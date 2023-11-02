В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 2 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

В конце октября «Салават Юлаев» встретился с несколькими топ-командами двух конференций и испытал трудности в попытках заработать важнейшие очки. Так, серия потерь помешала уфимцам ворваться в первую тройку Востока.

В 24 матчах «Салават Юлаев» заработал 29 очков, с которыми занимает пятое место в конференции. Столько же баллов имеет шестой «Авангард», а от четвертого «Автомобилиста» клуб из Уфы отстает на одно очко с учетом двух игр в запасе.

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В 20-х числах прошлого месяца команда Виктора Козлова потерпела три поражения в четырех встречах. Первые признаки небольшого игрового спада проявились в Беларуси, где было потеряно одно очко в матче с минским «Динамо» (2:3 ОТ).

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Далее — после минимальной победы над «Торпедо» (1:0) — «Салават Юлаев» уступил «Авангарду» (0:1) и московскому «Динамо» (1:2). И только во встрече с «Амуром» во вторник уфимцы выдали очередной убедительный перфоманс в атаке (4:1).

«Ак Барс»

В преддверии нового сезона «Ак Барс» называли главным кандидатом на первое место в Восточной конференции. Таковым казанский клуб остается и сейчас. При этом, имея шанс стать лидером таблицы, он допустил серию нелепых ошибок.

Эти ошибки стали причиной того, что «Ак Барс» в данный момент занимает третью строчку на Востоке. По дополнительным показателям он отстает от второй «Магнитки» и на один балл — от первой «Лады». Оба соперника провели на 3 игры больше.

Упомянутые выше команды являются прямыми конкурентами «Ак Барса» в течение длительного периода. Кроме того, с одним из них — с «Ладой» — он встретился на прошлой неделе. В Тольятти казанцы потерпели разгромное поражение (3:6).

После матча с «Ладой» команда Зинэтулы Билялетдинова хотела размяться на «Нефтехимике», но и в Нижнекамске встреча завершилась сенсационной потерей очков (1:2). А вернуться на победную тропу «Ак Барсу» удалось в гостевом матче против СКА (3:2).

Коэффициенты

На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.00, а на победу «Ак Барса» — 2.44.

Прогноз

Последний очный матч — на льду «Татнефть-Арены» — «Ак Барс» закончил своей победой (4:2), а вот в Уфе он не может выиграть с сентября прошлого года . Безусловно, эту серию казанцы в нынешней форме способны прервать, поскольку сейчас «Салават» чувствует себя беспомощно в играх с топ-командами.

Ставка

Помимо турнирной составляющей, команда Зинэтулы Билялетдинова будет иметь мотивацию, характерную для любого принципиального противостояния, что поможет провести гостевой матч в качестве первого номера, отодвинув уфимцев на задний план. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 2.10.

Если казанцы забросят несколько шайб, то, учитывая сбои в реализации «Салавата», смогут увезти из Уфы 2 очка. Наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» победит в матче за 1.86.