-Карло.

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    • Несмотря на то, что грек выиграл турнир на Лазурном берегу третий раз за последние четыре года, его победа все равно стала сюрпризом.

    Циципас очень слабо провел вторую половину прошлого сезона, и даже с учетом небольшого прогресса в текущем все равно с трудом верилось, что он готов конкурировать с лучшими.

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    Но, как оказалось, готов. В третьем раунде Циципас остановил Зверева, в четвертьфинале — Карена Хачанова, а в полуфинале — Янника Синнера.

    После победы над итальянцем Стеф уверенно выиграл в решающем матче у норвежца Каспера Рууда (6:1, 6:4).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Офнера в этом матче можно поставить за 8.60, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: грек сейчас на таком кураже, что, возможно, и на этой неделе он тоже будет бороться за титул.

    К слову, в 2021-м и 2023-м Стефанос добрался в Барселоне до финала. Скорее всего, он как минимум повторит этот путь.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса с форой по геймам (-5,5) за 2.04.

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    Ставка и прогноз на матч Офнер — Циципас с коэффициентом 2.04. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас пройти первый круг в Барселоне?
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