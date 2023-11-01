«Торонто»
После двух непонятных осечек неделями ранее «Торонто» удалось выровнять ситуацию. Команда из канадской провинции Онтарио стала реже терять очки и чувствовать себя увереннее при высокой интенсивности борьбы на Востоке.
В восьми матчах «Мэйпл Лифс» заработали 11 очков и поднялись на четвертую строчку в Восточной конференции. Такое же количество набранным баллов имеют третий «Нью-Джерси», пятый «Монреаль» и шестой «Детройт».
В период с 22 по 27 октября команда Шелдона Кифа провела короткую, но убедительную беспроигрышную серию, которая остановилась на трех матчах. Дважды «Лифс» забрасывали по 4 шайбы, добиваясь при этом комфортного преимущества в 3 гола.
Так, «Торонто» поочередно разобрался с «Тампой-Бэй» (4:3 ОТ), «Вашингтоном» (4:1) и «Далласом» (4:1). В последнем матче «Лифс» допустили ошибку, ставшую причиной поражения в гостевой игре с «Нэшвиллом» (2:3 ОТ).
«Лос-Анджелес»
Калифорнийцы из одноименного города не отказываются от традиций прошлого сезона, демонстрируя яркие матчи, которые, хоть и не всегда заканчиваются победами, получаются динамичными и эффектными.
По итогам восьми проведенных встреч «Лос-Анджелес» занимает четвертое место в Западной конференции с 10 очками. На один балл «Кингз» отстают от третьего «Ванкувера» и на 2 — от второго «Колорадо». Первый «Вегас» ушел в отрыв на 7 очков.
На стартовом этапе регулярки команда Тодда Маклеллана, забросив 35 шайб, стала самой результативной на Западе и второй во всем чемпионате. Однако по-прежнему калифорнийцем тяжело даются матчи с топ-соперниками, чаще они набивают статистику на аутсайдерах.
Недавно — 25 и 28 октября — «Лос-Анджелес» дважды встретился с «Аризоной», у которой отнял 4 очка (6:3, 5:4), а в последнем матче «Кингз» у себя дома драматично проиграли «Вегасу», ведя сперва 2:0, затем спасаясь за минуту до финальной сирены, а еще позже — отдавая сопернику серию буллитов (3:4 Б).
Коэффициенты
На победу «Торонто» букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.40, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.00.
Прогноз
В очной игре в Канаде столкнутся схожие по стилю клубы: оба побеждают в большинстве матчей, регулярно терпят поражения и
Ставка
В гостевом матче «Кингз» приложат немало усилий, чтобы сделать «Торонто» вторым номером, а впоследствии — забрать у него 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» победит с форой 0 за 2.32.
В шести играх из восьми в этом сезоне калифорнийцы забрасывали от трех шайб и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 2.5 за 1.80.