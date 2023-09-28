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    На своей территории «Барыс» снова разберется с «Адмиралом»

    «Барыс» — «Адмирал». Ставка и прогноз (к. 2.38) на хоккейный матч КХЛ 28 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Адмирал»
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    «Барыс» в матче со «Спартаком»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Барыс Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Сентября 2023 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
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    «Барыс»

    Безуспешный старт сезона вынуждает «Барыс» бороться за попадание в первую восьмерку Восточной конференции, но сейчас его игра не так безнадежна, она оставляет надежду на хороший прогресс в ближайшем будущем.

    В момент написания данного прогноза клуб из Казахстана занимает девятую строчку на Востоке с 9 очками. В десяти матчах команда Андрея Скабелки забросила 33 шайбы и стала третьей по этому показателю в конференции.

    Коэффициенты матча Барыс — Адмирал

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    Лидером чемпионата по набранным очкам на эту минуту является форвард «Барыса» Райли Барбер (5+11), а Давид Скленичка (1+10) и Понтус Оберг (7+2) входят в тройку самых продуктивных игроков команды. При этом главной проблемой «Барыса» остается оборона. 35 пропущенных шайб — это вторая по слабине статистика в лиге.

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    Если говорить о последних результатах казахов, то на прошлой неделе они проиграли в двух матчах из трех, а в начале этой — одержали верх в сумасшедшем противостоянии с «Нефтехимиком» с десятью шайбами в основное время (5:6 ОТ).

    «Адмирал»

    Владивостокский представитель чемпионата не покидает зону аутсайдеров. С двумя победами в десяти встречах он занимает 11-е место в конференции с 6 очками, опережая последний «Нефтехимик» по дополнительным показателям.

    За этот период «Адмирал» забросил 23 шайбы при 27 пропущенных. По результативным действиям команда Леонида Тамбиева остается одной из отстающих, но цифры в обороне не такие печальные, как у многих других клубов лиги.

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    • Пока активнее остальных лидерские качества в «Адмирале» показывает Даниил Гутик. 22-летний нападающий набрал 10 очков (4+6) в девяти встречах и стал самым полезным игроком команды. К примеру, тот же Павел Шэн, идущий вторым по списку, имеет статистику 2+4 — заметная разница в цифрах.

    Прошлую игровую неделю «Адмирал» начал с победы над «Куньлунем» (3:1), после чего состоялись встречи со злыми (по разным причинам) и мотивированными топ-соперниками. В них владивостокцы уступили «Динамо» Москва (4:5) и СКА (1:2).

    Коэффициенты

    На победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 3.76, а на победу «Адмирала» — 2.61.

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    Прогноз

    «Барыс» остается одним из самых результативных клубов Востока, однако пока это не сильно помогает ему в плане набора очков, так как оборона команды вызывает немало вопросов. Зачастую ее огрехи не удается перекрывать за счет нападения.

    Тем не менее команда Андрея Скабелки неплохо справляется с другими клубами из категории «аутсайдеров». В последнем очном матче с «Адмиралом» была одержана победа, сейчас казахам ничего не мешает добиться еще одной.

    Ставка

    «Адмирал» явно не в тех кондициях, чтобы претендовать на 2 очка на льду такого соперника, наши прогноз и ставка — «Барыс» победит за 2.38.

    Минимум три шайбы забрасывали казахи в пяти матчах из шести последних, кажется, эта тенденция сохранится и в следующей игре. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 за 2.35.

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    «Барыс» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на хоккей. На своей территории «Барыс» снова разберется с «Адмиралом»
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