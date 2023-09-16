В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 16 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

На данном этапе регулярки «Ак Барс» все еще не убеждает. На фоне других клубов он не так часто теряет очки, но и не производит впечатление команды, готовой здесь и сейчас забрать себе и никому не отдавать первую строчку на Востоке.

Проведя шесть матчей, казанцы заработали 8 очков и оказались на третьем месте в конференции. За это время «Ак Барс» забросил 20 шайб при 13 пропущенных. По результативным действиям команда Зинэтулы Билялетдинова является одной из лучших на Востоке, разделяя первую позицию с «Металлургом» Мг.

Коэффициенты матча Ак Барс — Торпедо 1X2Новым игрокам 1.904.003.90Бонус$9500

Самым продуктивным в плане набора очков в составе «Ак Барса» является Александр Радулов (2+6), а лидерами по заброшенным шайбами стали Вадим Шипачев (3+4), Дмитрий Яшкин (3+3) и Дмитрий Кагарлицкий (3+2).

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На этой неделе «Ак Барс» ожидали два сложнейших вызова. Дома ему предстояло встретиться с крепким и результативным «Динамо» Минск, у которого удалось вырвать победу в овертайме (2:1 ОТ), а также заехать в Уфу на первое «Зеленое дерби». И тут уже случился промах, «Салават Юлаев» оказался сильнее (2:3).

«Торпедо»

Нижегородцы продолжают удивлять, причем удивлять в положительном ключе. В пяти матчах они подмяли под себя всю Западную конференцию и остались единственной на весь чемпионат командой, которая по-прежнему идет без поражений.

В пяти встречах «Торпедо» набрало 10 очков и обосновалось на первой позиции. Сейчас клуб из Нижнего опережает сразу три команды на 2 очка, его конкуренты провели на 1-2 игры больше.

За это время команда Игоря Ларионова забросила 23 шайбы при 12 пропущенных. В атаке ей и «Спартаку» нет равных во всем чемпионате. Лидером нападения торпедовцев остается Василий Атанасов, который в пяти встречах набрал 9 очков (5+4).

Все матчи победного цикла «Торпедо» заканчивало в основное время, каждый раз забрасывая по 3+ шайбы. На этой неделе лидер Запада на своем льду разделался с «Адмиралом» (3:1) и одержал волевую победу — отыграв разницу в две шайбы — над «Куньлунем» (5:2) благодаря хет-трику Максима Летунова.

Коэффициенты

На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 5.10, а на победу «Торпедо» — 4.80.

Прогноз

Недавнее «Зеленое дерби» показало, что казанцам еще есть над чем работать. Защитная линия команды не может похвастаться надежностью, а в матчах с соперниками уровня «Торпедо» подобная неосмотрительность рискует перерасти в катастрофу.

Команда Игоря Ларионова идеально использует любую уязвимость и на характере вытаскивает даже самые трудные матчи, превращая их в свой момент триумфа так, как это было в недавней игре с «Куньлунем». И едва ли потенциальный успех нижегородцев в Казани станет мегасенсацией, которую нам пытаются обрисовать с помощью коэффициентов.

Ставка

В предстоящем матче команда Ларионова готова биться за очередную победу. И уж точно крупно она не проиграет. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит с форой +1.5 за 1.95.

Минимум две шайбы пропускал «Ак Барс» в пяти матчах этой регулярки из шести, а результативность нижегородцев заслуживает отдельной похвалы. В качестве альтернативы предлагаем ставку — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2 за 1.88.