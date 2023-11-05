«Вегас»
«Вегас» пред по дитсанции регулярного сезона, словно такнк, поскольку недавнее поражение от «Чикаго» в овертьайме до сих пор остается единственным для подопечных Кэссиди.
Дружина из Невады играет просто с сумасшедшим желанием, а игроки страхуют друг друга в любых пограничных ситуациях.
Коэффициенты матча Вегас — Колорадо
«Рыцари» не боятся ни одного клуба в лиге, поэтому чувствуют себя раскованно с любым соперником.
Вполне вероятно, что предстоящая игра против «Колорадо» станет вторым проигрышным матчем для «рыцарей» с начала сезона.
«Колорадо»
«Колорадо» удачно стартовал в новом сезоне, разобравшись с несколькими сложными соперниками в самом начале регулярного чемпионата.
Однако в поселлдних матчах все было не так однозначно, а два поражения со счетом 0:4 от «Питтсбурга» и «Баффало» так и вовсе заставили задуматься о текущем состоняии «лавин».
Беднар перезагрузил игроков своей команды, и они выдали отличный хоккей в послелднем матче против Сент-Луиса, отправив в ворота дружины Берубе четыре шайбы.
Команда из Денвера сделает все возможное, чтобы не позволить стать «Вегасу» единоличным гегемоном Запада.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.40, на гостей — 2.50.
Прогноз и ставка
Прогноз: В этой встрече будет плотный хоккей, и много голов мы не увидим.
Альтернативный прогноз: Игра с большей долей вероятности закончится овертаймом.
Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.14.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.