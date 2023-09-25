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    «Локомотив» выдержит экзамен?

    «Локомотив» — «Металлург». Ставка (к. 2.06), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 25 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Металлург»
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    «Локомотив»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Металлург». Игра пройдет на «Арене-2000» 25 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Металлург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Сентября 2023 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Локомотив»

    Насчет «Локомотива» не было практических никаких сомнений, что клуб только укрепится в игровом плане.

    Именно так оно и происходит, поскольку клуб Никитина уверенно идет в группе лидеров своей конференции, а по качеству игры входит в тройку лучших среди всех команд лиги.

    Коэффициенты матча Локомотив — Металлург Мг

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  • 2.203.853.10Бонус$9500
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    В последнем проведенном матче не удалось обыграть ЦСКА (1:2), хотя неделю назад с таким же счетом коллектив Федорова был обыгран на льду в Москве.

    Все прогнозы на КХЛ

    В поединке против «Металлурга» ярославскому коллективу придется крайне непросто. Но фактор домашнего льда может сыграть определяющую роль в определении победителя предстоящей игры.

    «Металлург»

    «Металлург» весьма уверенно стартовал в нынешнем сезоне, и в полной мере продемонстрировал готовность бороться за самые высокие места по сезону.

    Однако в последних поединках начали возникать проблемы, которые начали заводить уральскую команду в дополнительное время и серии буллитов.

    Так последняя встреча была проиграна «Северстали» в результате послематчевых бросков, хотя тот матч гости должны были забирать себе после 60 минут чистого игрового времени.

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    В предстоящем поединке против крепких ярославцев придется очень сильно постараться, чтобы за одно очко зацепиться, не говоря уже о победе.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 3.95, на гостей — 3.06.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: В предстоящем поединке хозяевам вполне по силам победить.

    Альтернативный прогноз: Соперники достойны друг друга, поэтому мы вполне можем рассчитывать на овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    «Локомотив» — «Металлург»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» выдержит экзамен?
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