В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

После двух непонятных осечек неделями ранее «Торонто» удалось выровнять ситуацию. Команда из канадской провинции Онтарио стала реже терять очки и чувствовать себя увереннее при высокой интенсивности борьбы на Востоке.

В восьми матчах «Мэйпл Лифс» заработали 11 очков и поднялись на четвертую строчку в Восточной конференции. Такое же количество набранным баллов имеют третий «Нью-Джерси», пятый «Монреаль» и шестой «Детройт».

В период с 22 по 27 октября команда Шелдона Кифа провела короткую, но убедительную беспроигрышную серию, которая остановилась на трех матчах. Дважды «Лифс» забрасывали по 4 шайбы, добиваясь при этом комфортного преимущества в 3 гола.

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Так, «Торонто» поочередно разобрался с «Тампой-Бэй» (4:3 ОТ), «Вашингтоном» (4:1) и «Далласом» (4:1). В последнем матче «Лифс» допустили ошибку, ставшую причиной поражения в гостевой игре с «Нэшвиллом» (2:3 ОТ).

«Лос-Анджелес»

Калифорнийцы из одноименного города не отказываются от традиций прошлого сезона, демонстрируя яркие матчи, которые, хоть и не всегда заканчиваются победами, получаются динамичными и эффектными.

По итогам восьми проведенных встреч «Лос-Анджелес» занимает четвертое место в Западной конференции с 10 очками. На один балл «Кингз» отстают от третьего «Ванкувера» и на 2 — от второго «Колорадо». Первый «Вегас» ушел в отрыв на 7 очков.

На стартовом этапе регулярки команда Тодда Маклеллана, забросив 35 шайб, стала самой результативной на Западе и второй во всем чемпионате. Однако по-прежнему калифорнийцем тяжело даются матчи с топ-соперниками, чаще они набивают статистику на аутсайдерах.

Недавно — 25 и 28 октября — «Лос-Анджелес» дважды встретился с «Аризоной», у которой отнял 4 очка (6:3, 5:4), а в последнем матче «Кингз» у себя дома драматично проиграли «Вегасу», ведя сперва 2:0, затем спасаясь за минуту до финальной сирены, а еще позже — отдавая сопернику серию буллитов (3:4 Б).

Коэффициенты

На победу «Торонто» букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.40, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.00.

Прогноз

В очной игре в Канаде столкнутся схожие по стилю клубы: оба побеждают в большинстве матчей, регулярно терпят поражения и стараются перекрывать оборонительные провалы за счет интенсивной атаки . Поэтому и шансы в этой встрече, несмотря на расклады, будут равными.

Ставка

В гостевом матче «Кингз» приложат немало усилий, чтобы сделать «Торонто» вторым номером, а впоследствии — забрать у него 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» победит с форой 0 за 2.32.

В шести играх из восьми в этом сезоне калифорнийцы забрасывали от трех шайб и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 2.5 за 1.80.