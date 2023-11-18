В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Спартак» — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

На данном этапе сезона перед «Спартаком» стоит только одна задача — обойти «Динамо» Москва в гонке лидеров. И произошедшее в последних играх позволило красно-белым достичь этой промежуточной цели.

В 32 встречах «Спартак» набрал 47 очков, с которыми закрепился на первом месте в Западной конференции. Теперь он опережает динамовцев на 2 балла, однако прямой конкурент провел на игру меньше.

Неделями ранее команда Алексея Жамнова выдала очередную серию без поражений, пределом которой стали три матча, после чего состоялась выездная встреча с «Ладой». В Тольятти столичных гостей, которые трижды вели в счете, постигла неудача (3:4 Б).

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После матча с «Ладой» «Спартак» ждала более важная игра — игра с московским «Динамо». В принципиальном противостоянии лидеров сильнее оказались красно-белые (4:3 ОТ). А в последней встрече команда Жамнова не пожалела «Салават Юлаев» (6:2).

«Лада»

На фоне возросшей конкуренции на Востоке «Лада» не потеряла самообладание: клуб из Тольятти по-прежнему показывает шикарные по своим меркам результаты, стараясь соответствовать стандартам, коих придерживаются элитные представители конференции.

В 32 матчах «Лада» набрала 42 очка, но опустилась на второе место в таблице Востока. На 2 балла — при одинаковом количестве игр — тольяттинцы теперь отстают от первой «Магнитки». На одно очко они обходят третий «Авангард», имеющий две встречи в запасе.

В ноябре команда Олега Браташа провела всего пять матчей, начав месяц с крайне провальной игры с «Северсталью» у себя дома (1:4). Но после этого она выдала серию побед над топ-клубами.

Поочередно «Лада» разделалась с ЦСКА (4:3), «Ак Барсом» (3:2) и «Спартаком» (4:3 Б). Получив 4 дня отдыха, тольяттинцы готовились к выезду в «Большой», где их ждал кризисный «Сочи». Но в этом матче южане собрались и нанесли команде Браташа поражение (4:5 Б).

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 4.60, а на победу «Лады» — 4.20.

В прошлом матче друг с другом команды — на льду в Тольятти — устроили триллер, запомнившийся высокой результативностью и победой «Лады» по буллитам (4:5 Б) .

С тех пор прошло не так много времени, чтобы клубы претерпели существенные изменения: они по-прежнему находятся в фантастической форме и решают значимые турнирные задачи. Поэтому в очередной очной игре вполне логично ждать яркий хоккей на высоких скоростях с заброшенными шайбами в обе стороны.

Кажется, в плане результативности предстоящая встреча может сравняться с прошлой. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.10.

В текущем сезоне «Лада» нередко была палачом фаворитов, в ворота которых забрасывала от трех шайб и более, включая игру со «Спартаком». Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Лады» больше 2.5 за 1.96.