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    НХЛ. «Вашингтон» победил «Сан-Хосе», «Миннесота» уступила «Нью-Джерси»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 октября

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    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Вашингтон» — «Сан-Хосе» 3:1

    В составе «Кэпиталз» отличились Дилан Строум и Том Уилсон, а также россиянин Евгений Кузнецов, поразивший пустые ворота в концовке. Две голевые передачи, в том числе в эпизоде с взятием ворот Кузнецовым, выполнил капитан команды Александр Овечкин.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
    Голы: Канин — 1 (Эмберсон, Ферраро), 11:40 — 0:1. Строум — 6 (Дженсен, Актелл), 42:18 — 1:1. Уилсон — 2 (Овечкин, Карлсон), 55:15 — 2:1. Кузнецов — 1 (п.в., Овечкин, Карлсон), 59:02 — 3:1Вратари: Кемпер — Блэквуд (58:32 — 59:02)Штраф: 0-6Броски: 42 (12+13+17) — 31 (10+11+10)

    «Сан-Хосе» потерпел девятое поражение подряд. «Вашингтон», в свою очередь, одержал третью победу подряд.

    «Вашингтон» — «Сан-Хосе» 3:1

    «Нью-Джерси» — «Миннесота» 4:3

    Российский нападающий Кирилл Капризов принимал участие в матче, но не отметился результативными действиями.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Миннесота» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
    Голы: Братт — 5 (Марино, Бол), 6:13 — 1:0. Марун — 1 (Бродин, Фэйбер), 14:53 — 1:1. Хартман — 6 (бол., Эддисон, Эрикссон Эк), 22:31 — 1:2. Тоффоли — 7 (бол., Братт, Л. Хьюз), 26:10 — 2:2. Хаула — 5, 26:54 — 3:2. Братт — 6 (бол., Майер, Л. Хьюз), 36:39 — 4:2. Миддлтон — 1 (Марун, Фолиньо), 55:17 — 4:3Вратари: Ванечек — Флери (57:29)Штраф: 12-6Броски: 30 (9+10+11) — 34 (10+17+7)

    «Нью-Джерси» — «Миннесота» 4:3

    «Эдмонтон» — «Калгари» 5:2

    Встреча проходила на открытом воздухе в рамках «Классики наследия». «Эдмонтон» прервал серию из четырех поражений и с пятью очками расположился на 14-м месте в Западной конференции.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Калгари» — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
    Голы: Кулак — 1 (Кейн, Нюджент-Хопкинс), 4:19 — 1:0. Хаймэн — 3 (Драйзайтль), 9:38 — 2:0. Кадри — 1 (бол., Уигар, Юбердо), 14:55 — 2:1. Бушар — 3 (Драйзайтль, Макдэвид), 16:06 — 3:1. Грир — 1 (бол., Уигар, Маркстрем), 31:28 — 3:2. Дешарне — 1 (Кейн, Хаймэн), 46:16 — 4:2. Кейн — 2 (п.в., Райан), 59:13 — 5:2Вратари: Скиннер — Маркстрем (57:04 — 58:34, 58:49 — 59:13)Штраф: 12-4Броски: 34 (15+14+5) — 26 (7+9+10)

    «Эдмонтон» — «Калгари» 5:2
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