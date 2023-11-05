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    «Колорадо» окажет достойное сопротивление?

    «Вегас» — «Колорадо». Ставка (к. 2.14), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 05 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Ноября 2023 года

    «Вегас»

    «Вегас» пред по дитсанции регулярного сезона, словно такнк, поскольку недавнее поражение от «Чикаго» в овертьайме до сих пор остается единственным для подопечных Кэссиди.

    Дружина из Невады играет просто с сумасшедшим желанием, а игроки страхуют друг друга в любых пограничных ситуациях.

    Коэффициенты матча Вегас — Колорадо

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    «Рыцари» не боятся ни одного клуба в лиге, поэтому чувствуют себя раскованно с любым соперником.

    Все прогнозы на НХЛ

    Вполне вероятно, что предстоящая игра против «Колорадо» станет вторым проигрышным матчем для «рыцарей» с начала сезона.

    «Колорадо»

    «Колорадо» удачно стартовал в новом сезоне, разобравшись с несколькими сложными соперниками в самом начале регулярного чемпионата.

    Однако в поселлдних матчах все было не так однозначно, а два поражения со счетом 0:4 от «Питтсбурга» и «Баффало» так и вовсе заставили задуматься о текущем состоняии «лавин».

    Беднар перезагрузил игроков своей команды, и они выдали отличный хоккей в послелднем матче против Сент-Луиса, отправив в ворота дружины Берубе четыре шайбы.

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    Команда из Денвера сделает все возможное, чтобы не позволить стать «Вегасу» единоличным гегемоном Запада.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.40, на гостей — 2.50.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: В этой встрече будет плотный хоккей, и много голов мы не увидим.

    Альтернативный прогноз: Игра с большей долей вероятности закончится овертаймом.

    Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.14.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» окажет достойное сопротивление?
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