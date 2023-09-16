«Ак Барс»
На данном этапе регулярки «Ак Барс» все еще не убеждает. На фоне других клубов он не так часто теряет очки, но и не производит впечатление команды, готовой здесь и сейчас забрать себе и никому не отдавать первую строчку на Востоке.
Проведя шесть матчей, казанцы заработали 8 очков и оказались на третьем месте в конференции. За это время «Ак Барс» забросил 20 шайб при 13 пропущенных. По результативным действиям команда Зинэтулы Билялетдинова является одной из лучших на Востоке, разделяя первую позицию с «Металлургом» Мг.
Коэффициенты матча Ак Барс — Торпедо
Самым продуктивным в плане набора очков в составе «Ак Барса» является Александр Радулов (2+6), а лидерами по заброшенным шайбами стали Вадим Шипачев (3+4), Дмитрий Яшкин (3+3) и Дмитрий Кагарлицкий (3+2).
На этой неделе «Ак Барс» ожидали два сложнейших вызова. Дома ему предстояло встретиться с крепким и результативным «Динамо» Минск, у которого удалось вырвать победу в овертайме (2:1 ОТ), а также заехать в Уфу на первое «Зеленое дерби». И тут уже случился промах, «Салават Юлаев» оказался сильнее (2:3).
«Торпедо»
Нижегородцы продолжают удивлять, причем удивлять в положительном ключе. В пяти матчах они подмяли под себя всю Западную конференцию и остались единственной на весь чемпионат командой, которая по-прежнему идет без поражений.
В пяти встречах «Торпедо» набрало 10 очков и обосновалось на первой позиции. Сейчас клуб из Нижнего опережает сразу три команды на 2 очка, его конкуренты провели на 1-2 игры больше.
За это время команда Игоря Ларионова забросила 23 шайбы при 12 пропущенных. В атаке ей и «Спартаку» нет равных во всем чемпионате. Лидером нападения торпедовцев остается Василий Атанасов, который в пяти встречах набрал 9 очков (5+4).
Все матчи победного цикла «Торпедо» заканчивало в основное время, каждый раз забрасывая по 3+ шайбы. На этой неделе лидер Запада на своем льду разделался с «Адмиралом» (3:1) и одержал волевую победу — отыграв разницу в две шайбы — над «Куньлунем» (5:2) благодаря хет-трику Максима Летунова.
Коэффициенты
На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 5.10, а на победу «Торпедо» — 4.80.
Прогноз
Недавнее «Зеленое дерби» показало, что казанцам еще есть над чем работать. Защитная линия команды не может похвастаться надежностью, а в матчах с соперниками уровня «Торпедо» подобная неосмотрительность рискует перерасти в катастрофу.
Ставка
В предстоящем матче команда Ларионова готова биться за очередную победу. И уж точно крупно она не проиграет. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит с форой +1.5 за 1.95.
Минимум две шайбы пропускал «Ак Барс» в пяти матчах этой регулярки из шести, а результативность нижегородцев заслуживает отдельной похвалы. В качестве альтернативы предлагаем ставку — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2 за 1.88.