В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Металлург». Игра пройдет на «Арене-2000» 25 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Металлург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Насчет «Локомотива» не было практических никаких сомнений, что клуб только укрепится в игровом плане.

Именно так оно и происходит, поскольку клуб Никитина уверенно идет в группе лидеров своей конференции, а по качеству игры входит в тройку лучших среди всех команд лиги.

Коэффициенты матча Локомотив — Металлург Мг 1X2Новым игрокам 2.203.853.10Бонус$9500

В последнем проведенном матче не удалось обыграть ЦСКА (1:2), хотя неделю назад с таким же счетом коллектив Федорова был обыгран на льду в Москве.

Все прогнозы на КХЛ

В поединке против «Металлурга» ярославскому коллективу придется крайне непросто. Но фактор домашнего льда может сыграть определяющую роль в определении победителя предстоящей игры.

«Металлург»

«Металлург» весьма уверенно стартовал в нынешнем сезоне, и в полной мере продемонстрировал готовность бороться за самые высокие места по сезону.

Однако в последних поединках начали возникать проблемы, которые начали заводить уральскую команду в дополнительное время и серии буллитов.

Так последняя встреча была проиграна «Северстали» в результате послематчевых бросков, хотя тот матч гости должны были забирать себе после 60 минут чистого игрового времени.

В предстоящем поединке против крепких ярославцев придется очень сильно постараться, чтобы за одно очко зацепиться, не говоря уже о победе.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 3.95, на гостей — 3.06.

Прогноз и ставка

Прогноз: В предстоящем поединке хозяевам вполне по силам победить.

Альтернативный прогноз: Соперники достойны друг друга, поэтому мы вполне можем рассчитывать на овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.