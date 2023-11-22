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    Первую за несколько недель домашнюю встречу «Автомобилист» проведет уверенно

    «Автомобилист» — «Динамо» Минск. Ставка и прогноз (к. 2.15) на хоккейный матч КХЛ 22 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Динамо» Минск
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    «Автомобилист» в матче с «Сибирью»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 22 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Ноября 2023 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    «Автомобилист»

    Со второй половины прошлого месяца «Автомобилисту» становилось все труднее выдерживать жесткую борьбу за позицию в первой тройке. Более статусные и успешные конкуренты вынудили екатеринбуржцев смириться с неизбежным понижением.

    В 34 матчах «Автомобилист» набрал 40 очков, с которыми опустился на пятую строчку в Восточной конференции. Столько же баллов имеет четвертый «Ак Барс», но казанцы при этом провели на две игры меньше. На одно очко он опережает «Салават» и «Трактор».

    Коэффициенты матча Автомобилист — Динамо Минск

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    С 9 по 14 ноября «Автомобилист» провел серию матчей на Дальнем Востоке, где нередко сталкиваются с проблемами даже абсолютные фавориты. Но команда Николая Заварухина справилась с этим вызовом удачно, одержав три победы в четырех встречах.

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    Сперва уральцы проиграли «Амуру» (1:5), у которого взяли реванш на следующий день (3:2), после чего дважды разделались с «Адмиралом» (4:3 Б, 3:0). Последний матч «Автомобилист» провел в Челябинске, где не справился с «Трактором» (2:4).

    «Динамо» Минск

    Еще недавно «Динамо» Минск занимало пятую строчку в таблице Запада, что было для него фантастическим успехом, если учесть его относительно скромные возможности. Однако в этой конференции борьба идет ожесточенная, за ошибки наказывают максимально жестоко.

    Из-за серии неудач минское «Динамо» опустилось на восьмое место в Западной конференции с 32 очками после 31 игры. На один балл белорусы отстают от седьмой «Северстали», а также на 4 очка дистанцируются от «Сочи» и «Витязя».

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    • Последние в регулярке победы минского клуба связаны именно с «Сочи». В матчах 9 и 10 ноября команда Дмитрия Квартальнова добилась побед над южанами. В первой игре она обошлась малыми силами (2:1), а во второй уже не сдерживала себя в нападении (6:2).

    Кажется, в той встрече «Динамо» Минск потратило весь свой атакующий ресурс, так как в следующих четырех матчах команда проиграла, показав слабую реализацию. Ее соперниками были «Динамо» Москва (1:2), «Металлург» Мг (1:4), «Витязь» (1:2) и «Лада» (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.10, а на победу «Динамо» Минск — 2.95.

    В конце прошлой недели подошел к концу победный цикл «Автомобилиста», который помешал ему на время сместить «Ак Барс» с четвертой позиции в конференции.

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    Однако новую игровую неделю екатеринбуржцы имеют шанс начать с очередного локального успеха, ведь их соперник едет в гости с очевидным форменным спадом, которым просто невозможно не воспользоваться.

    Впервые за несколько недель команда Николая Заварухина сыграет дома. Упускать шанс порадовать местную публику победой она вряд ли захочет. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.

    Ни в одном из четырех предыдущих матчей минчане не забрасывали больше одной шайбы. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 2 за 1.98.

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    «Автомобилист» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 22.11.2023. Прогнозы на хоккей. Первую за несколько недель домашнюю встречу «Автомобилист» проведет уверенно
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