Офнер
Себастьян на старте турнира одержал волевую победу над Павлом Котовым — 5:7, 6:3, 6:2.
Россиянин неплохо провел первый сет, но в дальнейшем ситуацию на корт контролировал австриец.
Во второй партии Офнер забрал на первой подаче 87 процентов очков, а в третьей — 92.
На прошлой неделе Офнер уверенно выиграл у британца Дэна Эванса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. В следующем матче 43-я ракетка мира уступил Александру Звереву.
В этом году Себастьян до сих пор прошел дальше второго раунда только на турнире в Гонконге.
Циципас
Стефанос отправился в Барселону после сенсационного триумфа в Монте-Карло.
Несмотря на то, что грек выиграл турнир на Лазурном берегу третий раз за последние четыре года, его победа все равно стала сюрпризом.
Циципас очень слабо провел вторую половину прошлого сезона, и даже с учетом небольшого прогресса в текущем все равно с трудом верилось, что он готов конкурировать с лучшими.
Но, как оказалось, готов. В третьем раунде Циципас остановил Зверева, в четвертьфинале — Карена Хачанова, а в полуфинале — Янника Синнера.
После победы над итальянцем Стеф уверенно выиграл в решающем матче у норвежца Каспера Рууда (6:1, 6:4).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Офнера в этом матче можно поставить за 8.60, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: грек сейчас на таком кураже, что, возможно, и на этой неделе он тоже будет бороться за титул.
- 1.92Александрова — Жабер: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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К слову, в 2021-м и 2023-м Стефанос добрался в Барселоне до финала. Скорее всего, он как минимум повторит этот путь.
Рекомендуемая ставка: победа Циципаса с форой по геймам (-5,5) за 2.04.