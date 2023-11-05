В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 05 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

«Вегас» пред по дитсанции регулярного сезона, словно такнк, поскольку недавнее поражение от «Чикаго» в овертьайме до сих пор остается единственным для подопечных Кэссиди.

Дружина из Невады играет просто с сумасшедшим желанием, а игроки страхуют друг друга в любых пограничных ситуациях.

Коэффициенты матча Вегас — Колорадо 1X2Новым игрокам 2.554.502.35Бонус$9500

«Рыцари» не боятся ни одного клуба в лиге, поэтому чувствуют себя раскованно с любым соперником.

Все прогнозы на НХЛ

Вполне вероятно, что предстоящая игра против «Колорадо» станет вторым проигрышным матчем для «рыцарей» с начала сезона.

«Колорадо»

«Колорадо» удачно стартовал в новом сезоне, разобравшись с несколькими сложными соперниками в самом начале регулярного чемпионата.

Однако в поселлдних матчах все было не так однозначно, а два поражения со счетом 0:4 от «Питтсбурга» и «Баффало» так и вовсе заставили задуматься о текущем состоняии «лавин».

Беднар перезагрузил игроков своей команды, и они выдали отличный хоккей в послелднем матче против Сент-Луиса, отправив в ворота дружины Берубе четыре шайбы.

Команда из Денвера сделает все возможное, чтобы не позволить стать «Вегасу» единоличным гегемоном Запада.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.40, на гостей — 2.50.

Прогноз и ставка

Прогноз: В этой встрече будет плотный хоккей, и много голов мы не увидим.

Альтернативный прогноз: Игра с большей долей вероятности закончится овертаймом.

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.14.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.