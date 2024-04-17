Грек Стефанос Циципас сыграет против Себастьяна Офнера во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Офнер — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Офнер

Себастьян на старте турнира одержал волевую победу над Павлом Котовым — 5:7, 6:3, 6:2.

Россиянин неплохо провел первый сет, но в дальнейшем ситуацию на корт контролировал австриец.

Во второй партии Офнер забрал на первой подаче 87 процентов очков, а в третьей — 92.

На прошлой неделе Офнер уверенно выиграл у британца Дэна Эванса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. В следующем матче 43-я ракетка мира уступил Александру Звереву.

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В этом году Себастьян до сих пор прошел дальше второго раунда только на турнире в Гонконге.

Циципас

Стефанос отправился в Барселону после сенсационного триумфа в Монте-Карло.

Несмотря на то, что грек выиграл турнир на Лазурном берегу третий раз за последние четыре года, его победа все равно стала сюрпризом.

Циципас очень слабо провел вторую половину прошлого сезона, и даже с учетом небольшого прогресса в текущем все равно с трудом верилось, что он готов конкурировать с лучшими.

Но, как оказалось, готов. В третьем раунде Циципас остановил Зверева, в четвертьфинале — Карена Хачанова, а в полуфинале — Янника Синнера.

После победы над итальянцем Стеф уверенно выиграл в решающем матче у норвежца Каспера Рууда (6:1, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Офнера в этом матче можно поставить за 8.60, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: грек сейчас на таком кураже, что, возможно, и на этой неделе он тоже будет бороться за титул.

К слову, в 2021-м и 2023-м Стефанос добрался в Барселоне до финала. Скорее всего, он как минимум повторит этот путь.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса с форой по геймам (-5,5) за 2.04.