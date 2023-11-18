ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Football Manager 2024Обзор Football Manager 2024: лучше и быть не может? Венсан КомпаниИз преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»? Варрен Заир-ЭмриНовый Руни из Парижа. 17-летний Заир-Эмри — будущая звезда ПСЖ
  • 00:46
    • Португалия победила в гостях Лихтенштейн
  • 22:17
    • «Сочи» по буллитам победил «Ладу», «Спартак» разгромил «Салават Юлаев»
  • 21:58
    • Испания уверенно победила Кипр, Шотландии ушла от поражения в матче с Грузией
  • 21:34
    • «Локомотив» в зрелищном матче переиграл «Куньлунь»
  • 21:16
    • «Ак Барс» уверенно обыграл московское «Динамо»
  • 19:09
    • Джокович переиграл Хуркача на Итоговом турнире ATP, но может не выйти в плей-офф
  • 00:58
    • Боливия не оставила шансов Перу
    Все новости спорта

    «Спартак» и «Лада» готовятся еще к одному результативному матчу

    «Спартак» — «Лада». Ставка и прогноз (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 18 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Ладу
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Лада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Бурмистров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Спартак» — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак»

    На данном этапе сезона перед «Спартаком» стоит только одна задача — обойти «Динамо» Москва в гонке лидеров. И произошедшее в последних играх позволило красно-белым достичь этой промежуточной цели.

    В 32 встречах «Спартак» набрал 47 очков, с которыми закрепился на первом месте в Западной конференции. Теперь он опережает динамовцев на 2 балла, однако прямой конкурент провел на игру меньше.

    Неделями ранее команда Алексея Жамнова выдала очередную серию без поражений, пределом которой стали три матча, после чего состоялась выездная встреча с «Ладой». В Тольятти столичных гостей, которые трижды вели в счете, постигла неудача (3:4 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    После матча с «Ладой» «Спартак» ждала более важная игра — игра с московским «Динамо». В принципиальном противостоянии лидеров сильнее оказались красно-белые (4:3 ОТ). А в последней встрече команда Жамнова не пожалела «Салават Юлаев» (6:2).

    «Лада»

    На фоне возросшей конкуренции на Востоке «Лада» не потеряла самообладание: клуб из Тольятти по-прежнему показывает шикарные по своим меркам результаты, стараясь соответствовать стандартам, коих придерживаются элитные представители конференции.

    В 32 матчах «Лада» набрала 42 очка, но опустилась на второе место в таблице Востока. На 2 балла — при одинаковом количестве игр — тольяттинцы теперь отстают от первой «Магнитки». На одно очко они обходят третий «Авангард», имеющий две встречи в запасе.

  • «Динамо» Минск — в первой пятерке Запада, «Авангард» — третий на Востоке, беспроигрышная серия «Лады»
  • КХЛ 2023/24: обзор десятой игровой недели
  • 13/11/2023

    • В ноябре команда Олега Браташа провела всего пять матчей, начав месяц с крайне провальной игры с «Северсталью» у себя дома (1:4). Но после этого она выдала серию побед над топ-клубами.

    Поочередно «Лада» разделалась с ЦСКА (4:3), «Ак Барсом» (3:2) и «Спартаком» (4:3 Б). Получив 4 дня отдыха, тольяттинцы готовились к выезду в «Большой», где их ждал кризисный «Сочи». Но в этом матче южане собрались и нанесли команде Браташа поражение (4:5 Б).

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 4.60, а на победу «Лады» — 4.20.

    В прошлом матче друг с другом команды — на льду в Тольятти — устроили триллер, запомнившийся высокой результативностью и победой «Лады» по буллитам (4:5 Б).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    С тех пор прошло не так много времени, чтобы клубы претерпели существенные изменения: они по-прежнему находятся в фантастической форме и решают значимые турнирные задачи. Поэтому в очередной очной игре вполне логично ждать яркий хоккей на высоких скоростях с заброшенными шайбами в обе стороны.

    Кажется, в плане результативности предстоящая встреча может сравняться с прошлой. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.10.

    В текущем сезоне «Лада» нередко была палачом фаворитов, в ворота которых забрасывала от трех шайб и более, включая игру со «Спартаком». Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Лады» больше 2.5 за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Венесуэла — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чили — Парагвай
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Майами — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Колумбия — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аргентина — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Калгари — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч США — Тринидад и Тобаго
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Стивенсон — Сантос
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Косово U21 — Болгария U21
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак» — «Лада»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Спартак» и «Лада» готовятся еще к одному результативному матчу
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры