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    После крупного поражения от «Амура» «Авангард» настроен на уверенную победу

    «Авангард» — «Адмирал». Ставка и прогноз (к. 2.20) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Адмирал»
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    «Авангард» в матче с «Амуром»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2023 года

    «Авангард»

    В начале недели беспроигрышный цикл «Авангарда» перестал быть актуальным. Теперь он, как и все на Востоке, испытал горечь потерь очков, уступив разгромно. В четырех матчах омский клуб заработал 6 баллов, с которыми занял четвертую позицию.

    В данный момент в активе «Авангарда» 10 заброшенных шайб при 9 пропущенных. На фоне других топ-команд конференции это далеко не лучшая статистика. При этом главным бомбардиром в составе омичей стал Райан Спунер (2+4), пришедший в межсезонье.

    Коэффициенты матча Авангард — Адмирал

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    В минувшие семь дней команда Михаила Кравеца провела всего два матча и закончила их без осечек. С большим трудом «Авангард» справился с «Автомобилистом» (3:2 ОТ), а затем разбил «Барыс», от которого пропустил первым (1:4).

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    Старт этой недели выдался мрачным и неожиданным. Дома «Авангард» принимал «Амур» — одного из тех, кого называют аутсайдером Востока. Но аутсайдер показал зубы, а омичи на это купились. В итоге встреча закончилась их крупным поражением (1:5).

    «Адмирал»

    В начале нового сезона «Адмирал» вписался в компанию неудачников. При этом его частые поражения нельзя оправдать исключительно тяжелыми соперниками, ведь были у владивостокского клуба и другие попытки, которые он не использовал.

    По итогам четырех матчей «Адмирал» опустился на десятую строчку в Восточной конференции с 3 очками. За этот период команда Леонида Тамбиева забросила 9 шайб, а пропустила 11. Эти цифры делают ее одной из самых закрытых и, возможно, скучных в своей половине лиги.

    На прошлой неделе «Адмирал» заработал свои первые очки. В Балашихе он встретился с «Витязем», которому уступил по буллитам (1:2 Б), а в матче 8 сентября дальневосточные гости уничтожили «Спартак» (6:2).

    После первой в сезоне победы «Адмирал» постигла новая неудача. На этот раз она обоснована потрясающей формой соперника. В матче в «Нагорном» команда Тамбиева проиграла «Торпедо» (3:1). При этом счет чудом оказался таким, ведь гости могли отлететь крупнее.

    Коэффициенты

    На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью — 4.65, а на победу «Адмирала» — 4.86.

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    Прогноз

    Поражение от «Амура» (1:5) стало для омского клуба шоком после трех подряд побед. Эта неудача должна взбодрить команду Кравеца и заставить действовать их решительнее в ближайших играх. «Адмирал» — в его нынешнем облике — хороший вариант, чтобы вновь прийти в себя и смыть недавний позор. Еще одну неудачу на своем льду «Авангард» не потерпит.

    Ставка

    «Адмирал» — это тот соперник, с которым омичи должны разбираться без вопросов, особенно после 1:6, которые точно сделают команду Кравеца злее. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит в первом периоде за 2.20.

    Если хозяева смогут добиться раннего преимущества, то сама игра успокоится, а заброшенных шайб в ней будет мало. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4.5 за 2.08.

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    «Авангард» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.09.2023. Прогнозы на хоккей. После крупного поражения от «Амура» «Авангард» настроен на уверенную победу
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