«Локомотив»
Насчет «Локомотива» не было практических никаких сомнений, что клуб только укрепится в игровом плане.
Именно так оно и происходит, поскольку клуб Никитина уверенно идет в группе лидеров своей конференции, а по качеству игры входит в тройку лучших среди всех команд лиги.
Коэффициенты матча Локомотив — Металлург Мг
В последнем проведенном матче не удалось обыграть ЦСКА (1:2), хотя неделю назад с таким же счетом коллектив Федорова был обыгран на льду в Москве.
В поединке против «Металлурга» ярославскому коллективу придется крайне непросто. Но фактор домашнего льда может сыграть определяющую роль в определении победителя предстоящей игры.
«Металлург»
«Металлург» весьма уверенно стартовал в нынешнем сезоне, и в полной мере продемонстрировал готовность бороться за самые высокие места по сезону.
Однако в последних поединках начали возникать проблемы, которые начали заводить уральскую команду в дополнительное время и серии буллитов.
Так последняя встреча была проиграна «Северстали» в результате послематчевых бросков, хотя тот матч гости должны были забирать себе после 60 минут чистого игрового времени.
В предстоящем поединке против крепких ярославцев придется очень сильно постараться, чтобы за одно очко зацепиться, не говоря уже о победе.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 3.95, на гостей — 3.06.
Прогноз и ставка
Прогноз: В предстоящем поединке хозяевам вполне по силам победить.
Альтернативный прогноз: Соперники достойны друг друга, поэтому мы вполне можем рассчитывать на овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.