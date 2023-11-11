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    «Лада» готова к приему еще одного статусного соперника

    «Лада» — «Спартак». Ставка и прогноз (к. 2.20) на хоккейный матч КХЛ 11 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Спартак»
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    Михаил Фисенко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Лада Арене» 11 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Лада» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лада»

    Несмотря на то что текущий сезон длится достаточно долго, «Лада» не перестает удивлять своим умением выдерживать жесткую конкуренцию и противостоять топ-командам на дистанции, ставя перед собой самые высокие цели.

    Благодаря очередной успешной серии, «Лада» вернула лидерство в Восточной конференции, набрав 39 очков в 30 матчах. На один балл она опережает двух хорошо известных ей прямых конкурентов — «Металлург» Мг и «Ак Барс».

    В конце прошлого месяца — в период с 25 по 30 октября — команда Олега Браташа провела 4-матчевую победную серию, в рамках которой успела обыграть тех, с кем ведет борьбу за первую строчку на Востоке.

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    А прервана эта фаза была 2 ноября, когда домой к «Ладе» приехала другая команда, переживающая подъем — «Северсталь» (1:4). В двух последних матчах тольяттинцы вновь прошлись по большим соперникам. Поочередно они лишили очков ЦСКА (4:3) и «Ак Барс» (3:2).

    «Спартак»

    После пары турнирных потерь, обусловленных небольшой усталостью на фоне продолжительного победного цикла, «Спартак» вновь набрал неплохой темп, демонстрируя яркие атакующие матчи, в которых удается набирать очки.

    В 29 матчах «Спартак» заработал 42 очка и в очередной раз поднялся на первую строчку в Западной конференции. Как и раньше, красно-белые обошли второе «Динамо» по дополнительным показателям, но их конкурент имеет игру в запасе.

    В первом ноябрьском матче команда Алексея Жамнова принимала ЦСКА в рамках столичного дерби. Эту встречу хозяева провалили: они не только проиграли крупно (0:3), но и впервые в сезоне не забили.

    За матчем с «московскими армейцами» последовал новый победный поток. Текущая серия «Спартака» дошла до трех матчей. На своем катке красно-белые взяли верх над «Торпедо» (4:3) и СКА (3:1), а в гостях не пожалели «Нефтехимик» (4:1).

    Коэффициенты

    На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью — 4.20, а на победу «Спартака» — 2.04.

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    Прогноз

    Тольяттинцы продолжают дарить нам игровые сенсации, умело разбираясь с топ-соперниками уровня ЦСКА и «Ак Барса». Причем побед команда Олега Браташа добивается как в гостях, так и на своем катке.

    В предстоящем матче «Ладе» выпало встретиться с очередным — возможно, самым мощным на данном этапе регулярки — соперником, который вернулся на вершину Запада. Очевидно, в Тольятти команды будут решать важнейшие турнирные задачи, поэтому игра с запредельным мотивационным фоном получится результативной.

    Ставка

    Команда Олега Браташа неоднократно убеждала в готовности играть на высоких скоростях, демонстрируя при этом отличную реализацию. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.20.

    Ни «Авангард», ни «Динамо» Москва, ни «Ак Барс» с «Магниткой» и ЦСКА не справились с тольяттинцами в основное время. Вероятно, к этой элитной компании может присоединиться «Спартак». Наш альтернативный прогноз — «Лада» победит с форой 0 за 2.25.

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